이보다 빛난 삼진&서브 있을까…SSG랜더스, 대한항공 점보스와 함께 공동 기부금 전달

기사입력 2025-12-16 19:45


사진제공=SSG 랜더스

[인천=스포츠조선 이종서 기자] "탈삼진이 기부로 연결돼 의미가 있다."

SSG랜더스가 16일 인천계양체육관에서 열린 대한항공 점보스(이하 대한항공)의 홈경기 '랜더스 데이'에 앞서 공동 기부금 전달식을 진행했다.

대한항공과 SSG는 2021년부터 두 구단의 연고지인 인천지역 취약계층 아동을 지원하기 위해 공동 기부 프로그램을 운영해오고 있으며, 올해로 5년째를 맞았다.

기부금은 홈경기 기준으로 SSG 투수의 탈삼진 1개당 2만원, 대한항공 선수의 서브 에이스 1개당 10만원이 적립되는 방식으로 조성되며, 모금된 금액은 인천사회복지공동모금회를 통해 생계·교육 지원에 사용된다.

올해 1차 전달식은 지난 6월 5일(목) 인천SSG랜더스필드에서 진행됐으며, 5월25일(일)까지 적립된 1146만원이 먼저 전달됐다.

이어 5월 26일(월)부터 12월 7일(일)까지 SSG가 탈삼진 425개, 대한항공이 서브에이스 24개를 기록해 총 1090만원의 기부금이 추가로 조성됐고, 이번 전달식을 통해 해당 기부금까지 추가로 전달되며 2025년 누적 기부금은 총 2,236만원이 됐다.

이날 전달식과 시구 행사에 참여한 SSG 조병현 선수는 "투수로서 기록한 탈삼진이 의미 있는 기부로 연결된다는 점이 의미가 있는 것 같다. 두 구단이 함께 이어가는 활동에 선수단을 대표해 참석할 수 있어 뜻깊었고, 앞으로도 마운드에서 더 좋은 피칭으로 팀과 지역사회에 보탬이 될 수 있도록 하겠다"고 소감을 전했다.
인천=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

