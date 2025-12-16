김나영 "조세호, '사기혐의 구속' 男 소개시켜줘"...'조폭연루설'에 …

[스포츠조선 정안지 기자] 조직폭력배 연루설로 모든 방송에서 하차한 조세호가 과거 사기 혐의 남성을 김나여에 소개시켜줬던 일화가 재조명 되고 있다.
최근 온라인 커뮤니티에는 지난 2014년 방송된 MBC '세바퀴'에서 김나영이 조세호로부터 사기 혐의 남성을 소개 받았던 일화가 담긴 영상이 재조명 되고 있다.
해당 영상 속에서 김나영은 "조세호와 썸이 있지 않았냐"는 질문에 "아니다"며 극구 부인했다. 김나영은 "밥을 먹은 적도 있다. 남창희 씨랑 조세호 씨랑 고급 호텔 라운지에서 밥을 먹었다. 그 자리에 '너무 좋은 형이고 부모 같은 형'이라면서 형을 소개시켜주더라"며 "즐겁게 놀고 헤어졌는데 다 다음날에 아침 뉴스에 그 분이 나오시더라. 사기 혐의로 구속됐다더라"고 말해 놀라움을 안겼다.
이어 김나영은 "근데 (조세호가)크리스마스 때 만나자고 하더라. '얘는 안 되겠다. 싹둑 잘라버려야겠다'는 생각에 냉정하게 잘라냈다"고 분노하는 모습이 담겼다.
한편 조세호는 최근 조직폭력배와의 연루설이 제기됐다. 이에 조세호 측은 금품 수수는 사실이 아니라 반박했지만 "주변 사람들과의 관계에 더욱 신중했어야 했는데, 지금보다 어렸던 마음에 그 모든 인연들에 성숙하게 대처하지 못했던 것 같다"며 tvN '유퀴즈 온 더 블럭', KBS2 '1박2일'에서 하차했다.