'진안 24득점→김소니아 부상 투혼' 부산 BNK, '진안 더블더블' 부…

부산 BNK는 17일 부산사직체육관에서 열린 부천 하나은행과의 'BNK금융 2025~2026 여자프로농구' 홈경기에서 69대66으로 승리했다. BNK(6승3패)는 3연승을 달렸다. 안혜지(24득점) 김소니아(21득점) 박혜진(10득점) 등이 두 자릿수 득점을 기록하며 승리를 합작했다. 반면, 선두 하나은행(7승2패)은 연승행진을 '6'에서 마감했다. 진안이 더블더블(31득점-12리바운드)을 기록하며 펄펄 날았지만, 팀의 패배로 고개를 숙였다.
잘 나가는 두 팀의 대결이었다. 하나은행과 BNK는 종전까지 1~2위에 랭크돼 있었다. 더욱이 양 팀 모두 연승가도에 들어선 상황이었다.
경기 초반 BNK가 분위기를 잡았다. 안혜지가 빠른 발을 활용해 상대를 흔들었다. 또한, 안혜지는 1쿼터에만 3점슛 3개를 꽂아 넣으며 공격을 이끌었다. 1쿼터를 23-15으로 앞선 BNK는 2쿼터 들어 '베테랑' 박혜진 김소니아를 앞세워 점수 차를 벌렸다. 하나은행은 '비장의 무기' 김정은을 투입해 반격에 나섰다. 하나은행은 김정은의 지휘 속 고서연이 2연속 3점슛을 꽂아 넣으며 점수 차를 좁혔다. BNK가 전반 45-37 리드를 유지했다.
BNK는 후반 시작과 동시에 이소희를 투입했다. 이소희는 1쿼터 종료 1분여를 남기고 어깨 부상으로 이탈했다. 코트로 돌아온 이소희는 BNK 공격의 활력을 불어넣었다. 문제가 있었다. 김소니아가 '파울트러블'에 걸려 벤치로 물러난 것이다. 마지막 쿼터, 하나은행이 힘을 냈다. 진안의 손끝이 빛났다. 52-63으로 밀리던 경기를 66-69까지 추격했다. BNK는 김소니아가 코 부상으로 통증을 호소하기도 했다. 위기의 상황에서 BNK의 뒷심이 앞섰다. BNK는 마지막 수비 상황에서 실점 없이 리드를 지켰다. 하나은행의 공격은 무위로 돌아갔다. BNK가 승리의 마침표를 찍었다.