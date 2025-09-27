161km '불펜' 사사키는 강력하다. 60홈런 MVP 후보 롤리에 3구 삼진[ML리뷰]

기사입력 2025-09-27 14:58


161km '불펜' 사사키는 강력하다. 60홈런 MVP 후보 롤리에 3구…
LA 다저스 사사키 로키가 27일(한국시각) 시애틀 매리너스와의 경기서 구원투수로 등판해 역투하고 있다. AP 연합뉴스

161km '불펜' 사사키는 강력하다. 60홈런 MVP 후보 롤리에 3구…
LA 다저스 사사키 로키가 27일(한국시각) 시애틀 매리너스와의 경기서 구원투수로 등판했다. AP 연합뉴스

[스포츠조선 권인하 기자]사사키 로키가 60홈런을 때려 아메리칸리그의 강력한 MVP 후보인 칼 룰리를 3구 삼진으로 잡아내면서 불펜 투수로 달라진 면모를 보이고 있다.

사사키는 27일(한국시각) 시애틀에서 열린 시애틀 매리너스와의 원정경기서 7회말 4번째 투수로 구원등판해 1이닝을 1안타 2탈삼진 무실점으로 막고 홀드를 기록했다. 시즌 두번째 홀드다.

3-1로 앞선 7회말 앤서니 밴더에 이어 등판했다. 선두 8번 J.P 크로포드를 바깥쪽 스플리터로 3루수앞 땅볼로 잡아낸 사사키는 9번 콜 영을 1B2S에서 99.7마일(약 160㎞)의 가운데 낮은 스트라이크로 헛스윙 삼진을 잡아냈다.

1번 랜디 아오자레나에게 100.1마일(약 161㎞)의 빠른 공을 몸쪽으로 뿌린 게 좌측 2루타가 되며 2사 2루.

결국 60홈런을 치고 있는 MVP 후보 칼 롤리와 만나게 됐다.

그러나 사사키가 압도했다. 초구를 85마일 스플리터로 한가운데로 던져 스트라이크를 잡아낸 사사키는 2구째는 85.3마일의 스플리터로 바깥쪽 낮게 떨어뜨려 헛스윙을 유도했다. 3구째는 원바운드로 떨어지는 스플리터. 롤리가 참지 못하고 다시한번 휘둘렀으나 헛스윙이 됐고 3구 삼진이 됐다. 160㎞의 빠른 공이 있지만 롤리에겐 오히려 스플리터 3개로 헛스윙 삼진을 잡아냈다.


161km '불펜' 사사키는 강력하다. 60홈런 MVP 후보 롤리에 3구…
LA 다저스 사사키 로키가 27일(한국시각) 시애틀 매리너스와의 경기서 구원투수로 등판해 역투하고 있다. AP 연합뉴스

161km '불펜' 사사키는 강력하다. 60홈런 MVP 후보 롤리에 3구…
LA 다저스 사사키 로키가 27일(한국시각) 시애틀 매리너스와의 경기서 1이닝을 무실점으로 막은 뒤 동료들의 환영을 받고 있다. AP 연합뉴스
다저스는 8회말 1점을 내줬고 태너 스콧이 9회말 2사 만루의 위기에 몰렸지만 간신히 넘기며 1점차 승리를 지켰다.

사사키는 모든 메이저리그 팀들을 안달나게 만든 일본인 투수다. 지바롯데에서 뛴 사사키는 시즌이 끝난 뒤 구단에 미국 진출을 요청했고, 미일 프로야구 협정에 따라 25세 이하는 자유계약이 아닌 국제 아마추어 선수로 분류돼 구단이 받을 수 있는 액수가 적기에 부정적이었으나 2년 연속 요청하는 사사키에 결국 구단은 수락했다. 메이저리그의 거의 모든 구단이 160㎞를 넘게 뿌리는 사사키에게 달려들었으나 사사키의 선택은 다저스였다.


그러나 일본에서도 완성형이 아니었던 사사키는 메이저리그에서 실력이 들통났다. 5월까지 8번의 선발 등판을 했지만 단 1승에 그쳤고 평균자책점도 4.72로 좋지 않았다. 6이닝을 던진게 한번, 5이닝을 넘긴게 4번이었다.

결국 5월 10일 애리조나전을 끝으로 오른쪽 어깨 충돌 증후군으로 부상자 명단에 오르면서 마이너리그로 내려갔다.

최근 메이저리그에 복귀해 불펜 투수로 나서고 있는 사사키는 2경기 연속 무실점의 안정감을 보여주고 있다.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이효리, 요가 수업 중 '고수' 단번에 알아봤다.."그럴 줄 알았어요"

2.

송혜교, 매혹의 초록 눈동자..숨멎 미모 ‘레전드 갱신’

3.

수지, '불화설' 미쓰에이 언급 "당시엔 힘든 걸 인지 못해, 잘 해냈다 싶어" ('핑계고')

4.

이영애, 민낯에 모자 쓰고 남산 산책.."사람들이 잘 못 알아봐"

5.

“운동이 직업”..‘나는 솔로’ 출연 30대男, 시청자와 교제 중 폭행 혐의

스포츠 많이본뉴스
1.

'160㎞' 넘었다! 1m97 거인의 진심 "뜻깊은 한해, 믿어주신 감독님께 감사…보답하고파" [부산코멘트]

2.

'예방 주사라고 했는데 우승모드로 변신' '우승청부사' 대전에 뜨다. 매직넘버 1로 줄일까[대전 포커스]

3.

김민재는 없었다! B 뮌헨, 브레멘 4대0 완파. 5전 전승. KIM은 끝내 나오지 못했다

4.

[공식발표]제주 김학범 감독, 자진 사임…김정수 수석코치, 감독대행으로 선임

5.

"들것에 실려나갔다" '홍명보호 수비형MF' 박용우 심각한 무릎 부상...10월 A매치 명단 어떻게 되나

스포츠 많이본뉴스
1.

'160㎞' 넘었다! 1m97 거인의 진심 "뜻깊은 한해, 믿어주신 감독님께 감사…보답하고파" [부산코멘트]

2.

'예방 주사라고 했는데 우승모드로 변신' '우승청부사' 대전에 뜨다. 매직넘버 1로 줄일까[대전 포커스]

3.

김민재는 없었다! B 뮌헨, 브레멘 4대0 완파. 5전 전승. KIM은 끝내 나오지 못했다

4.

[공식발표]제주 김학범 감독, 자진 사임…김정수 수석코치, 감독대행으로 선임

5.

"들것에 실려나갔다" '홍명보호 수비형MF' 박용우 심각한 무릎 부상...10월 A매치 명단 어떻게 되나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.