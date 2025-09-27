'매직넘버 1' 내일 진짜 우승팀 나오나…"오늘 경기가 정말 중요했다"

'매직넘버 1' 내일 진짜 우승팀 나오나…"오늘 경기가 정말 중요했다"
27일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 LG의 경기. LG가 한화에 승리했다.

'매직넘버 1' 내일 진짜 우승팀 나오나…"오늘 경기가 정말 중요했다"
27일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 LG의 경기. LG가 한화에 승리했다. 경기 종료 후 하이파이브를 나누고 있는 LG 선수들. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.27/

[대전=스포츠조선 이종서 기자] LG 트윈스가 이제 진짜 우승을 눈 앞에 뒀다.

LG는 27일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와의 원정경기에서 9대2로 승리했다.

1위 LG는 시즌 전적 85승3무53패로 2위 한화(81승3무56패)와 승차를 3.5경기 차로 벌렸다. 동시에 정규시즌 우승 매직넘버를 3에서 1로 줄이는데 성공했다.

1회에 사실상 승패가 결정됐다.

이날 LG는 홍창기(우익수)-신민재(2루수)-오스틴 딘(1루수)-김현수(지명타자)-문성주(좌익수)-구본혁(3루수)-오지환(유격수)-박동원(포수)-박해민(중견수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

1회초 1사 1루에서 오스틴, 김현수 문성주 구본혁의 연속 안타로 3-0으로 앞서 나갔다. 상대 폭투로 한 점을 더한 LG는 박동원의 투런 홈런으로 6-0으로 달아났다.

6회초 오스틴의 솔로 홈런으로 한 점을 더한 LG는 6회말 2점을 내줬지만, 8회초 문성주의 2타점 적시타로 9-2로 승부에 쐐기를 박았다.


'매직넘버 1' 내일 진짜 우승팀 나오나…"오늘 경기가 정말 중요했다"
27일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 LG의 경기. 투구를 준비하고 있는 LG 톨허스트. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.27/
LG 선발투수 앤더슨 톨허스트는 6이닝 2실점으로 호투를 펼치며 시즌 6승(2패) 째를 거뒀다. 이어 김진성(1이닝 무실점)-함덕주(1이닝 무실점)-유영찬(1이닝 무실점)이 올라와 승리를 지켰다.


경기를 마친 뒤 염경엽 LG 감독은 "정규리그 1위를 위해서 열심히 달려가고 있는데 매경기 중요했지만 어느 경기보다 오늘 경기가 정말 중요성을 가진 경기였다"라며 "우리 선수들이 결정적인 집중력을 보여주면서 경기 초반 8안타 6득점으로 빅 이닝을 만들면서 전체적인 경기의 흐름을 우리 쪽으로 가져올 수 있었다"고 밝혔다.

염 감독은 "추가점이 필요한 상황에서 오스틴의 홈런과 문성주의 2타점 적시타로 승리를 매조지할수 있었다"라며 "톨허스트가 선발로서 자기 역할을 잘해주었고 승리조인 김진성 함덕주 유영찬이 경기를 잘 마무리해줬다"고 말했다.

염 감독은 "한경기 한경기 중요하지만 오늘 같이 중요한 경기에서 집중력을 발휘해서 승리를 만들어 낸 전체 선수들을 칭찬해주고 싶다"라며 "오늘 원정응원석을 가득 채우고 열정적으로 보내주신 우리 팬들의 응원 덕분에 선수들이 더욱 큰 집중력으로 승리를 할 수 있었다. 감사드린다"고 했다.

LG는 28일 우승 확정에 나선다. LG 선발투수는 임찬규. 한화는 코디 폰세가 나온다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com


'매직넘버 1' 내일 진짜 우승팀 나오나…"오늘 경기가 정말 중요했다"
27일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 LG의 경기. LG가 한화에 승리했다. 경기 종료 후 하이파이브를 나누고 있는 LG 선수들. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.27/

