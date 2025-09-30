SF팬들 관심 폭발 '보치 FA 됐다', WS 챔피언만 4번에 '짝수해 우승' 신화...옛 제자가 가만 놔두겠나

기사입력 2025-09-30 21:28


SF팬들 관심 폭발 '보치 FA 됐다', WS 챔피언만 4번에 '짝수해 …
브루스 보치 감독은 텍사스 구단에 첫 월드시리즈 우승을 안겼다. Imagn Images연합뉴스

SF팬들 관심 폭발 '보치 FA 됐다', WS 챔피언만 4번에 '짝수해 …
샌프란시스 자이언츠 사령탑 시절인 2019년 브루스 보치 감독. AP연합뉴스

[스포츠조선 노재형 기자]메이저리그 정규시즌이 종료된 지 하루 만에 3개 구단이 사령탑을 해임했다.

텍사스 레인저스 브루스 보치 감독, 미네소타 트윈스 로코 발델리 감독, 그리고 샌프란시스코 자이언츠 밥 멜빈 감독이 30일(이하 한국시각) 각각 구단과의 인연을 마무리했다.

정확히는 보치 감독은 3년 계약이 만료된 것이고, 나머지 두 감독은 구단이 실행하기로 한 2026년 옵션이 취소된 것이다. 즉 발델리 감독과 멜빈 감독은 계약기간 1년을 남기고 경질됐다고 보면 된다.

이 가운데 향후 거취가 주목되는 사령탑은 보치 감독이다. 그는 현역 사령탑 가운데 최다승 기록을 갖고 있다. 1995년부터 올시즌까지 샌디에이고 파드리스, 샌프란시스코, 텍사스에서 28시즌 통산 2252승2266패(0.498)을 기록했다. 월드시리즈 우승 경력만 무려 4차례. 통산 감독 승수에서는 역대 6위에 올라 있다. 그보다 많은 승리를 이끈 코니 맥(3731승), 토니 라루사(2884승), 존 맥그로(2763승), 바비 콕스(2504승), 조 토레(2326승) 등 5명은 모두 명예의 전당에 헌액됐다.


SF팬들 관심 폭발 '보치 FA 됐다', WS 챔피언만 4번에 '짝수해 …
브루스 보치 감독. Imagn Images연합뉴스
샌프란시스코 지휘봉을 잡고 있던 2010, 2012, 2014년 우승을 이끌었고, 텍사스 부임 첫 시즌인 2023년 또 다시 월드시리즈 우승 감독이 됐다. 특히 텍사스는 보치 감독을 앞세워 1969년 창단 후 처음으로 월드시리즈 정상에 오르는 기쁨을 맛봤다.

그가 지휘봉을 놓았던 기간은 2020~2022년까지 3년 뿐이다. 이 기간 프랑스 야구대표팀 감독을 역임하기도 했다.

그런데 올해 70세인 그는 현역 감독 의지가 여전하다. 아직 그라운드를 떠날 때가 아니라는 입장이다.

보치 감독은 지난 주 현지 매체들에 "야구를 하는 동안은 너무 재미있다. 이곳으로 다시 돌아왔을 때도 똑같은 말을 했던 기억이 난다. 밖에 있을 때 더 깊은 애정과 감사함을 갖게 된다. 특히 이곳에서 3년 동안 지내면서 감독을 한다는 게 얼마나 축복받은 것인지 깨달았다. 무척 재미있는 일이다. 난 여전히 이 일이 좋고 즐겁다"고 밝혔다.


이런 상황에서 주목받는 구단이 샌프란시스코다. 샌프란시스코는 이날 멜빈 감독을 경질했다고 공식 발표했다.


SF팬들 관심 폭발 '보치 FA 됐다', WS 챔피언만 4번에 '짝수해 …
샌프란시스코가 밥 멜빈 감독을 전격 해임했다. AP연합뉴스
버스터 포지 사장은 "구단주와 미팅을 마치고 오늘 밥과 만나 나의 결정을 전달했다. 구단을 대표해 헌신과 프로정신, 그리고 클래스를 보여준 밥에 감사의 마음을 전한다. 행운을 빈다"고 밝혔다.

샌프란시스코는 전날 종료된 2025년 정규시즌서 81승81패를 마크, NL 서부지구 3위에 그치며 포스트시즌 진출에 실패했다.

포지 사장은 "(올시즌과 멜빈 감독에 대한)전반적인 평가를 통해 우리는 리더십을 바꾸는 것이 팀을 위한 최선의 방법이라는 결론을 내렸다. 마지막 2개월 레이스는 실망스럽고 우리에게 좌절감을 줬다. 우리의 기대치에 맞지 않은 경기력이었다. 우리를 앞으로 이끌 새로운 리더를 찾는데 집중할 것"이라고 했다.

2023년 10월 당시 샌디에이고 파드리스와의 남은 계약을 해지하고 샌프란시스코와 '2+1년' 계약을 하며 지휘봉을 바꾼 멜빈 감독은 두 시즌 동안 161승163패로 승률 5할을 넘지 못했다. 샌프란시스코는 2022년 이후 4년 연속 가을야구 무대에 서지 못했다. 팀 성적이 기대에 미치지 못한 것이 상당 부분 멜빈 감독의 능력 부족이라는 결론을 낸 것이나 마찬가지다.

샌프란시스코 팬들의 시선은 보치 감독에 쏠릴 수밖에 없다. 2010년대 '짝수해 우승'이라는 신화를 만들어낸 보치 감독이 다시 샌프란시스코 지휘봉을 잡아야 한다는 여론이 높아질 전망이다. 더구나 포지 사장은 보치 감독 시절(2007~2019년) 월드시리즈 우승 트로피를 모두 들어 올렸고, 샌프란시스코의 간판 포수로 팀을 이끌었다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이영자, 故 전유성 유골함 끌어 안고 오열…"아빠는 영웅" 딸 울린 한마디

2.

기안84, 母와 초호화 크루즈 여행 "반려견 잃고 우울한 엄마 위해" ('인생84')

3.

지드래곤, 데뷔 초 '권지랄' 고백…"지금 봐도 예민+까칠했다"

4.

'폭행·도박·음주운전까지'…도유, ‘퍼스트레이디’서 사고뭉치 이사장 변신

5.

이장우♥조혜원, 웨딩사진 첫 공개…11월 전현무 주례 속 백년가약

스포츠 많이본뉴스
1.

"저렇게 울 정도인가?" 돌부처 오승환도 눈물흘릴까…"드디어 오늘이 은퇴식, 이제 좀 실감난다" [일문일답]

2.

드디어 터졌다! 레전드 은퇴식날, 역대 최초 50홈런X150타점 입맞춤…새 역사 쓴 디아즈, MVP 경쟁도 '청신호' [대구현장]

3.

전준우와 충돌 위기 → 대신 사과한 감독 "내가 먼저 커버하겠다"[고척 현장]

4.

[상암 라인업]ACLE 첫승 노리는 서울, 린가드-천성훈-루카스 삼각편대 선발

5.

'최고참 예약' 최형우, '울컥' 오승환 전담 대타로 뛴다 "내가 주인공도 아닌데…" [인터뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

"저렇게 울 정도인가?" 돌부처 오승환도 눈물흘릴까…"드디어 오늘이 은퇴식, 이제 좀 실감난다" [일문일답]

2.

드디어 터졌다! 레전드 은퇴식날, 역대 최초 50홈런X150타점 입맞춤…새 역사 쓴 디아즈, MVP 경쟁도 '청신호' [대구현장]

3.

전준우와 충돌 위기 → 대신 사과한 감독 "내가 먼저 커버하겠다"[고척 현장]

4.

[상암 라인업]ACLE 첫승 노리는 서울, 린가드-천성훈-루카스 삼각편대 선발

5.

'최고참 예약' 최형우, '울컥' 오승환 전담 대타로 뛴다 "내가 주인공도 아닌데…" [인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.