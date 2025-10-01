9위팀이 PS처럼 총력전, LG에 고춧가루 뿌린 조성환 감독대행의 마지막…

|
[잠실=스포츠조선 권인하 기자]두산 베어스가 2025시즌의 마지막 경기서 LG 트윈스의 우승을 저지하며 유종의 미를 거뒀다.
1선발인 콜 어빈이 선발로 나섰고, 잭 로그가 불펜 대기를 했다. 안재석(유격수)-박지훈(3루수)-케이브(우익수)-양의지(지명타자)-김재환(좌익수)-양석환(3루수)-김기연(포수)-이유찬(2루수)-정수빈(중견수)으로 베스트 라인업을 구성했다. LG가 우승하게 그냥 두지 않겠다는 뜻을 분명히 한 것.
두산은 계속 두들기며 선취점을 노렸다. 2회초 1사후 김재환의 2루타로 찬스를 만들었고, 3회초에도 2사후 안재석의 2루타와 박지훈의 투수앞 내야안타로 1,3루의 찬스가 만들어졌지만 선취점은 실패.
콜 어빈은 5회까지 단 1안타만 내주며 무실점의 호투를 펼치며 LG 타선을 꽁꽁묶었다.
6회말에 위기가 왔다. 1사후 홍창기의 볼넷과 문성주의 좌전안타로 1,2루가 된 것. 조 대행은 빠르게 콜 어빈을 내리고 이영하를 올리며불펜을 가동했다. 그리고 이영하가 오스틴을 2루수앞 병살타로 잡아내며 위기 탈출. 콜어빈은 5⅓이닝 동안 2안타 3볼넷 3탈삼진 무실점으로 승리투수가 되며 시즌 8승(12패)으로 올시즌을 마무리지었다.
두산은 7회초 추가점을 뽑았다. 6회에 이어 7회에도 나온 김영우를 상대로 선두 이유찬이 유격수앞 내야안타를 쳤고 정수빈의 1루수 희생번트로 1사 2루. 안재석이 바뀐 투수 김진성에게 삼진을 당했지만 박지훈이 풀카운트 승부 끝에 좌측 펜스 앞까지 가는 2루타를 쳤다. 3-0.
잭 로그는 7회말 올라와 1사후 오지환에게 안타를 맞았지만 김현수를 내야 땅볼, 구본혁을 삼진으로 잡고 KBO리그 데뷔 첫 홀드를 기록했다. 박치국이 8회말을 막은 두산은 9회초 박지훈이 2사 1,3루서 좌전안타로 1점을 추가했고, 이어 케이브가 우중간 2루타로 2점을 더 뽑아 6-0까지 만들어 확실히 승부를 갈랐다.
김택연이 9회말에 올라와 신민재 오스틴 문보경을 모두 삼진으로 처리하고 경기 끝.
이어 "오늘은 모든 선수들을 칭찬하고 싶다. 선발 콜 어빈, 팀을 위해 희생정신을 발휘한 잭 로그, 셋업맨 박치국, 마무리 김택연이 완벽한 투구를 했다"고 했고 "야수들도 결승 홈런을 친 양석환을 포함해 모든 선수가 타석에서 엄청난 집중력을 보이며 승리에 대한 의지를 불태웠다. 몸상태가 완벽하지 않지만 선발 출전하겠다고 자청한 주장 양의지와 김재환에게도 고맙다는 말을 하고 싶다"라고 말했다.
잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com