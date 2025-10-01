LG도, 만원 홈관중도 모두 웃었다…야구는 9회말 2사부터 "어메이징한 …

|
|
[인천=스포츠조선 이종서 기자] SSG 랜더스가 극적인 홈런으로 시즌 마지막 홈경기에서 승리를 잡았다.
정규시즌 매직넘버 1을 기록하고 있던 LG는 이날 NC와의 시즌 최종전에서 3대7로 패배했다. 한화가 패배해야 우승을 할 수 있는 상황.
9회초까지 한화가 5-2로 앞서 LG도 홈에서 우승 축포를 터트리지 못할 위기에 몰렸다. 그러나 9회말 SSG의 '젊은 피'가 LG를 웃게 했다.
흔들리기 시작한 김서현은 정준재를 볼넷으로 내보냈다. 이어 이율예가 김서현의 직구를 공략해 좌측 담장을 넘어가는 끝내기 투런포를 쏘아올렸다.
SSG는 홈 마지막 경기에서 승리를 잡았고, 인천 경기 결과를 잠실에서 기다리고 있던 LG는 마침내 우승 현수막을 펼칠 수 있게 됐다.
|
경기를 마친 뒤 이숭용 SSG 감독은 "시즌 홈 마지막 경기에서 팬들에게 좋은 선물을 드린 것 같다"라며 "(현)원회와 (이)율예의 어메이징한 홈런이었다. 누구도 예상할 수 없는 홈런을 두 유망주들이 해냈다"고 했다.
이날 승리투수는 9회초 2사에 올라온 김성민. 이날 데뷔전을 치러 첫 승까지 차지하게 됐다. 이 감독은 "(김)성민이의 첫승도 축하한다"고 밝혔다.
이 감독은 "마지막 홈경기에 만원관중으로 화답해 주신 팬분들께 감사드리고 주신 에너지 잘 받아 포스트시즌에서도 좋은 경기력을 보일 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.
인천=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com