[인천=스포츠조선 송정헌 기자] SSG 루키 포수가 팀과 LG를 구하는 역전 투런홈런을 날렸다.
SSG는 1회말 기선제압하는 선취점을 올렸다. SSG 선두타자 박성한이 폰세의 초구를 타격해 가운데 담장을 넘겼다.
3회 한화가 승부를 원점으로 돌렸다. 2사 1, 2루에서 문현빈이 동점 1타점 적시타를 날렸다. 6회말 SSG는 다시 앞서나갔다. 1사 후 에레디아와 최정의 안타, 상대 폭투로 만든 2사 1, 3루에서 고명준이 1타점 적시타를 날렸다. 2-1 SSG 리드.
한화는 7회초 승부를 뒤집었다. 1사 후 대타 최인호가 2루타를 날렸다. 최재훈 타석에 대타 이도윤이 2-2 동점을 만드는 1타점 적시타를 날렸다. 이어 대타로 타석에 나선 이진영이 승부를 뒤집는 역전 투런포를 날렸다. 이후에도 찬스를 이어간 한화는 노시환의 1타점 적시타까지 터지며 순식간에 1-2에서 5-2로 승부를 뒤집었다.
2사 후 투런포. 아직까지 한화가 5-4로 앞서고 있었으나 한화 김서현은 흔들렸다.
1점 차. 다음 타자 정준재에게 스트레이트 볼넷 허용. 또다시 2사 1루에서 SSG 루키 포수 이율예가 타석에 나섰다. 이재원 포수가 마운드를 방문해 김서현을 다독였으나 이율예는 김서현의 3구 151km 직구를 잡아당겨 역전 투런포를 날렸다. 9회말 투아웃 이후 SSG가 한화에 6대 5로 역전승을 거뒀다.
잠실에서 열린 LG와 NC의 시즌 마지막 경기. LG는 이날 NC에 발목이 잡이며 홈 마지막 경기를 패배했지만, SSG가 한화를 잡아주며 매직넘버 -1이 사라졌다.
잠실구장에서 경기를 지켜보던 LG 선수들은 SSG의 역전승으로 정규시즌 우승이 확정되자 그라운드에 나와 우승의 기쁨을 나눴다.
LG는 우울할 수 있었던 올 시즌 마지막 경기를 패했지만, SSG 루키 포수 덕분에 잠실 홈구장에서 우승의 기쁨을 만끽할 수 있었다.
