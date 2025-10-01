'SSG 덕분에...' LG 정규시즌 우승 확정, 한화는 SSG에 충격 역전패, LG는 SSG 덕분에 짜릿한 우승[인천현장]

기사입력 2025-10-02 00:15


1일 잠실구장에서 정규리그 우승을 확정 지은 LG 트윈스 선수들이 우승의 기쁨을 나누고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.01/

1일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 SSG와 한화의 경기. 9회말 SSG 이율예가 끝내기 투런홈런을 날렸다. 환호하고 있는 이율예. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.01/



[인천=스포츠조선 송정헌 기자] SSG 루키 포수가 팀과 LG를 구하는 역전 투런홈런을 날렸다.

SSG는 9회말 2아웃 이후 4득점을 올리며 한화에 6대 5로 거짓말 같은 역전승을 거뒀다. 한화는 SSG에 역전패를 당하며 마지막 역전 우승의 꿈이 사라졌다. LG는 SSG 덕분에 올해 정규시즌 1위를 확정했다.

SSG는 1회말 기선제압하는 선취점을 올렸다. SSG 선두타자 박성한이 폰세의 초구를 타격해 가운데 담장을 넘겼다.

3회 한화가 승부를 원점으로 돌렸다. 2사 1, 2루에서 문현빈이 동점 1타점 적시타를 날렸다. 6회말 SSG는 다시 앞서나갔다. 1사 후 에레디아와 최정의 안타, 상대 폭투로 만든 2사 1, 3루에서 고명준이 1타점 적시타를 날렸다. 2-1 SSG 리드.

한화는 7회초 승부를 뒤집었다. 1사 후 대타 최인호가 2루타를 날렸다. 최재훈 타석에 대타 이도윤이 2-2 동점을 만드는 1타점 적시타를 날렸다. 이어 대타로 타석에 나선 이진영이 승부를 뒤집는 역전 투런포를 날렸다. 이후에도 찬스를 이어간 한화는 노시환의 1타점 적시타까지 터지며 순식간에 1-2에서 5-2로 승부를 뒤집었다.

그렇게 승부는 한화의 승리처럼 흘러갔다. 9회말 2사까지는 그랬다. 9회말 김서현은 투아웃까지 볼 2개로 처리했다. 하지만, 2사 후 류효승이 중전안타로 출루했다. 대타로 나선 SSG 현원회가 김서현을 상대로 투런홈런을 날렸다.


1일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 SSG와 한화의 경기. 9회말 SSG 이율예가 끝내기 투런홈런을 날렸다. 고개를 떨구고 있는 한화 마무리 김서현. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.01/

9회말 SSG 이율예가 끝내기 투런홈런을 날렸다. 고개를 떨구고 있는 한화 마무리 김서현.

9회말 SSG 이율예가 끝내기 투런홈런을 날렸다. 환호하고 있는 이율예.


2사 후 투런포. 아직까지 한화가 5-4로 앞서고 있었으나 한화 김서현은 흔들렸다.

1점 차. 다음 타자 정준재에게 스트레이트 볼넷 허용. 또다시 2사 1루에서 SSG 루키 포수 이율예가 타석에 나섰다. 이재원 포수가 마운드를 방문해 김서현을 다독였으나 이율예는 김서현의 3구 151km 직구를 잡아당겨 역전 투런포를 날렸다. 9회말 투아웃 이후 SSG가 한화에 6대 5로 역전승을 거뒀다.


1일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 SSG와 한화의 경기. 9회말 SSG 이율예가 끝내기 투런홈런을 날렸다. 환호하고 있는 이율예. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.01/

1일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 SSG와 한화의 경기. 9회말 SSG 이율예가 끝내기 투런홈런을 날렸다. 고개를 떨구고 있는 한화 마무리 김서현.

아쉬움에 한동안 고개를 들 수 없었던 한화 김서현.


잠실에서 열린 LG와 NC의 시즌 마지막 경기. LG는 이날 NC에 발목이 잡이며 홈 마지막 경기를 패배했지만, SSG가 한화를 잡아주며 매직넘버 -1이 사라졌다.

잠실구장에서 경기를 지켜보던 LG 선수들은 SSG의 역전승으로 정규시즌 우승이 확정되자 그라운드에 나와 우승의 기쁨을 나눴다.

LG는 우울할 수 있었던 올 시즌 마지막 경기를 패했지만, SSG 루키 포수 덕분에 잠실 홈구장에서 우승의 기쁨을 만끽할 수 있었다.


1일 잠실구장에서 정규리그 우승을 확정 지은 LG 트윈스 선수들이 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.01/

우승 소감을 말하고 있는 박해민.

정규리그 우승을 확정 지은 LG 트윈스 염경엽 감독과 김인석 LG 스포츠 대표이사가 기뻐하고 있다.

1일 잠실구장에서 정규리그 우승을 확정 지은 LG 트윈스 선수들.

