[공식]유재석 소속사 안테나, 결국 칼 빼들었다 "폭언·욕설·허위사실 유…

기사입력 2025-12-05 16:20


[스포츠조선 김소희 기자] 유재석이 소속된 안테나가 허위 사실 유포자와 악플러들에 대한 강경 대응을 예고했다.

5일 안테나는 "
최근 당사 아티스트를 대상으로 표현의 자유를 넘어서 아티스트의 인격을 훼손하는 행위들이 다수 확인되고 있다"며 "허위사실 유포 및 인신공격성 폭언, 욕설 등 악의적인 게시물로 인해 아티스트뿐 아니라 팬분들의 정신적 피해까지도 우려되는 상황"이라고 밝혔다.

이어 "당사는 법률 자문 및 자체 모니터링을 거쳐 관련 게시물 및 댓글에 대한 자료를 취합하고 있으며 소속 아티스트의 명예를 훼손하는 악성 게시물 및 댓글 작성자에게 법률적 조취를 취할 예정"이라고 경고했다.

그러면서 "확인되지 않은 내용을 사실인 것처럼 소비, 재유포하는 행위 역시 동일한 법적 책임의 대상이 될 수 있음을 안내드린다"라고 강조했다.

또한 안테나는 "폐쇄적인 일부 커뮤니티와 비공개 SNS 계정에 대한 제보는 당사의 법적 절차 진행에 많은 도움이 되고 있디"며 악성 게시물 및 댓글 제보를 요청했다.

한편 안테나에는 유희열, 유재석, 정재형, 이효리, 이상순, 루시드폴, 정재형, 페퍼톤스,이서진, 샘김, 규현, 양세찬, 이진아, 정승환, 윤석철 등이 소속돼 있다.


다음은 안테나 공지사항 글 전문

안녕하세요. 안테나입니다.


먼저 안테나 소속 아티스트들에게 많은 사랑과 응원을 보내주셔서 진심으로 감사드립니다.

최근 당사 아티스트를 대상으로 표현의 자유를 넘어서 아티스트의 인격을 훼손하는 행위들이 다수 확인되고 있습니다. 허위사실 유포 및 인신공격성 폭언, 욕설 등 악의적인 게시물로 인해 아티스트뿐 아니라 팬분들의 정신적 피해까지도 우려되는 상황입니다.

이에 당사는 법률 자문 및 자체 모니터링을 거쳐 관련 게시물 및 댓글에 대한 자료를 취합하고 있으며 소속 아티스트의 명예를 훼손하는 악성 게시물 및 댓글 작성자에게 법률적 조취를 취할 예정입니다. 아울러, 확인되지 않은 내용을 사실인 것처럼 소비, 재유포하는 행위 역시 동일한 법적 책임의 대상이 될 수 있음을 안내드립니다.

팬 여러분께서는 악의적인 게시물과 댓글을 발견할 시

아래 이메일 계정으로 제보해 주시기 바랍니다.

특히, 폐쇄적인 일부 커뮤니티와 비공개 SNS 계정에 대한 제보는

당사의 법적 절차 진행에 많은 도움이 되고 있습니다.

당사는 앞으로도 소속 아티스트들의 권익 보호를 위해 최선을 다하겠습니다.

감사합니다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

