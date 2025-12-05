프랭크 경질, 토트넘 언제까지 참아줄까...英 단독 보도! "아직은 전적…

[스포츠조선 이현석 기자]토트넘은 언제까지 버틸 수 있을까. 토마스 프랭크 감독이 경질을 피할 수 있는 기한이 등장했다.
영국의 풋볼인사이더는 4일(한국시각) '프랭크가 토트넘의 경질을 피할 수 있는 시간은 이 정도다'라며 프랭크의 상황을 조명했다.
풋볼인사이더는 '프랭크는 당장은 경질에 대한 즉각적인 압박을 받고 있지 않다. 토트넘은 아직도 그를 전적으로 지지하고 있다'고 전했다.
토트넘은 올여름 팀에 무관을 끊어낸 포스테코글루 감독을 경질하는 선택을 했다. 이유는 분명했다. 리그에서의 부진이었다. 포스테코글루가 토너먼트에서 기대 이상의 성적을 거두며 유로파리그 우승에 성공해 토트넘에 트로피를 안긴 것은 맞았다. 다만 리그 17위라는 성적의 면죄부가 될 수는 없었다.
포스테코글루가 떠나고 토트넘이 택한 선택지는 프랭크였다. 선수 출신이 아닌 지도자로서 경력을 착실히 쌓은 인물이었기에 기대감이 컸다. 외골수 기질이 강한 포스테코글루 감독은 공격적인 전술만을 고집했지만 프랭크 감독은 전술적 유연성을 강조하는 인물로 알려졌다. 포백과 스리백의 변용, 공격 전술의 변칙성이 돋보이는 감독으로 평가받았다.
하지만 토트넘에서 프랭크는 기대 이하의 모습을 보여주고 있다. 시즌 초반 잘나가던 시기도 있었으나, 곧바로 분위기가 꺾였다. 답답한 공격과 흔들리는 수비 등 장점을 제대로 보여주지 못하며 팬들의 불만이 커지고 있다. 직전 뉴캐슬전을 2대2로 비겼으나 여전히 여론은 긍정적이지 못하다. 경질 가능성까지 꾸준히 제기되고 있다.
다만 토트넘은 당장은 시간을 두고 지켜볼 예정이다. 풋볼인사이더는 '프랭크는 적어도 새해까지는 안전할 것으로 보인다. 토트넘 수뇌부의 지지와 함께 새해까지는 팀 성적을 반전시키기 위한 시간이 주어질 것으로 보인다'고 설명했다.
한편 프랭크의 대체 후보도 이미 등장하며 거론되고 있는 상황이다. 이름을 올린 감독은 글라스너다. 글라스너는 과거 오스트리아 무대를 시작으로 분데스리가에서 능력을 발휘해 호평을 받았다. 볼프스부르크와 프랑크푸르트를 이끌었고, 프랑크푸르트 시절에는 유로파리그 우승을 차지한 바 있다. 크리스털 팰리스로 자리를 옮긴 후에도 그의 유관 행보는 이어졌다. 팰리스를 이끌고 FA컵 우승에 성공하며 능력을 인정받았다.
프랭크의 대체자 후보까지 등장한 상황에서 토트넘이 프랭크의 부진한 성과를 언제까지 용인할지도 귀추가 주목된다.