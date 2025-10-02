"엄마 말씀 잘 들어야 했는데…" 이토록 기쁜 한숨 있을까? 2026년 SSG 주장은 '김광현'입니다

최종수정 2025-10-02 02:29

27일 서울 잠실구장에서 열린 SSG-두산전. SSG가 6대2로 승리한 가운데 12년 연속 10승을 달성한 김광현이 이숭용 감독의 축하 꽃다발을 받고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.27/

김광현이 공개한 1군 주장 연임 협정서. 김광현SNS

[인천=스포츠조선 이종서 기자] "아무 데나 사인하지 말라고 하셨는데…."

김광현은 지난 7월 프런트와 '주장' 자리를 두고 이야기를 나눴다. 당시 SSG는 줄부상에 시름하며 7위에 머무르고 있었다. 외국인투수 두 명이 부상과 개인사로 모두 자리를 비운 적이 있고, '간판타자' 최정도 부상으로 힘든 시즌을 보냈다. 또한 젊은 선수들은 기복이 있었다.

팀이 어려운 시기에 김광현도 간절함을 담아 주장 연임 제안이 담긴 계약서에 사인을 했다. 김광현은 팀이 정규시즌 3위 혹은 플레이오프에 진출할 경우 2026년에도 주장을 하고, 정규시즌 4~5위를 할 경우 1군 주장 연임을 두고 협상을 진행하기로 했다.

이후 SSG는 반등했다. 드류 앤더슨-미치 화이트라는 확실한 외인 원투펀치에 노경은 이로운 김민 조병현 등 탄탄한 불펜진이 버팀목이 되면서 빠르게 승리를 쌓아갔다.

9월 마지막날. SSG는 홈에서 키움 히어로즈를 잡고 3위를 확정했다. 계약서도 세상의 빛을 보게 됐다. 김광현은 경기를 마친 뒤 SNS에 계약서를 올리며 주장 연임 사실을 발표했다.


27일 서울 잠실구장에서 열린 SSG-두산전. SSG 선발투수 김광현이 투구하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.27/
1일 한화 이글스와의 홈 경기를 앞두고 김광현은 멋쩍게 웃으며 "엄마 말씀을 잘 들어야 했다. 다 읽어보고 아무 데나 사인하지 말라고 하셨는데 그 말을 안 들었다"라며 "증인이 너무 많아서 다른 말을 못하겠다"고 이야기했다.

말은 '어쩔 수 없다'였지만, 김광현의 얼굴에는 미소가 번졌다. 어려운 상황에서도 3위로 올라선 만큼, 팀원을 향한 고마움이 담겼다.

김광현은 이어 "7위를 할 때 이야기를 했다. 그 때 당시에는 3등만 하면 한 번 더 하겠다고 했다. 부상도 많고, 분위기가 좋지 않았다. 3등만 하면 언제든 (주장을) 할 수 있었다"라며 "나 개인적으로도 그렇고, 팀원들도 크고 작은 부상에 엔트리에 빠지곤 했다. 그런데 이정도 성적을 내니 자랑스럽고, 정말 고생했다는 말하고 싶다"고 했다.


7일 서울 잠실구장에서 열린 SSG-LG전. 3회 투구 도중 2000탈삼진을 달성한 김광현이 동료들의 축하를 받고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.7/

사실 시즌을 앞두고 김광현은 팀 성적을 두고 "3위는 할 수 있다"고 자신했다. 이유는 있었다. 김광현은 "작년에 비해서 특별하게 전력이 약화된 건 없었다. 추가 전력도 없었지만, 우리만 조금 정신을 차리고 하면 충분히 상위권에 있을 거라고 생각했다. 나도 그렇고 선수들이 작년에 부족했던 부분을 채운다면 전력 손실이 없다고 생각했다. 또 중간투수들이 너무 잘해줬다"고 말했다.

포스트시즌에서의 활약은 자신했다. 2022년 우승을 차지했고, 2023년에도 가을야구에 진출했던 경험을 믿었다. 김광현은 "우리 팀에는 경험이 많은 선수들이 많다. 진짜 선수들이 하는 걸 보면 단합되는 게 다르다"라며 "포스트시즌은 즐기는 무대다. 평소에도 즐기라고 하지만, 더 즐겼으면 좋겠다. 포스트시즌 같은 큰 경기는 실책과 본헤드 플레이가 승부를 좌지우지한다. 기본기에 충실하자고 메시지를 전했다. 경험을 해보니 실책을 안 하는 팀이 이기더라. 그런 것만 잘하면 충분히 좋은 결과가 있을 거 같다"고 강조했다.

김광현의 '즐겼으면' 하는 당부처럼 SSG는 1일 경기에서 짜릿한 역전승을 거뒀다. 9회말 2-5에서 류효승의 안타와 현원회의 투런포, 정준애의 볼넷 뒤 이율예의 투런 홈런으로 6대5 끝내기 승리를 잡았다. 순위에는 변함없지만, 홈 최종전에서 짜릿한 승리를 팬들에게 선사할 수 있었다.
인천=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

