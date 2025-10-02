'고개를 들어라' 한화, 졌지만 잘 싸웠다 → 2013년 LG는 2등하고 '우승'처럼 기뻐했다

기사입력 2025-10-02 09:52


'고개를 들어라' 한화, 졌지만 잘 싸웠다 → 2013년 LG는 2등하고…
플레이오프 직행을 노리며 반게임차 3-4위를 달리고 있는 서울라이벌 LG와 두산의 시즌 마지막 경기가 5일 잠실구장에서 열렸다. 6회말 2사 3루 LG 김용의의 스퀴즈 번트때 홈으로 파고든 이병규가 기쁨을 나누고 있다.
잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2013.10.05/

[스포츠조선 한동훈 기자] 실망할 필요 없다. 졌지만 잘 싸웠다. 83번이나 이긴 팀이라는 사실을 잊지 말아야 한다.

한화 이글스의 우승 도전이 143번째 경기에서 좌절됐다. 한화는 1일 인천에서 열린 2025 KBO리그 SSG 랜더스와의 경기에서 5대6으로 졌다. 1위 LG와의 승차가 1.5경기로 유지되면서 역전 가능성이 사라졌다.

기대가 컸으니 허탈감도 클 법하다. 한화는 9회까지 5-2로 리드했다. 이대로 끝났으면 LG를 승차 0.5경기로 바짝 추격한다. 3일 수원 KT전까지 이기면 LG와 동률, '1위 결정전'이 열린다. LG가 매직넘버를 3으로 줄인 채 대전 원정을 왔던 9월 26일만 해도 불가능한 시나리오로 여겨졌다. 그런데 그 기적이 눈앞까지 왔다가 사라졌다. 2등에 대한 성취감보다 1등을 놓친 좌절감에 휩싸일 수 있다.

하지만 한화는 정말 잘 싸웠다. 시즌 전 5강권으로 분류됐던 전문가 예상을 보란듯이 뒤엎었다. 외국인 원투펀치 폰세와 와이스의 역할이 컸다고 해도 국내선수들이 성장해준 덕분에 가능했던 돌풍이다. 2023년 신인 문현빈이 이제 리그 어디에 내놓아도 부족하지 않은 외야수로 발돋움했다. 2022년 신인 문동주는 10승 투수(11승 5패)가 됐다. 2023년 전체 1번 김서현은 마무리 보직 첫 해에 33세이브나 수확했다. 블론세이브도 4개 밖에 되지 않았는데 하필 이날 나왔다.

2013년 암흑기를 탈출한 LG가 떠오른다.

LG는 2002년 한국시리즈를 끝으로 10년 동안 가을야구에 실패했다. LG는 2013년 마치 올해의 한화처럼 신바람을 일으켰다. 74승 54패 승률 0.578로 정규리그 2위에 올랐다. 당시 LG도 9월 한때 선두를 탈환하며 '삼성 왕조'를 위협했다. 이 시즌 순위 싸움도 역대급이라 불릴 만큼 치열했다. LG의 2위도 시즌 최종전에 결정됐다.


'고개를 들어라' 한화, 졌지만 잘 싸웠다 → 2013년 LG는 2등하고…
1일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 SSG와 한화의 경기. 9회말 SSG 이율예가 끝내기 투런홈런을 날렸다. 고개를 떨구고 있는 한화 마무리 김서현. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.01/

'고개를 들어라' 한화, 졌지만 잘 싸웠다 → 2013년 LG는 2등하고…
1일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 SSG와 한화의 경기. 9회말 SSG 이율예가 끝내기 투런홈런을 날렸다. 고개를 떨구고 있는 한화 마무리 김서현. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.01/
2013년 10월 5일 LG는 플레이오프 직행을 확정하면서 감격의 눈물을 흘렸다. 이 때 삼성을 지휘했던 류중일 감독이 훗날 LG의 사령탑으로 취임했다. 류중일 감독은 이날을 회상하며 "LG가 우승을 했는줄 알았다"며 웃었을 정도였다.

LG는 비록 이 시즌 플레이오프에서 두산에 업셋을 당해 한국시리즈에 오르지 못했다. 하지만 암흑기를 깨부순 첫 해로 기억되며 현재 강팀이 된 초석이 이때부터 시작됐다. LG는 암흑기 탈출까지 11년, 그리고 그후 우승까지 다시 12년이 걸렸다.


한화도 첫 술에 배부를 수 없다. 이미 '성공한 시즌'이라 평가해도 과하지 않다. 왜 1등을 못했느냐는 손가락질 보다 '압도적 2등'이라는 찬사와 응원이 필요한 시점이다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

코요태 빽가 "최민수에게 맞았다" 폭로…최민수 "만나면 족발당수" 경고[SC리뷰]

2.

'이다해♥' 세븐, 100만원 자연상 송이를 라면에..325억 재벌의 '초호화 한끼'

3.

'실물여신' 송가인, 김재욱과 핑크빛 "잘생긴 사람 못봐"[SC리뷰]

4.

코요태 빽가, 알고보니 '너구리' 라면 표지 사진 작가였다 "원래 전공 사진"[SC리뷰]

5.

김원효, MC배 출연료 미지급 폭로에 분노 "이바닥의 썩은 현실"[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

검지 든 LG 최초 두번 우승 염갈량의 함박웃음 "자력우승 하고싶었지만... SSG 고마워요."[잠실 인터뷰]

2.

"손흥민 1900억에 못 데려왔잖아!" SON 없는 곳 쳐다도 안 본다...유럽 최고 명장 폭탄 발언, 사우디 제안에 "다신 감독 안 해"

3.

통산 피홈런이 3개였는데…잊지 못할 '2위의 날', 더욱 단단해져야 할 '첫 가을 무대'

4.

드디어 터졌다! 양민혁, 환상 발리→포츠머스 데뷔골 폭발!...최고 평점+MOM까지

5.

'드라마틱한 우승' 눈시울 붉힌 염경엽 감독 향해 샴페인 뿌린 김현수, 주장 박해민도 웃었다[잠실 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

검지 든 LG 최초 두번 우승 염갈량의 함박웃음 "자력우승 하고싶었지만... SSG 고마워요."[잠실 인터뷰]

2.

"손흥민 1900억에 못 데려왔잖아!" SON 없는 곳 쳐다도 안 본다...유럽 최고 명장 폭탄 발언, 사우디 제안에 "다신 감독 안 해"

3.

통산 피홈런이 3개였는데…잊지 못할 '2위의 날', 더욱 단단해져야 할 '첫 가을 무대'

4.

드디어 터졌다! 양민혁, 환상 발리→포츠머스 데뷔골 폭발!...최고 평점+MOM까지

5.

'드라마틱한 우승' 눈시울 붉힌 염경엽 감독 향해 샴페인 뿌린 김현수, 주장 박해민도 웃었다[잠실 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.