선수도 돌아오고 팬들도 돌아오고... SSG가 쏜 홈런 두방에, 혼돈과 환희의 잠실[잠실 현장]

기사입력 2025-10-02 10:24


1일 잠실구장에서 정규리그 우승을 확정 지은 LG 트윈스 선수들이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.01/

[잠실=스포츠조선 권인하 기자]조금전까지 조금은 서글프게 들렸던 LG 선수들의 응원가였는데 얼마후 기쁨의 응원가로 바뀌었다.

LG 트윈스가 끝내 승리하지 못했던 1일 NC 다이노스와의 시즌 최종전. 3대7로 패하며 매직넘버 1을 지우지 못하자 LG는 시즌 마지막 경기가 끝났는데도 별다른 행사를 하지 않았다. 대신 응원단상에서 응원단이 남은 팬들과 응원전을 펼쳤다.

5강에서 탈락한 팀도 홈최종전에선 팬들에게 올시즌에 대한 감사의 인사를 하는 행사를 갖는데 우승을 확정짓지 못하고 자칫 타이브레이크의 가능성까지 생긴 복잡한 상황에 이르자 행사를 치르기가 애매해진 것. 1루측 응원석에선 계속 음악과 함께 팬들이 노래를 부르며 흥겨운 분위기가 연출됐지만 우승이 확정되지 않다보니 조금은 슬퍼보이기도 했다. SSG 경기가 끝날 때까지 계속 하는 듯보였다.

LG의 우승은 이제 한화가 지는 것 뿐. 비로 인해 50분 정도 늦게 시작한 인천 한화-SSG전이 진행되고 있었는데 한화가 5-2로 역전해 리드하고 있어 한화의 강력한 불펜을 생각하면 SSG의 승리 가능성이 그리 높아 보이지 않았다. 어느덧 9회말이 됐고 한화 마무리 김서현이 등장했다.


1일 잠실구장에서 정규리그 우승을 확정 지은 LG 트윈스. 끝까지 경기장에 남아 응원하던 홈 팬들이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.01/

1일 잠실구장에서 정규리그 우승을 확정 지은 LG 트윈스. 끝까지 경기장에 남아 응원하던 홈 팬들이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.01/

1일 잠실구장에서 정규리그 우승을 확정 지은 LG 트윈스 선수들이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.01/
그렇게 경기가 끝나는가 했다. 그 시각 잠실구장. NC 선수들이 창원으로 내려가기 위해 버스에 탑승하고 있었다. 그리고 버스가 출발할 때쯤 갑자기 괴성과 환호가 터지기 시작했다. NC 선수들이 버스에 탑승을 하는가 했더니 아니었다. NC 버스는 이미 출발을 시작했었다. SSG가 현원회와 이율예의 연속 투런포로 6대5의 역전 드라마를 만들어 LG가 우승을 차지해 LG선수들을 보려던 팬들이 환호성을 내질렀던 것. 집에 가지 않고 LG 선수들을 보려던 팬들이 SSG 경기를 보고 LG 우승을 알게 된 것. 야구장 밖으로 나왔던 팬들이 다시 야구장으로 들어가기 시작했다. 심지어 지하철을 타고 귀가하던 팬들도 서둘러 야구장으로 복귀.

LG 선수들도 마찬가지였다. LG선수들도 라커룸에서 함께 경기를 보다가 9회말 2아웃이 되면서는 포기하고 하나둘 집으로 향했다고. 그러다가 SSG의 역전 소식을 듣고 부랴부랴 다시 야구장으로 돌아왔다.

이날 우승 세리머니를 준비했다가 접었던 구단 프런트도 우울한 상황이라 퇴근을 안한 덕에 우승 세리머니를 할 수 있게 됐다. 선수들이 그라운드로 뛰어 들어오고 있는데 샴페인이 세팅되고 있고 관중석에 팬들이 다시 입장하고 있는 황당하면서도 그들에겐 더할나위없이 기쁜 순간이 만들어지고 있었다. 갑작스런 상황에 준비했던 우승 모자와 티셔츠를 3루측 더그아웃에 두고 그라운드로 오는 선수들에게 전달해 착용하도록 했다.

경기가 끝나고 1시간이 지난 후 LG는 우승 세리머니를 할 수 있었다. 이미 귀가한 팬들이 많았지만 돌아온 팬들도 꽤 보였다. 결국 1루 응원석에서 끝까지 응원한 열성적인 팬들이 진정한 위너였다.
잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

