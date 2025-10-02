선수도 돌아오고 팬들도 돌아오고... SSG가 쏜 홈런 두방에, 혼돈과 …

|
[잠실=스포츠조선 권인하 기자]조금전까지 조금은 서글프게 들렸던 LG 선수들의 응원가였는데 얼마후 기쁨의 응원가로 바뀌었다.
LG의 우승은 이제 한화가 지는 것 뿐. 비로 인해 50분 정도 늦게 시작한 인천 한화-SSG전이 진행되고 있었는데 한화가 5-2로 역전해 리드하고 있어 한화의 강력한 불펜을 생각하면 SSG의 승리 가능성이 그리 높아 보이지 않았다. 어느덧 9회말이 됐고 한화 마무리 김서현이 등장했다.
이날 우승 세리머니를 준비했다가 접었던 구단 프런트도 우울한 상황이라 퇴근을 안한 덕에 우승 세리머니를 할 수 있게 됐다. 선수들이 그라운드로 뛰어 들어오고 있는데 샴페인이 세팅되고 있고 관중석에 팬들이 다시 입장하고 있는 황당하면서도 그들에겐 더할나위없이 기쁜 순간이 만들어지고 있었다. 갑작스런 상황에 준비했던 우승 모자와 티셔츠를 3루측 더그아웃에 두고 그라운드로 오는 선수들에게 전달해 착용하도록 했다.
경기가 끝나고 1시간이 지난 후 LG는 우승 세리머니를 할 수 있었다. 이미 귀가한 팬들이 많았지만 돌아온 팬들도 꽤 보였다. 결국 1루 응원석에서 끝까지 응원한 열성적인 팬들이 진정한 위너였다.
