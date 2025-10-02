이거 반칙 아니야? 가을야구 사상 제일 빠른공! 168.17㎞ KKKKK → 이걸 어떻게 치나

기사입력 2025-10-02 13:27


이거 반칙 아니야? 가을야구 사상 제일 빠른공! 168.17㎞ KKKKK…
2025 메이저리그 포스트시즌 '최고구속' 신기록이 나왔다.
샌디에이고 파드리스는 2일(한국시각) 시카고 리글리필드에서 열린 2025 메이저리그 내셔널리그 와일드카드 시리즈 2차전에서 시카고 컵스를 3대0으로 물리쳤다. 시리즈 1승 1패 균형을 맞췄다. 3차전에서 디비전시리즈 진출팀을 가린다. AFP연합뉴스

[스포츠조선 한동훈 기자] 2025 메이저리그 포스트시즌 '최고구속' 신기록이 나왔다.

샌디에이고 파드리스는 2일(한국시각) 시카고 리글리필드에서 열린 2025 메이저리그 내셔널리그 와일드카드 시리즈 2차전에서 시카고 컵스를 3대0으로 물리쳤다. 시리즈 1승 1패 균형을 맞췄다. 3차전에서 디비전시리즈 진출팀을 가린다.

샌디에이고 구원투수 메이슨 밀러가 포스트시즌 최고구속을 던졌다. 104.5마일(약 168.17km) 패스트볼을 꽂아 삼진을 빼앗았다. 밀러는 아웃카운트 5개를 모두 삼진으로 잡아냈다.

밀러는 3-0으로 앞선 7회말 팀의 세 번째 투수로 등장했다.

선두타자 스즈키 세이야를 삼진으로 돌려세웠다.

두 번째 타자 카슨 켈리를 상대로 도저히 칠 수 없는 공을 던졌다. 2스트라이크에서 3구째 패스트볼이 가장 바깥쪽 낮은 코스 모서리를 찔렀다. 켈리는 얼어붙었다.

밀러는 피트 크로우 암스트롱도 삼진으로 잡았다.

밀러는 8회말 댄스비 스완슨과 모이세스 밸레스테로스까지 삼진으로 아웃시킨 뒤 로버트 수아레즈와 교체됐다.


이거 반칙 아니야? 가을야구 사상 제일 빠른공! 168.17㎞ KKKKK…
San Diego Padres' Luis Arraez and Jake Cronenworth celebrate after Game 2 of a National League wild card baseball game against the Chicago Cubs Wednesday, Oct. 1, 2025, in Chicago. (AP Photo/Nam Huh)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

이거 반칙 아니야? 가을야구 사상 제일 빠른공! 168.17㎞ KKKKK…
The San Diego Padres celebrate after Game 2 of a National League wild card baseball game against the Chicago Cubs Wednesday, Oct. 1, 2025, in Chicago. (AP Photo/Nam Huh)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 '밀러의 104.5마일 패스트볼이 플레이오프 역사에 새겨졌다. 이는 2008년 투구 추적 시스템이 시작된 이후 포스트시즌에서 가장 빠른 구속이다'라고 설명했다.

메이저리그 빠른공의 대명사는 아롤디스 채프먼(보스턴 레드삭스)이다. 채프먼이 정규시즌과 포스트시즌 최고구속 기록을 모두 가지고 있었다. 정규시즌은 105.8마일(약 170.2km)이 최고 기록이다. 포스트시즌에서는 2010년 내셔널리그 디비전시리즈 3차전에서 나왔던 104.2마일(약 167.69km)이 종전 최고 기록이었다.

밀러는 "최고의 패스트볼이었다. 모든 것이 완벽하게 조화를 이루고 완벽한 구위가 펼쳐졌다. 정말 기분이 좋다"고 기뻐했다.

밀러는 또한 포스트시즌 8타자 연속 삼진 기록도 작성했다. 2022년 조쉬 헤이더와 함께 포스트시즌 역대 최다 연속 탈삼진 타이 기록이다.

가을야구라서 더 힘이 나는 모양이다. 밀러는 "일부러 힘을 아껴놓은 것은 아니다. 아드레날린이 도움이 되는 것 같다. 모든 투구에 열광하는 관중들 앞에서 던질 수 있어서 정말 기쁘다"고 소감을 전했다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김수현 측, 여친과 손편지 공개 초강수 "미성년 교제 없었다...증거조작"

2.

김장훈 "200억 기부? 좀 더 한 것 같은데...몇 천억 대 벌었다" ('션과 함께')

3.

지드래곤, '화끈' 상탈 후 탄탄 복근 자랑...'37세' 안 믿기는 동안 비주얼은 '덤'

4.

임영웅, 축구 감독 전격 데뷔…안정환·이동국에 선전포고 "긴장하세요"('뭉찬4')

5.

예지원, '사자보이즈'도 놀랄 공항룩…"이걸 소화하네"

스포츠 많이본뉴스
1.

선수도 돌아오고 팬들도 돌아오고... SSG가 쏜 홈런 두방에, 혼돈과 환희의 잠실[잠실 현장]

2.

"온 세상이 '탈맨유'" KDB 패스를 받으면 호일룬도 홀란이 된다…'아모림 보고 있나?'

3.

'기사회생' 양키스, 웰스 8회말 결승타 이번엔 찬스 살렸다...라이벌 보스턴 누르고 WCS 1승1패

4.

와, 19세 신인의 수비 맞나...흔들림 없는 편안함, KIA 10년 미래 책임질 유격수 찾았나 [광주 현장]

5.

'흥민이 형, 나보고 또 나가래' 英 매체 '고향 복귀' 언급…'470억에 처분합니다' 팰리스도 좋은 선택지

스포츠 많이본뉴스
1.

선수도 돌아오고 팬들도 돌아오고... SSG가 쏜 홈런 두방에, 혼돈과 환희의 잠실[잠실 현장]

2.

"온 세상이 '탈맨유'" KDB 패스를 받으면 호일룬도 홀란이 된다…'아모림 보고 있나?'

3.

'기사회생' 양키스, 웰스 8회말 결승타 이번엔 찬스 살렸다...라이벌 보스턴 누르고 WCS 1승1패

4.

와, 19세 신인의 수비 맞나...흔들림 없는 편안함, KIA 10년 미래 책임질 유격수 찾았나 [광주 현장]

5.

'흥민이 형, 나보고 또 나가래' 英 매체 '고향 복귀' 언급…'470억에 처분합니다' 팰리스도 좋은 선택지

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.