'방출된' 김하성 데려다 썼더니.. 호랑이 새끼를 키웠구나 → "그는 리…

|
[스포츠조선 한동훈 기자] 애틀란타 브레이브스가 '호랑이 새끼'를 키웠다. 탬파베이 레이스에서 방출된 김하성을 영입했다. 가성비 좋게 쓰려고 했다. 그런데 잘해도 너무 잘했다.
김하성은 2025시즌을 앞두고 탬파베이와 1+1년 2900만달러(약 404억원)에 계약했다.
2026년 연봉 1600만달러 옵션이 김하성의 권한으로 알려졌다. 김하성이 옵션을 실행하면 2026년 연봉 1600만달러 계약이 자동 연장된다. 김하성이 옵트아웃을 하면 2026년 계약은 무효가 되고 김하성은 FA 자격을 다시 갖춘다. 연간 1600만달러 이상의 다년 계약이 확실시되면 옵트아웃을 할 것이다.
애틀란타가 기다렸다는 듯이 김하성을 영입했다. 애틀란타는 위 계약을 그대로 승계했다. 당시만 해도 김하성에게 1년 1600만달러는 과하다는 시선이 지배적이었다. 애틀란타가 도박을 걸었다는 평가가 설득력을 얻었다.
김하성은 애틀란타 입성 직후 대반전을 보여줬다. 똑같은 24경기 동안 홈란 3개 타율 2할5푼3리 OPS 0.684를 기록했다.
|
|
스포르팅뉴스는 '김하성은 애틀란타에서 출전한 두 번째 경기에서 1년 넘게 다른 어떤 유격수도 못했던 일을 해냈다. 올해 애틀란타 유격수의 첫 번째 홈런이 김하성으로부터 나왔다. 애틀란타는 시즌 내내 유격수 포지션에서 타격 고민이 컸는데 김하성이 즉각적인 효과를 냈다'고 높이 평가했다.
하지만 그런 김하성이 내년에는 애틀란타에 없을 수도 있다.
스포르팅뉴스는 '김하성이 이번 시즌 이후에도 애틀란타에 남을지는 불확실하다. 김하성이 떠나면 애틀란타는 유격수 딜레마를 다시 겪어야 한다. 김하성은 이제 리그 전체의 주목을 받고 있다'고 걱정했다.
디애슬레틱은 김하성의 몸값이 최소 3년 6500만달러에서 시작할 것이라고 전망했다.
한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com