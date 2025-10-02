'방출된' 김하성 데려다 썼더니.. 호랑이 새끼를 키웠구나 → "그는 리그 전체의 관심 대

기사입력 2025-10-02 18:56


'방출된' 김하성 데려다 썼더니.. 호랑이 새끼를 키웠구나 → "그는 리…
애틀란타 브레이브스가 '호랑이 새끼'를 키웠다. 탬파베이 레이스에서 방출된 김하성을 영입했다. 가성비 좋게 쓰려고 했다. 그런데 잘해도 너무 잘했다.
미국 매체 '스포르팅뉴스'는 2일(한국시각) 김하성이 옵트아웃을 선언할 것이며 리그 전체의 관심을 받고 있다고 전했다.로이터연합뉴스

[스포츠조선 한동훈 기자] 애틀란타 브레이브스가 '호랑이 새끼'를 키웠다. 탬파베이 레이스에서 방출된 김하성을 영입했다. 가성비 좋게 쓰려고 했다. 그런데 잘해도 너무 잘했다.

미국 매체 '스포르팅뉴스'는 2일(한국시각) 김하성이 옵트아웃을 선언할 것이며 리그 전체의 관심을 받고 있다고 전했다.

김하성은 올 겨울 FA를 선언 할 수도 있고 안 할 수도 있다.

김하성은 2025시즌을 앞두고 탬파베이와 1+1년 2900만달러(약 404억원)에 계약했다.

2026년 연봉 1600만달러 옵션이 김하성의 권한으로 알려졌다. 김하성이 옵션을 실행하면 2026년 연봉 1600만달러 계약이 자동 연장된다. 김하성이 옵트아웃을 하면 2026년 계약은 무효가 되고 김하성은 FA 자격을 다시 갖춘다. 연간 1600만달러 이상의 다년 계약이 확실시되면 옵트아웃을 할 것이다.

김하성은 탬파베이에서 부진했다. 24경기 홈런 2개 타율 2할1푼4리 OPS(출루율+장타율) 0.611에 그쳤다. 탬파베이는 9월 2일 김하성을 방출했다.

애틀란타가 기다렸다는 듯이 김하성을 영입했다. 애틀란타는 위 계약을 그대로 승계했다. 당시만 해도 김하성에게 1년 1600만달러는 과하다는 시선이 지배적이었다. 애틀란타가 도박을 걸었다는 평가가 설득력을 얻었다.

김하성은 애틀란타 입성 직후 대반전을 보여줬다. 똑같은 24경기 동안 홈란 3개 타율 2할5푼3리 OPS 0.684를 기록했다.


'방출된' 김하성 데려다 썼더니.. 호랑이 새끼를 키웠구나 → "그는 리…
Sep 26, 2025; Cumberland, Georgia, USA; Atlanta Braves shortstop Ha-Seong Kim (9) throws the ball first base for the out against the Pittsburgh Pirates during the eighth inning at Truist Park. Mandatory Credit: Jordan Godfree-Imagn Images

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

'방출된' 김하성 데려다 썼더니.. 호랑이 새끼를 키웠구나 → "그는 리…
ATLANTA, GEORGIA - SEPTEMBER 22: Ha-Seong Kim #9 of the Atlanta Braves reacts with Ozzie Albies #1 after scoring on a RBI double by Michael Harris II #23 in the second inning against the Washington Nationals at Truist Park on September 22, 2025 in Atlanta, Georgia. Kevin C. Cox/Getty Images/AFP (Photo by Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

스포르팅뉴스는 '김하성은 애틀란타에서 출전한 두 번째 경기에서 1년 넘게 다른 어떤 유격수도 못했던 일을 해냈다. 올해 애틀란타 유격수의 첫 번째 홈런이 김하성으로부터 나왔다. 애틀란타는 시즌 내내 유격수 포지션에서 타격 고민이 컸는데 김하성이 즉각적인 효과를 냈다'고 높이 평가했다.

하지만 그런 김하성이 내년에는 애틀란타에 없을 수도 있다.

스포르팅뉴스는 '김하성이 이번 시즌 이후에도 애틀란타에 남을지는 불확실하다. 김하성이 떠나면 애틀란타는 유격수 딜레마를 다시 겪어야 한다. 김하성은 이제 리그 전체의 주목을 받고 있다'고 걱정했다.

디애슬레틱은 김하성의 몸값이 최소 3년 6500만달러에서 시작할 것이라고 전망했다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

40대 아나운서 엄마, '딸 살아있다'더니…유기치사 혐의 구속[SC이슈]

2.

도경완 "다음 생엔 장윤정♥과 결혼 NO, 아담한 강아지상 원해" ('두집살림')

3.

마이큐, '4년열애' ♥김나영과 결혼 소감 "따뜻한 말·응원, 진심으로 감사"

4.

[공식]김희선, 오늘(2일) 모친상…애통한 외동딸, 남편·딸과 함께 상주

5.

김희선, 오늘(2일) 모친상...추석 앞두고 안타까운 비보

스포츠 많이본뉴스
1.

"국민삐약이 신유빈 만리장성 넘었다!" 세계4위 中콰이만 3대2로 꺾고 女단식8강행![차이나스매시]

2.

'싱글벙글' 삼성, 누가 와도 만신창이? → 마지막까지 힘 짜내는 NC와 KT, 막차 티켓 주인공은

3.

KT 1라운더 박지훈, 2억6000만원에 사인...야구 예능 출신 임상우는 8000만원

4.

열심히 일한 당신들 쉬어라...SSG, 최정-에레디아-노경은 등 베테랑 대거 말소 [광주 현장]

5.

이범호 감독, 19세 신인 유격수 극찬 "1군에서 몇 년 뛴 선수들보다 더 낫다" [광주 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

"국민삐약이 신유빈 만리장성 넘었다!" 세계4위 中콰이만 3대2로 꺾고 女단식8강행![차이나스매시]

2.

'싱글벙글' 삼성, 누가 와도 만신창이? → 마지막까지 힘 짜내는 NC와 KT, 막차 티켓 주인공은

3.

KT 1라운더 박지훈, 2억6000만원에 사인...야구 예능 출신 임상우는 8000만원

4.

열심히 일한 당신들 쉬어라...SSG, 최정-에레디아-노경은 등 베테랑 대거 말소 [광주 현장]

5.

이범호 감독, 19세 신인 유격수 극찬 "1군에서 몇 년 뛴 선수들보다 더 낫다" [광주 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.