"10승? 전혀 중요하지 않아요" 류현진 말 진짜였다…'2위 확정' 한화…

[스포츠조선 이종서 기자] "나의 10승은 전혀, 전혀 중요하지 않아요."
1위 추격 기회가 있을 경우는 류현진. 순위가 확정되면 퓨처스리그에 있는 유망주에게 기회를 주기로 했다.
한화는 시즌 마지막까지 1위 희망을 잘 이어갔다. 그러나 10월 첫 경기였던 1일 인천 SSG 랜더스전에서 9회말 아웃카운트 한 개를 남겨두고 역전 끝내기 홈런을 허용하면서 결국 2위로 순위가 최종 확정됐다.
2023년 10월 현역으로 군 복무를 한 그는 올해 4월 전역했다. 올해 퓨처스리그에서는 11경기에 등판해 3패 2홀드 평균자책점 5.47을 기록했다. 지난 6일 NC전과 21일 고양전에서 4이닝 7탈삼진 무실점, 3이닝 4탈삼진 무실점으로 좋은 모습을 보여줬다.
개인 통산 1495탈삼진을 기록했다. 5개를 추가하면 역대 최고령 및 최소경기 1500탈삼진을 달성하게 된다.
류현진이 개인 욕심도 내세워 볼 수도 있지만, 기꺼이 후배를 위해 자리를 양보했다. 지난 26일 대전 LG전에서 승리투수가 불발된 뒤에도 류현진은 "나의 10승은 전혀, 전혀 중요하지 않다. 선수들이 모두 마지막까지 포기하지 않고 승리해 정말 기분 좋다"고 밝히기도 했다.
정규시즌을 마치고 포스트시즌 돌입에 들어가면서 한화는 유망주의 기량을 확인할 수 있는 귀한 시간을 얻을 수 있게 됐다.
오원석은 올 시즌 24경기에서 11승8패 평균자책점 3.34를 기록했다. 한화를 상대로는 3경기 3패 평균자책점 4.08의 성적을 남겼다.
