'캡틴까지 돌아왔다' 기적의 9연승으로 5위 확정 노린다 "부담도 특권"[창원 현장]

기사입력 2025-10-03 14:58


'캡틴까지 돌아왔다' 기적의 9연승으로 5위 확정 노린다 "부담도 특권"…
15일 창원NC파크에서 열린 NC와 한화의 경기. 타격하고 있는 NC 박민우. 창원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.15/

[창원=스포츠조선 나유리 기자]NC 다이노스 '캡틴' 박민우까지 1군 엔트리에 복귀했다. NC가 최종전에서 5위 확정을 노린다.

NC는 3일 창원 NC파크에서 SSG 랜더스와 정규 시즌 최종전을 치른다. 이날 NC가 SSG를 상대로 이기면 5위가 확정되고, 와일드카드 결정전에 진출한다. 혹시 패배한다면, 6위인 KT 위즈가 한화 이글스에 패할 경우 그대로 5위를 확정할 수 있다. 반대로 NC가 지고, KT가 이기면 6위로 끝난다.

NC는 정규 시즌 막판 기적같은 8연승을 질주하며 5위 역전까지 성공했다. 이제 최종 결판까지 마지막 1경기만 남아있다. 이날 창원 NC파크에는 많은 양의 비가 내리고 있는데, 만약 우천 순연이 되면 경기는 다음날인 4일 열린다. 어떻게든 포스트시즌 진출 마지막 티켓을 잡고싶은 NC다.

NC는 허리 부상으로 9월 12일 1군 엔트리에서 말소됐던 박민우가 이날 복귀했다. NC는 김태훈을 말소하고 박민우를 등록했다. 이호준 감독은 "방망이 치는 것은 100%라고 한다. 지금 투수가 던지는 공에 라이브 배팅도 하고 있다. 아직 수비를 소화하기에는 어렵지만, 타격은 충분히 할 수 있는 상황"이라고 전했다.

베테랑 박건우 역시 외야 수비에 대한 의욕까지 드러낸 상황. 일단 이호준 감독은 박민우를 대기 명단에 넣고, 박건우를 지명타자로 엔트리를 짰다.

다만 NC는 경기가 다음날로 밀릴 가능성까지 염두에 둬야 한다. KT가 경기를 정상적으로 치러 이긴다면, 상당히 부담스러운 상황에서 4일 경기를 해야 한다.

이호준 감독은 "부담도 특권이다. 우리가 지금 좋은 성적을 내고 있으니까 이것 역시 받아들이면서 해야 한다"면서 "물론 오늘 KT가 이긴다면 우리 선수들이 내일 경기를 할때 다소 위축될 수는 있다. 하지만 지금 우리 팀 분위기나 선수단 분위기가 너무나 좋다. 그렇기 때문에 괜한 이야기로 경직되게 하고 싶지 않다"고 강조했다.


창원=나유리 기자 youll@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

최우식♥정소민 깜짝 결혼 발표..50억 신혼집 경품까지('우주메리미')

2.

84세 강부자, 김연자·김성환 부축 받고 등장 “난 아직도 청춘” (아침마당)

3.

블랙핑크 로제 '싹뚝' 자른 英잡지, '인종차별' 비난에 사과문 발표 "불쾌하게 할 의도 없어"[SC이슈]

4.

박명수, 딸 얘기에 찐분노 터졌다 "들어간 돈이 얼만데! 본전 뽑고 가!"

5.

전현무, 연세대→3개국어→언론고시 3관왕 끝이 아니었다 "교원자격증 가져..교생 실습 경험有"

스포츠 많이본뉴스
1.

'비가 멈추질 않아요' 5위 결정 설마 내일로 밀린다? 초유의 상황 벌어지나[창원 현장]

2.

'英 BBC 충격 평가' 손흥민 없는 포스테코글루, 100년 만에 '최악의 기록' 작성! 韓 국대에게 '와르르' 패배..."3주 만에 경질 요구 속출"

3.

"제발 둘이 같이 쓰지 마"...손케 듀오와 정반대, 토트넘 역대 최악의 공격 조합 등장

4.

빗속 직관 대기, 삼성 팬들 뜨거운 팬심...광주 최종전 열릴 수 있나? [광주 현장]

5.

"0-2→4-2 대역전승" '中꺾마'신유빈,'한솥밥'주천희 꺾고 中스매시 첫 女단식 4강행,銅확보! '한가위 선물'

스포츠 많이본뉴스
1.

'비가 멈추질 않아요' 5위 결정 설마 내일로 밀린다? 초유의 상황 벌어지나[창원 현장]

2.

'英 BBC 충격 평가' 손흥민 없는 포스테코글루, 100년 만에 '최악의 기록' 작성! 韓 국대에게 '와르르' 패배..."3주 만에 경질 요구 속출"

3.

"제발 둘이 같이 쓰지 마"...손케 듀오와 정반대, 토트넘 역대 최악의 공격 조합 등장

4.

빗속 직관 대기, 삼성 팬들 뜨거운 팬심...광주 최종전 열릴 수 있나? [광주 현장]

5.

"0-2→4-2 대역전승" '中꺾마'신유빈,'한솥밥'주천희 꺾고 中스매시 첫 女단식 4강행,銅확보! '한가위 선물'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.