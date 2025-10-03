'LG팬들의 영웅 된 이율예' 3안타=3홈런, PS 엔트리 합류 가능성 있나[창원 현장]

기사입력 2025-10-03 18:30


'LG팬들의 영웅 된 이율예' 3안타=3홈런, PS 엔트리 합류 가능성 …
9회말 SSG 이율예가 끝내기 투런홈런을 날렸다. 고개를 떨구고 있는 한화 마무리 김서현.

'LG팬들의 영웅 된 이율예' 3안타=3홈런, PS 엔트리 합류 가능성 …
1일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 SSG와 한화의 경기. 9회말 SSG 이율예가 끝내기 투런홈런을 날렸다. 환호하고 있는 이율예. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.01/

[창원=스포츠조선 나유리 기자]LG 트윈스의 정규 시즌 우승이라는 선물을 선사한(?) 19세 신인 포수 이율예. 포스트시즌 합류 가능성은 얼마나 될까.

SSG 랜더스의 고졸 신인 이율예가 짜릿한 첫 시즌을 보내고 있다. 올 시즌 대부분의 시간을 퓨처스리그에서 보냈던 그는 9월 확대 엔트리 이후 조금씩 출장 기회를 얻기 시작했다.

팀의 타이트한 순위 경쟁으로 인해 출장 비중이 크지는 않았지만, 시작부터 성대했다. 9월 20일 인천 두산 베어스전에서 프로 첫 안타를 3점 홈런으로 장식하더니 지난 1일 인천 한화전에서는 드라마틱한 끝내기 투런 홈런을 쏘아올렸다. 한화의 정규 시즌 역전 우승 마지막 가능성을 날려버리는 홈런이었다. 심지어 상대 마무리 투수 김서현을 상대로.

여기에 이튿날인 2일 광주 KIA전에서 또 투런포를 터뜨렸다. 프로 데뷔 후 친 3개의 안타가 전부 홈런이다. 시즌 타율은 2할5푼에 불과하지만, 재미있는 기록. '포'가 있는 대형 포수 신인의 발굴에 모두의 기대감이 커졌다.

특히 이율예는 정규 시즌 마지막 경기까지 패하면서 자력으로 우승을 확정짓지 못했던 LG에 '의도치 않게' 우승 확정을 선사했다. 졸지에 LG팬들의 영웅이 되는 희한한 상황이 발생했다.


'LG팬들의 영웅 된 이율예' 3안타=3홈런, PS 엔트리 합류 가능성 …
2일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 SSG-KIA전. 3회말 무사 1루 김규성 타석. SSG 포수 이율예가 1루 견제구를 던졌지만 크게 빗나갔다. 아쉬워하는 이율예. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.2/
'행운'이 따르는 신인 이율예가 포스트시즌 엔트리에 승선할 가능성은 얼마나 될까. 이숭용 감독과 SSG 코치진은 현재 준플레이오프에 대비한 엔트리 구상을 하고 있다. 30명 등록에 28명 출전이다.

당초 SSG는 베테랑 이지영과 조형우 '투톱' 체제로 포수진을 꾸릴 것으로 예상됐다. 이숭용 감독의 구상에도 '3포수 체제'는 비중이 크지 않았다.

그런데 이율예의 존재감 그리고 현원회라는 또다른 카드가 감독을 고민하게 만들고 있다.


'LG팬들의 영웅 된 이율예' 3안타=3홈런, PS 엔트리 합류 가능성 …
2일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 SSG-KIA전. 8회초 2사 1루 이율예가 투런포를 친 후 환영받고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.2/

3일 창원에서 만난 이숭용 감독은 이율예의 승선 가능성에 대해 "지금 다양하게 고민하고 있다. 저희는 지금 리모델링 중이기도 하고, 그 친구들이 올해 노력한 결과가 있다. 엔트리에 들어가면 설령 경기를 뛰지 못하더라도 큰 경험이 될거고, 자양분이 되기 때문에 고민 중"이라면서도 "지금 투수를 13명 갈지, 14명 갈지 생각 중이다. 2~3자리를 두고 고민 중이다. 그 고민에 율예와 원회의 비중이 크다. 둘 다 들어갈 수도 있고, 둘 중에 한명만 들어갈 수도 있다. 둘 다 빠지는 일은 없을 것"이라고 밝혔다.

SSG는 2일 광주 KIA전과 4일 창원 NC전에서 주전 선수들을 대거 제외하고 유망주급 선수들을 위주로 라인업을 꾸렸다. 포스트시즌 엔트리 마지막 결정을 위한 무대이기도 하고, 어린 선수들의 기량을 직접 확인하기 위한 결정이다.


창원=나유리 기자 youll@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

20대 SNS 스타, 방송 직후 숨진 채 발견..범인은 억대 후원한 50대 남성

2.

'50세' 한고은, 갱년기 고백 "맥주 8리터 마셔도 52kg 유지..에스트로겐 떨어져"

3.

미나♥류필립 '80kg 감량' 수지와 불화설 사실…"결국 인연 끊었다"

4.

이효리, 추석에도 요가원 출근.."실물, 청순·여리여리해 놀랐다"

5.

[단독]양세형, 티엔엔터와 전속계약 체결…이영자·김숙·장동민 한솥밥

스포츠 많이본뉴스
1.

'비가 멈추질 않아요' 5위 결정 설마 내일로 밀린다? 초유의 상황 벌어지나[창원 현장]

2.

빗속 직관 대기, 삼성 팬들 뜨거운 팬심...광주 최종전 열릴 수 있나? [광주 현장]

3.

일단 이기고 보자! 안현민, 한화전 4타수 4안타면 타격왕 뒤집힌다 → KT 최후의 일전 라인업 공개

4.

'2위 확정' 한화, KT전 라인업 떴다 → 노시환은 나온다! 류현진 말소, 채은성 문현빈 손아섭 리베라토 제외

5.

'2등'해도 욕 먹는다 → 김경문 감독 하소연.. "너무 과격한 말들이 많다. 감독도 선수도 신은 아니다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'비가 멈추질 않아요' 5위 결정 설마 내일로 밀린다? 초유의 상황 벌어지나[창원 현장]

2.

빗속 직관 대기, 삼성 팬들 뜨거운 팬심...광주 최종전 열릴 수 있나? [광주 현장]

3.

일단 이기고 보자! 안현민, 한화전 4타수 4안타면 타격왕 뒤집힌다 → KT 최후의 일전 라인업 공개

4.

'2위 확정' 한화, KT전 라인업 떴다 → 노시환은 나온다! 류현진 말소, 채은성 문현빈 손아섭 리베라토 제외

5.

'2등'해도 욕 먹는다 → 김경문 감독 하소연.. "너무 과격한 말들이 많다. 감독도 선수도 신은 아니다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.