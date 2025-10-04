'0:5→3:8→7:8→8:8→9:8' KIA, 홈 최종전 짜릿 끝내기 …

|
[스포츠조선 이종서 기자] KIA 타이거즈가 홈 최종전에서 웃었다. 짜릿 끝내기 승리로 '유종의 미'를 거뒀다.
삼성은 이재현(유격수)-김성윤(우익수)-구자욱(지명타자)-르윈 디아즈(1루수)-김영웅(3루수)-강민호(포수)-김지찬(중견수)-김헌곤(좌익수)-심재훈(2루수)이 선발 라인업에 이름을 올렸다.
순위가 이미 정해진 두 팀의 대결. 그러나 내용은 치열했다.
KIA도 반격에 나섰다. 선두타자 김호령이 안타를 쳤지만, 박찬호의 병살타로 2사 주자없는 상황이 됐다. 그러나 나성범의 볼넷과 최형우의 안타, 위즈덤의 볼넷으로 순식간에 만루가 됐고, 오선우의 2타점 적시타로 두 점을 따라갔다.
삼성이 3회초 다시 달아나는 점수를 만들어냈다. 1사 후 김영웅과 강민호의 볼넷, 김지찬의 안타로 만루가 됐다. 김헌곤이 삼진으로 돌아섰지만, 심재훈의 1타점 적시타와 이재현의 2타점 안타로 8-3으로 점수를 벌렸다.
5회말 KIA도 빅이닝으로 따라붙었다. 1사 후 박찬호의 안타와 나성범의 볼넷, 최형우의 적시타가 이어졌다. 이후 위즈덤의 스리런 홈런이 나오면서 점수는 7-8까지 좁혀졌다.
분위기를 탄 KIA는 7회말 위즈덤의 2루타와 주효상의 적시타로 8-8 균형을 맞?다.
결국 9회말 KIA가 승리를 잡았다. 위즈덤의 볼넷과 오선우의 안타, 주효상의 번트 안타로 만루가 됐다. 이어 김규성이 중견수 방향 뜬공을 날렸고, 3루주자 박재현이 홈을 밟으며 끝내기 안타가 됐다.
삼성은 선발로 나온 육선엽이 2이닝 3실점을 했고, 이재익(1이닝 무실점)-임창민(1이닝 무실점)-최충연(⅔이닝 4실점)-배찬승(⅔이닝 무실점)-이승민(1⅓이닝 1실점)-양현(⅔이닝 무실점)-홍원표(1이닝 1실점)가 차례로 등판했다.
한편, 4위로 와일드카드 진출에 성공한 삼성은 6일 NC 다이노스와 1차전 경기를 한다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com