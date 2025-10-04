'구단 최초, KBO 역사' 유격수 골글 사실상 예약 끝났나, 김하성 → 김혜성 계보 이었다

1일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 NC 다이노스의 경기. 3회초 1사 1루 NC 김주원이 2루를 훔치고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.01/

[창원=스포츠조선 나유리 기자]끝내 해냈다. NC 다이노스 유격수 김주원이 144경기 완주에 성공했다.

김주원은 4일 창원 NC파크에서 열린 SSG 랜더스와의 경기에서 1번타자-유격수로 선발 출장해 4타수 1안타 1도루 1득점을 기록했다. 팀은 7대1로 승리를 거두면서 정규 시즌 5위를 확정해, 와일드카드 결정전에 진출했다.

이로써 김주원은 올 시즌 144경기를 전부 뛴 선수로 이름을 올렸다. 리그 전체로 따지면 6명만 있는 기록이다. 삼성 디아즈와 LG 박해민, 롯데 레이예스, 한화 노시환, 키움 송성문 그리고 김주원이다.

유격수 포지션에서는 김주원이 유일하다. NC 구단 역사상 유격수 최초 전경기 출장 기록이며, KBO 역대 유격수 7번째 대기록(144경기 체제)이다.

2016시즌 히어로즈 김하성이 역대 유격수 최초로 144경기를 전부 뛰었고, 2018시즌 LG 오지환, 2019시즌 SK(현 SSG) 김성현, 2010년 롯데 마차도, 2020년 KT 심우준, 2021년 키움 김혜성에 이어 김주원이 7번째다. 함께 언급된 선수들도 아직까지 두번은 하지 못했다.


'구단 최초, KBO 역사' 유격수 골글 사실상 예약 끝났나, 김하성 →…
1일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 NC 다이노스의 경기. 8회초 1사 만루 NC 데이비슨 희생타 때 김주원이 태그업 후 홈을 파고들고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.01/
야수 가운데 수비 체력 부담이 가장 큰 포지션인 유격수는 관리 차원에서도 풀타임을 뛰기가 쉽지 않다. 강골을 타고나지 않았다면 부상이 오기 가장 쉬운 포지션이다. 더군다나 김주원은 올 시즌을 1~2번 타자로 나섰다. 타석에도 가장 많이 선 타자라는 뜻이다. 그가 더더욱 대단한 이유다.

이호준 감독은 "정말 빼주려고 했다. 트레이닝 파트에서 조금이라도 뭔가 불안하게 있다고 하면 바로 빼려고 준비 중인데, 매일 '완벽합니다'라는 보고가 올라왔다. 힘도 안떨어지고, 컨디션도 좋고, 몸 상태도 좋고 뺄 이유가 없었다"면서 "최근에 발목 때문에 몇 경기 대타로 나갔는데, 그것도 막판이라 전 경기 출장이 아까웠다. 주원이는 그날도 본인은 나가겠다고 했는데, 그건 진짜 아니라고 뜯어 말렸다"며 웃었다. "올해 연봉 많이 받아야한다"는 덕담과 함께.


'구단 최초, KBO 역사' 유격수 골글 사실상 예약 끝났나, 김하성 →…
18일 창원NC파크에서 열린 삼성과 NC의 경기, NC 김주원이 타격훈련을 하고 있다. 창원=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.18/
김주원은 "매년 전 경기 출장을 목표로 잡고 경기에 임했는데, 올해 운 좋게 큰 부상 없이 다 나갈 수 있어서 스스로 뜻깊고 뿌듯하다. 무엇보다 구단 유격수 최초라고하니 기분 좋다. 내년에도 몸 열심히 잘 만들어서 최대한 많은 경기 나갈 수 있도록 잘 준비해보겠다"고 소감을 밝혔다.


올 시즌 유격수 부문 골든글러브도 유력하다. 김주원은 144경기를 다 뛰면서도 타율 2할8푼9리(539타수 156안타) 15홈런 44도루 65타점 OPS 0.830를 기록했다. 박찬호, 박성한, 오지환 등 같은 포지션 경쟁자들 중에 가장 빼어난 성적이다. 또 개인으로도 타율, 안타, 홈런, 타점, 도루, 장타, 출루 모든 면에서 커리어하이를 찍었다.

수비와 타격, 주루 심지어 강한 체력까지. 올해 같은 활약을 계속 이어간다면, 향후 메이저리그 진출 가능성까지 언급될 정도다. 이제 겨우 스물셋. 144경기를 전부 뛴 김주원이 전성기의 시작을 열었다.


창원=나유리 기자 youll@sportschosun.com

