상대가 강민호인데, 프로 통산 11타석이 전부라니…'절체절명' 국대 안방마님 → 46억 FA까지 빠진 안방 홀로 책임진다 [SC포커스]

최종수정 2025-10-07 10:26

상대가 강민호인데, 프로 통산 11타석이 전부라니…'절체절명' 국대 안방…
6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 NC와 삼성의 와일드카드 1차전, NC가 4대1로 승리했다. 경기를 끝낸 후 김진호-김정호 배터리가 기뻐하는 모습. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.06/

상대가 강민호인데, 프로 통산 11타석이 전부라니…'절체절명' 국대 안방…
5회초 NC 김형준이 삼성 후라도를 상대로 솔로홈런을 날렸다. 이호준 감독의 축하를 받고 있는 김형준.

상대가 강민호인데, 프로 통산 11타석이 전부라니…'절체절명' 국대 안방…
6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 NC와 삼성의 와일드카드 1차전, 7회초 더그아웃으로 향하는 NC 김정호의 모습. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.06/

[스포츠조선 김영록 기자] 시즌 막판 9연승을 질주하며 미라클 질주를 보여줬고, 와일드카드 1차전까지 잡아낸 NC다. 그렇다면 이쯤 해서 '기적의 선수'가 하나 나오지 말란 법도 없다.

데뷔 5년차 대졸포수의 어깨에 무거운 짐이 얹혔다. 1군 출전 경험은 8경기, 11타석이 전부다.

그런데 와일드카드 2차전이라는 절체절명의 무대를 홀로 책임져야한다. NC 다이노스 김정호(27)에게 주어진 운명이다.

NC의 와일드카드 엔트리에 포수는 2명 뿐이다. 국가대표 안방마님이자 2년 연속 두자릿수 홈런을 쏘아올린 김형준, 그리고 바로 김정호다.

그간 주로 김형준의 뒤를 받쳤던 포수는 '46억 FA' 박세혁, 그리고 안중열이다. 하지만 현재는 두 선수 모두 부상중이다.

김형준마저 부상으로 빠졌다. 김형준은 전날 와일드카드 1차전 5회 결정적인 솔로홈런을 쏘아올렸지만, 손목 통증으로 교체됐다. 하필 추석 연휴 기간이라 정밀 검진을 받기도 어려운 상황. 이호준 NC 감독은 "전에 오랜기간 결장했을 때 다친 부위에 다시 문제가 생겼다. 그때도 방망이를 못칠 정도였다"면서 속상해했다.


상대가 강민호인데, 프로 통산 11타석이 전부라니…'절체절명' 국대 안방…
6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 NC와 삼성의 와일드카드 1차전, 5회말 NC 포수 김정호가 교체 투입되고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.06/
결국 '마지막 포수' 김정호의 어깨에 NC의 운명이 달렸다. 교체 멤버도 없다. 오로지 김정호가 이날 경기를 책임져야한다.

이호준 감독은 "김형준이 뛰지 못하고, 김정호에게 문제가 생긴다면 권희동이나 김휘집이 (포수를)준비한다"면서 "2차전에서 승리하면 준플레이오프에는 박세혁이 돌아올 수 있다"고 덧붙였다.


성균관대 출신 김정호는 2021년 신인 드래프트 2차 8라운드(전체 76번)로 NC 유니폼을 입었다. 1m72의 키는 작은 편이지만, 대학 리그 시절에는 공수에서 가장 안정된 기량을 갖춘 선수로 호평받았다. 특히 포수의 포지션 특성상 강견에 블로킹 능력까지 갖췄다는 점이 프로 지명에 결정적 포인트였다.

그 진가를 보여주기엔 더할 나위 없는 판이 깔렸다. 어차피 올시즌 NC에서 1군 맛을 본 포수는 상기한 3명과 김정호까지 4명 뿐이다. 앞선 3명이 모두 부상이라면, 결국 김정호가 다음 기회를 받을 수밖에 없다.


상대가 강민호인데, 프로 통산 11타석이 전부라니…'절체절명' 국대 안방…
6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 NC와 삼성의 와일드카드 1차전, NC 김정호가 타격을 하고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.06/
데뷔 2년차 시즌을 마치고 입대, 사회복무요원으로 병역을 마쳤다. 지난해 8월 전역했고, 올시즌 처음으로 1군 무대를 밟았다.

올해 8경기에 출전, 11타석을 소화하며 9타수 4안타, 몸에맞는볼 1개, 희생번트 1개를 기록했다. 총 32이닝 마스크를 썼고, 도루저지율은 1할6푼7리(1/6)이다.

와일드카드 2차전 승리는 곧 준플레이오프 진출이다. NC가 또한번의 기적을 연출할 수 있을까.


상대가 강민호인데, 프로 통산 11타석이 전부라니…'절체절명' 국대 안방…
6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 NC와 삼성의 와일드카드 1차전, NC가 4대1로 승리했다. 경기를 끝낸 후 김진호-김정호 배터리가 기뻐하는 모습. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.06/

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유명 연예인 제주 카페, 무려 1800평 나라땅 무단 사용..주인은 빽가?

2.

임형주, 고자설에 발끈 "화학적 거세 위해 日서 주사 맞았다고" ('4인용 식탁')

3.

유연석, 금수저 집안이었다 "父 대학 교수, '소주 먹는 교수님'이 별명" ('핑계고')

4.

“가왕 무대, 스타 관객까지” 조용필 ‘허공’ 떼창 중 이승기 미소 포착[SC리뷰]

5.

외대생 딸·로잔行 아들→대입 합격 딸까지…조혜련도 신동엽도 ‘자식농사 대성공’[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

'흥민아, 나 진짜 어떻게 하니' 英 BBC 인정…손흥민 없이 못 이기는 포스테코글루 입지 위태 '123일 해고 감독 언급'

2.

브라질 몰라? 비니시우스 처음 봐? 자신감 감득한 日 국대의 폭탄 발언..."라인 올려서 상대, 우리 골대로부터 멀어질 것"

3.

홈런왕의 레벨이 달랐던 수비...디아즈는 왜 뛰지 않았고, 데이비슨은 왜 2루에 먼저 던졌을까 [WC1 현장]

4.

英 'BBC피셜' 떴다! "손흥민의 길 걷는다" 토트넘 복귀 NO, 해리 케인 "바이에른 뮌헨 굿…MLS, 내 커리어 후반부의 일"

5.

꼴찌팀의 정규시즌 최종전에 '2만9467명' 만원 관중, 사퇴 발표 요시이 롯데 감독은 눈물[민창기의 일본야구]

스포츠 많이본뉴스
1.

'흥민아, 나 진짜 어떻게 하니' 英 BBC 인정…손흥민 없이 못 이기는 포스테코글루 입지 위태 '123일 해고 감독 언급'

2.

브라질 몰라? 비니시우스 처음 봐? 자신감 감득한 日 국대의 폭탄 발언..."라인 올려서 상대, 우리 골대로부터 멀어질 것"

3.

홈런왕의 레벨이 달랐던 수비...디아즈는 왜 뛰지 않았고, 데이비슨은 왜 2루에 먼저 던졌을까 [WC1 현장]

4.

英 'BBC피셜' 떴다! "손흥민의 길 걷는다" 토트넘 복귀 NO, 해리 케인 "바이에른 뮌헨 굿…MLS, 내 커리어 후반부의 일"

5.

꼴찌팀의 정규시즌 최종전에 '2만9467명' 만원 관중, 사퇴 발표 요시이 롯데 감독은 눈물[민창기의 일본야구]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.