'43세 미혼' 남창희, 드디어 장가간다…"미모의 여친과 내년 결혼 확정"

최종수정 2025-10-07 11:45

'43세 미혼' 남창희, 드디어 장가간다…"미모의 여친과 내년 결혼 확정…

[스포츠조선 이유나 기자] 개그맨 남창희가 내년 결혼을 선언했다.

6일 뜬뜬 채널 핑계고에는 '추석 뒤집개는 핑계고' 제목의 영상이 공개됐다.

이날 게스트는 차태현, 유연석과 남창희. 유재석은 "명절에는 창희다"라며 옆에 전 재료로 출장 실비집을 해야한다고 언급했다.

유재석은 남창희에게 "창희는 결혼 얘기가 오고가는거야 어떻게 되는거야"라고 물었고 남창희는 "주변에서 정말 많이 물어보시는데 내년에 정확히 가겠습니다. 약속드리겠습니다"라고 주먹을 불끈 쥐었다.

이에 유연석은 "협의 되신거에요?"라고 다시 확인했고 남창희는 "몰라 가는거야 그냥"이라고 강조했다.


'43세 미혼' 남창희, 드디어 장가간다…"미모의 여친과 내년 결혼 확정…

'43세 미혼' 남창희, 드디어 장가간다…"미모의 여친과 내년 결혼 확정…
차태현은 "살짝 위기가 왔나?"라고 의심했지만 남창희는 "아니다"라고 부인했다.

유재석이 "너 근데 여기서 결혼 발표를 해. 일단 공개적으로 이야기하고, 정 안되면 제작진에게 편집해달라고 얘기해라"라고 덧붙였다. 제작진은 자막으로 "다행히 그런 일은 없었습니다"라고 공개해 남창희의 결혼 발표가 여자친구와 합의된 것을 암시했다.

유재석은 "여자친구를 뵌 적은 없는데 상당히 예쁘시다고 하더라"라고 언급했고 남창희는 "하하 형이 그러냐. 그 형은 본적도 없는데 자꾸 예쁘대. 십여년 전에 보셨다고"라고 말해 어린 시절부터 에쁘거나 방송계에 옜던 재원이 아니냐는 추측을 안겼다.


남창희는 "제 눈엔 너무 예쁘죠"라고 말하며 내년 예비 신랑의 면모를 보였다.

한편 남창희는 지난해 7월 비연예인과 연애 중임을 밝힌 바 있다.

lyn@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

추신수, 아내 하원미와 살기 어려워 “다음 생엔 혼자 살고 싶다” 폭탄 고백

2.

정형돈♥한유라, 4년 기러기 생활 청산하나 "韓 갈 날 머지 않아"

3.

'백혈병 투병' 정세협, 6일 사망…'개그콘서트' 복귀 1년만 안타까운 비보

4.

‘암투병’ 영숙, 광수와 데이트 중 응급실行..‘나는 솔로’ 사상 초유 긴급 상황 [공식]

5.

'43세 미혼' 남창희, 드디어 장가간다…"미모의 여친과 내년 결혼 확정"

연예 많이본뉴스
1.

추신수, 아내 하원미와 살기 어려워 “다음 생엔 혼자 살고 싶다” 폭탄 고백

2.

정형돈♥한유라, 4년 기러기 생활 청산하나 "韓 갈 날 머지 않아"

3.

'백혈병 투병' 정세협, 6일 사망…'개그콘서트' 복귀 1년만 안타까운 비보

4.

‘암투병’ 영숙, 광수와 데이트 중 응급실行..‘나는 솔로’ 사상 초유 긴급 상황 [공식]

5.

'43세 미혼' 남창희, 드디어 장가간다…"미모의 여친과 내년 결혼 확정"

스포츠 많이본뉴스
1.

英 'BBC피셜' 떴다! "손흥민의 길 걷는다" 토트넘 복귀 NO, 해리 케인 "바이에른 뮌헨 굿…MLS, 내 커리어 후반부의 일"

2.

홈런왕의 레벨이 달랐던 수비...디아즈는 왜 뛰지 않았고, 데이비슨은 왜 2루에 먼저 던졌을까 [WC1 현장]

3.

상대가 강민호인데, 프로 통산 11타석이 전부라니…'절체절명' 국대 안방마님 → 46억 FA까지 빠진 안방 홀로 책임진다 [SC포커스]

4.

'지옥문 열릴 뻔, 사시키가 닫았다' 스넬 6이닝 무실점호투+사시카 2G연속 세이브. 다저스 디비전시리즈 원정 2연승

5.

[공식발표]'대전 히어로' 멀티골 넣은 마사, 32라운드 MVP 영광

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.