최정 혼자 있어도 무서운데, 김재환까지 터지면...SSG 초강수, 홈런 …

SSG는 5일 김재환과 2년 최대 22억원의 조건에 비FA 다년 계약을 체결했다고 공식 발표했다. 보장금액은 총 16억원, 옵션 6억원이다. 옵션 비중이 높다.
말도 많고 탈도 많았던 김재환의 SSG 이적이다.
김재환은 두산과 4년 총액 115억원 FA 계약이 끝난 후 FA 신청을 하지 않았다. 올시즌 부진해 배수의 진을 치고, FA 재수 작전을 하는 줄 알았다. 그런데 그게 아니었다. 4년 전 두산과 우선 협상이 결렬되면 방출을 해달라는 조항을 옵션으로 포함시켰고, 이를 진행하기 위해 FA 신청을 하지 않았다. 다른 팀으로 갈 때 FA 보상 제약을 없애기 위함이었다.
이에 꼼수 논란이 터졌다. 여기에 두산도 김재환을 붙잡기 위해 애썼다. 하지만 김재환은 결심을 굳혔고, 결국 두산 제시액보다 낮은 금액에 SSG와 도장을 찍었다.
사진제공=SSG 랜더스
뭐가 어찌됐든 이제 김재환은 2년간 SSG 선수로 뛴다. 과연 SSG 타선이 어떻게 바뀔지가 중요하다.
일단 기대가 되는 건 넓은 잠실을 떠난 김재환의 장타력이 살아날 수 있다는 점이다. SSG의 홈구장 랜더스필드는 타자 친화적 구장이다. 외야 펜스까지의 거리가 매우 짧아 홈런이 잘 나온다.
김재환이 전성기 시절까지는 아니더라도 25~30개 정도의 홈런을 쳐주면 SSG는 더 무서워질 수 있다. 리그 최강 홈런타자 최정에 베테랑 한유섬도 있고, 신예 거포 고명준, 류효승 등이 무럭무럭 성장하고 있다. 외국인 타자도 에레디아를 놓고 저울질하고 있는데, 홈런 생산 능력이 더 좋은 타자가 온다면 화력이 배가될 수 있다.
김재환은 주포지션이 좌익수인데, 수비력은 약한 게 사실. 하지만 SSG는 최지훈이라는 수준급 중견수가 있어, 수비 커버가 충분히 가능하다. 김재환이 좌익수와 지명타자 자리에서 제 역할을 해주면, 타선의 짜임새가 한층 좋아질 수 있다.