최정 혼자 있어도 무서운데, 김재환까지 터지면...SSG 초강수, 홈런 군단 명성 되찾나

기사입력 2025-12-05 18:07


최정 혼자 있어도 무서운데, 김재환까지 터지면...SSG 초강수, 홈런 …
사진제공=SSG 랜더스

[스포츠조선 김용 기자] 최정만으로도 무서운데, 김재환까지 터지면...

소문이 현실이 됐다. 이제 두산 베어스가 아닌 SSG 랜더스 김재환이다.

SSG는 5일 김재환과 2년 최대 22억원의 조건에 비FA 다년 계약을 체결했다고 공식 발표했다. 보장금액은 총 16억원, 옵션 6억원이다. 옵션 비중이 높다.

말도 많고 탈도 많았던 김재환의 SSG 이적이다.

김재환은 두산과 4년 총액 115억원 FA 계약이 끝난 후 FA 신청을 하지 않았다. 올시즌 부진해 배수의 진을 치고, FA 재수 작전을 하는 줄 알았다. 그런데 그게 아니었다. 4년 전 두산과 우선 협상이 결렬되면 방출을 해달라는 조항을 옵션으로 포함시켰고, 이를 진행하기 위해 FA 신청을 하지 않았다. 다른 팀으로 갈 때 FA 보상 제약을 없애기 위함이었다.

이에 꼼수 논란이 터졌다. 여기에 두산도 김재환을 붙잡기 위해 애썼다. 하지만 김재환은 결심을 굳혔고, 결국 두산 제시액보다 낮은 금액에 SSG와 도장을 찍었다.


최정 혼자 있어도 무서운데, 김재환까지 터지면...SSG 초강수, 홈런 …
사진제공=SSG 랜더스
뭐가 어찌됐든 이제 김재환은 2년간 SSG 선수로 뛴다. 과연 SSG 타선이 어떻게 바뀔지가 중요하다.

일단 기대가 되는 건 넓은 잠실을 떠난 김재환의 장타력이 살아날 수 있다는 점이다. SSG의 홈구장 랜더스필드는 타자 친화적 구장이다. 외야 펜스까지의 거리가 매우 짧아 홈런이 잘 나온다.


김재환이 전성기 시절까지는 아니더라도 25~30개 정도의 홈런을 쳐주면 SSG는 더 무서워질 수 있다. 리그 최강 홈런타자 최정에 베테랑 한유섬도 있고, 신예 거포 고명준, 류효승 등이 무럭무럭 성장하고 있다. 외국인 타자도 에레디아를 놓고 저울질하고 있는데, 홈런 생산 능력이 더 좋은 타자가 온다면 화력이 배가될 수 있다.

김재환은 주포지션이 좌익수인데, 수비력은 약한 게 사실. 하지만 SSG는 최지훈이라는 수준급 중견수가 있어, 수비 커버가 충분히 가능하다. 김재환이 좌익수와 지명타자 자리에서 제 역할을 해주면, 타선의 짜임새가 한층 좋아질 수 있다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

BTS 정국·에스파 윈터 열애설?…양측 소속사 '묵묵부답' [SC이슈]

2.

황석정, 충격 고백 “친언니 물에 빠져 사망…그 후 물 공포증 생겼다”

3.

"매니저에 술잔 던져"…'갑질 의혹' 박나래, 상해 혐의 입건[SC이슈]

4.

조진웅, 소년범 의혹에 31년 전 성폭행 사건 재조명..누리꾼 "시기·내용 일치"[SC이슈]

5.

[공식]유재석 소속사 안테나, 결국 칼 빼들었다 "폭언·욕설·허위사실 유포 법적 대응"(전문)

스포츠 많이본뉴스
1.

초대형 3대2 트레이드 떴다! 현재와 미래를 교환 → '즉전 선발투수 ↔ 거포 유망주' 전격 빅딜

2.

[오피셜]'3일 첫만남 → 5일 사인 속전속결' 김재환, 진짜 인천 간다! SSG와 2년 22억원에 계약

3.

은퇴한 지 1년밖에 안 됐는데…두 차례 '200안타' 레전드 아오키, 야쿠르트 단장으로, 꼴찌팀 재건 특명[민창기의 일본야구]

4.

[현장인터뷰]"신나게 한 번 미쳐보자" 이정효 광주FC 감독, '창단 첫 우승' 향한 강렬한 메시지

5.

프랭크 경질, 토트넘 언제까지 참아줄까...英 단독 보도! "아직은 전적으로 지지"→"2026년 새해까지 시간 주어질 것"

스포츠 많이본뉴스
1.

초대형 3대2 트레이드 떴다! 현재와 미래를 교환 → '즉전 선발투수 ↔ 거포 유망주' 전격 빅딜

2.

[오피셜]'3일 첫만남 → 5일 사인 속전속결' 김재환, 진짜 인천 간다! SSG와 2년 22억원에 계약

3.

은퇴한 지 1년밖에 안 됐는데…두 차례 '200안타' 레전드 아오키, 야쿠르트 단장으로, 꼴찌팀 재건 특명[민창기의 일본야구]

4.

[현장인터뷰]"신나게 한 번 미쳐보자" 이정효 광주FC 감독, '창단 첫 우승' 향한 강렬한 메시지

5.

프랭크 경질, 토트넘 언제까지 참아줄까...英 단독 보도! "아직은 전적으로 지지"→"2026년 새해까지 시간 주어질 것"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.