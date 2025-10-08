팬서비스 논란? "갖고 싶다"는 디아즈, 50호 홈런볼 행방 어떻게 되나…삼성 측 "팬과 만남 예정" [SC이슈]

최종수정 2025-10-08 12:52

팬서비스 논란? "갖고 싶다"는 디아즈, 50호 홈런볼 행방 어떻게 되나…
인터뷰에 임한 디아즈. 김영록 기자

팬서비스 논란? "갖고 싶다"는 디아즈, 50호 홈런볼 행방 어떻게 되나…
11일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와 SSG 랜더스의 경기. 4회말 1사 삼성 디아즈가 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.11/

팬서비스 논란? "갖고 싶다"는 디아즈, 50호 홈런볼 행방 어떻게 되나…
30일 대구 라이온즈파크에서 열린 KIA-삼성전. 1회말 1사 1, 3루 디아즈가 스리런포를 치며 50홈런을 달성했다. 디아즈가 구자욱의 환영을 받고 있다. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.30/

[스포츠조선 김영록 기자] "마지막 홈경기, 또 오승환 선배의 은퇴식날 50호 홈런을 쳤고, 가을야구가 확정됐다. 정말 특별한 날이다. (홈런볼을)갖고 싶다. 구단에서 잘해줄거라 믿는다."

벌써 1주일이 넘게 지났다. 삼성 라이온즈 르윈 디아즈는 자신의 인생에 남을 기념비, 50호 홈런볼을 되찾을 수 있을까.

디아즈는 지난 9월 30일 자신의 50호 홈런을 친 직후 이에 대한 각별한 속내를 거듭 밝혔다.

"전광판을 딱 쳐다봤는데 '50홈런' 써있으면 '와 저 타자 진짜 잘한다, (홈런)진짜 많다'는 생각이 딱 들지 않을까. 나도 애런 저지(뉴욕 양키스)처럼, 오타니 쇼헤이(LA 다저스)처럼 저런 숫자를 기록하고 싶다는 생각을 했었다. 오늘이 바로 그날이다."

구단 입장에서도 적지 않은 기념이 될 수 있다. 지난해 9년만에 한국시리즈 진출을 달성했고, 시즌 도중 고비를 딛고 2년 연속 가을야구 진출에 성공했다. 이른바 '왕조 시절' 이후 가을 무대에 오르는 과정이 매년 쉽지만은 않았던 삼성이다.

디아즈는 그 중심에 있는 선수다. 사상 첫 50홈런-150타점, 역대 최다타점(158개, 종전 2015 박병호 146개), 10년만의 50홈런(2015 박병호 이후 처음), 외국인 타자 역대 최다 홈런(종전 야마이코 나바로 48개) 등 홈런과 타점만으로도 줄줄이 새로운 기록들을 쌓았다.


팬서비스 논란? "갖고 싶다"는 디아즈, 50호 홈런볼 행방 어떻게 되나…
30일 대구 라이온즈파크에서 열린 KIA-삼성전. 1회말 1사 1, 3루 디아즈가 스리런포를 치며 50홈런을 달성했다. 전광판에 축하 영상이 떠있다. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.30/
특히 홈런은 2위 맷 데이비슨(NC 다이노스, 36개)와 14개 차이, 타점은 2위 문보경(LG 트윈스, 108개)와 무려 50개 차이를 기록했다. 눈에 띄는 투고타저 시즌에 세운 놀라울 만큼 경쟁자들을 압도하는 기록이기에 한층 더 눈부시다. 시즌 MVP 경쟁에서 '투수 4관왕' 코디 폰세(한화 이글스)에 맞설만한 호적수로 꼽히는 이유다.

하지만 디아즈는 아직 50호 홈런볼을 손에 쥐지 못했다. 일반적으로 기념구를 챙기는 역할은 관람객 대응을 담당하는 구단 마케팅팀에서 맡기 마련. 당연히 레전드 오승환의 은퇴식과 뒤늦은 가을야구 확정으로 인한 행사 및 상품 등을 추진하느라 바쁠수 밖에 없는 인력이다.


최근 한 인터넷 커뮤니티에 자신이 디아즈의 50호 홈런볼을 주웠다는 내용과 함께 '삼성 구단 측이 홈런볼에 큰 의미를 두지 않는다고 했다. 가져가셔도 된다고 했다'는 주장을 펼치는 글이 올라와 야구팬들 사이에 적잖은 논란이 됐다.

해당 글쓴이는 '디아즈 선수에게 의미가 큰 것 같아 홈런볼을 전달하고 싶었는데, 구단에선 기념사진과 사인볼 정도만 가능하다고 하더라'는 피드백을 덧붙였다.


팬서비스 논란? "갖고 싶다"는 디아즈, 50호 홈런볼 행방 어떻게 되나…
30일 대구 라이온즈파크에서 열린 KIA-삼성전. 1회말 1사 1, 3루 디아즈가 스리런포를 치며 50홈런을 달성했다. 디아즈가 깃발을 펄럭이고 있다. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.30/
디아즈의 50호 홈런볼의 가치는 얼마나 될까. 야구팬들은 과거 SSG 랜더스 최정의 468호-500호 홈런, KIA 타이거즈 김도영의 첫 내추럴 사이클링 히트, KT 위즈 멜 로하스 주니어의 '외국인 통산 최다 홈런(175개, 종전 타이론 우즈 174개) 당시와 대조하며 삼성 구단을 향한 비판의 목소리를 높였다. 디아즈의 기록이 최정의 마일스톤에 비할바는 아니겠지만, 김도영이나 로하스의 기록에 뒤질 것은 없어보인다.

삼성 측에 확인을 요청했다. 결과적으로 양 측의 소통에 오해가 있었다. 구단 관계자는 "오승환 선수의 은퇴식, 시즌 종료 직후 와일드카드 시리즈(홈에서만 2경기)가 이어지는 사정으로 인해 어려움이 있었다. 곧 디아즈 선수와 팬이 만남을 가질 예정"이라고 밝혔다.

"구단 담당자가 해당 팬의 연락처를 가지고 있었고, 이야기가 잘 마무리됐다. 어젯밤 선수단은 (인천으로)이동한 상황이다. 차후 일정을 맞춰 팬과 선수가 직접 만나 홈런볼을 전달받기로 했다. 해당 팬에겐 그에 상응하는 선물을 드릴 예정이다."


김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

윤은혜, 11세 연하 '이상형' 신승호와 핑크빛 썸♥..."3년 안에 결혼하고 싶어" ('핸썸즈')

2.

홍진영, '볼록 나온 배' 직캠에 임신설까지..."3개월이라는 댓글에 상처" ('돌싱포맨')

3.

김지훈, IQ 150 뇌섹남이었다 "수능 때 수리 과목 두 개 틀려" ('라스')

4.

빽가로 유명해진 제주 대형 카페, 1800평 무단 사용 논란에 "빽가와 관련無"[SC이슈]

5.

'박수홍♥' 김다예 "-30kg 비포 애프터 영상에 모두 충격...576만뷰 터졌다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'진짜 저질 범죄자였다니…' 대충격! 망언하던 日 축협 기술위원장, 기내에서 아동음란물 시청→프랑스에서 유죄판결 대망신. 결국 해임엔딩

2.

"장염 때문에 며칠간 운동 못해" 준PO 1차전 선발 왜 앤더슨 아니라 화이트인가?

3.

'12년차 첫 억대 연봉은 당연' KIA, FA 방어까지 고려하나…"욕심"이라던 목표도 이뤘다

4.

"부산에 내 모든 것을 바쳤다" 롯데 향한 감보아의 뜨거운 진심, '무한애정' 거인팬에 작별인사…내년 다시 볼 수 있을까 [SC포커스]

5.

가을무대에 '강속구' 시구 뜬다! 배우 최현욱-개그맨 김원훈 준PO 1~2차전 출격

스포츠 많이본뉴스
1.

'진짜 저질 범죄자였다니…' 대충격! 망언하던 日 축협 기술위원장, 기내에서 아동음란물 시청→프랑스에서 유죄판결 대망신. 결국 해임엔딩

2.

"장염 때문에 며칠간 운동 못해" 준PO 1차전 선발 왜 앤더슨 아니라 화이트인가?

3.

'12년차 첫 억대 연봉은 당연' KIA, FA 방어까지 고려하나…"욕심"이라던 목표도 이뤘다

4.

"부산에 내 모든 것을 바쳤다" 롯데 향한 감보아의 뜨거운 진심, '무한애정' 거인팬에 작별인사…내년 다시 볼 수 있을까 [SC포커스]

5.

가을무대에 '강속구' 시구 뜬다! 배우 최현욱-개그맨 김원훈 준PO 1~2차전 출격

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.