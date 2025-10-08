팬서비스 논란? "갖고 싶다"는 디아즈, 50호 홈런볼 행방 어떻게 되나…

|
[스포츠조선 김영록 기자] "마지막 홈경기, 또 오승환 선배의 은퇴식날 50호 홈런을 쳤고, 가을야구가 확정됐다. 정말 특별한 날이다. (홈런볼을)갖고 싶다. 구단에서 잘해줄거라 믿는다."
"전광판을 딱 쳐다봤는데 '50홈런' 써있으면 '와 저 타자 진짜 잘한다, (홈런)진짜 많다'는 생각이 딱 들지 않을까. 나도 애런 저지(뉴욕 양키스)처럼, 오타니 쇼헤이(LA 다저스)처럼 저런 숫자를 기록하고 싶다는 생각을 했었다. 오늘이 바로 그날이다."
구단 입장에서도 적지 않은 기념이 될 수 있다. 지난해 9년만에 한국시리즈 진출을 달성했고, 시즌 도중 고비를 딛고 2년 연속 가을야구 진출에 성공했다. 이른바 '왕조 시절' 이후 가을 무대에 오르는 과정이 매년 쉽지만은 않았던 삼성이다.
하지만 디아즈는 아직 50호 홈런볼을 손에 쥐지 못했다. 일반적으로 기념구를 챙기는 역할은 관람객 대응을 담당하는 구단 마케팅팀에서 맡기 마련. 당연히 레전드 오승환의 은퇴식과 뒤늦은 가을야구 확정으로 인한 행사 및 상품 등을 추진하느라 바쁠수 밖에 없는 인력이다.
최근 한 인터넷 커뮤니티에 자신이 디아즈의 50호 홈런볼을 주웠다는 내용과 함께 '삼성 구단 측이 홈런볼에 큰 의미를 두지 않는다고 했다. 가져가셔도 된다고 했다'는 주장을 펼치는 글이 올라와 야구팬들 사이에 적잖은 논란이 됐다.
해당 글쓴이는 '디아즈 선수에게 의미가 큰 것 같아 홈런볼을 전달하고 싶었는데, 구단에선 기념사진과 사인볼 정도만 가능하다고 하더라'는 피드백을 덧붙였다.
삼성 측에 확인을 요청했다. 결과적으로 양 측의 소통에 오해가 있었다. 구단 관계자는 "오승환 선수의 은퇴식, 시즌 종료 직후 와일드카드 시리즈(홈에서만 2경기)가 이어지는 사정으로 인해 어려움이 있었다. 곧 디아즈 선수와 팬이 만남을 가질 예정"이라고 밝혔다.
"구단 담당자가 해당 팬의 연락처를 가지고 있었고, 이야기가 잘 마무리됐다. 어젯밤 선수단은 (인천으로)이동한 상황이다. 차후 일정을 맞춰 팬과 선수가 직접 만나 홈런볼을 전달받기로 했다. 해당 팬에겐 그에 상응하는 선물을 드릴 예정이다."
김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com