충격 초대형 트레이드→한화에 우승 승부수 넘겼다…FA 계산기, 어떻게 두…

충격 초대형 트레이드→한화에 우승 승부수 넘겼다…FA 계산기, 어떻게 두드릴까

기사입력 2025-10-08 15:30


6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 NC와 삼성의 와일드카드 1차전, 1회초 NC 최원준이 안타를 치고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.06/

[스포츠조선 김민경 기자] 매서운 가을 돌풍을 일으켰던 NC 다이노스가 아쉬움을 가득 안고 탈락을 받아들였다. 이제는 FA 계산기를 두드릴 시간이다.

NC는 7일 대구에서 열린 삼성 라이온즈와 와일드카드 결정 2차전에서 0대3으로 완패하면서 고개를 숙였다. 극적인 5위로 가을 막차를 탔던 NC는 무조건 와일드카드 결정전에서 2승을 거둬야 준플레이오프에 진출할 수 있었다. NC는 1차전 4대1 승리로 기세를 이어 가는 듯했지만, 2차전에서 삼성 에이스 원태인을 넘어서지 못하고 탈락을 받아들여야 했다.

NC는 올 시즌 트레이드 마감일의 주역이었다. 먼저 KIA 타이거즈와 초대형 트레이드를 성사시켰다. 지난 7월 28일 NC는 외야수 최원준과 이우성, 내야수 홍종표를 받고, KIA에 투수 김시훈과 한재승, 내야수 정현창을 내줬다.

핵심은 최원준이었다. KIA는 최원준을 주전 중견수로 쓰려고 했지만, 올해 타격과 수비 모두 무너져 백업으로 전락한 만큼 길을 터주고자 했다. 김호령이 주전 중견수를 꿰차고, 1루수와 코너 외야수가 모두 가능한 오선우가 급성장하면서 KIA는 다음 시즌까지 내다보고 새로운 판을 짰다.

NC는 즉시전력감 외야수가 필요했다. 당시 손아섭은 주로 지명타자로 뛰는 가운데 부상도 있었고, 나이 30대 후반이 된 박건우를 대신해 장기적으로 중견수를 맡을 젊은 외야수도 필요했다. 충격 트레이드가 동기부여가 될 최원준에게 기대를 걸었다.

NC는 최원준을 확보하면서 한번 더 큰 트레이드를 단행했다. 트레이드 마감일인 지난 7월 31일 한화 이글스에 손아섭을 내주고, 2026년 신인드래프트 3라운드 지명권과 현금 3억원을 받았다. 최원준과 FA 계약까지 내다본 선택이었다.


1일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 NC 다이노스의 경기. NC 최원준이 타격을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.01/

13일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 키움 히어로즈의 경기. 한화 손아섭이 숨을 고르고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.13/
한화는 시즌 내내 주전급 외야수를 찾고 있다는 이야기가 나온 상황에서 손아섭을 품은 것으로 위안을 삼았다. 수비는 물음표더라도 일단 당시 한화가 가장 절실히 원했던 타격 보강은 확실했다. 손아섭은 리그 최고 교타자고, 경험도 풍부하기에 포스트시즌까지 고려한 보강이었다.

NC는 최원준이 남은 시즌 어떤 활약을 펼치는지가 중요했다. FA 계약까지 내다본 트레이드였기 때문. NC는 최원준을 주전으로 적극 기용했고, 50경기에서 타율 0.258(186타수 48안타), 2홈런, 25타점, OPS 0.652를 기록했다. 포스트시즌 2경기에서는 9타수 2안타 1득점을 기록하며 1차전 승리에 기여했다.


올해 외야수 FA 시장에는 LG 트윈스 김현수와 박해민, 손아섭 등 베테랑들이 풀린다. 두산 베어스 조수행은 수비와 주력에 특장점이 있다. 최원준이 이들과 경쟁에서 우위를 점하고 있는 것은 나이다.

NC가 최원준에게 얼마를 써야 할지 고민이 될 법하다. KIA에서 부진할 때보다는 나은 성적을 냈지만, 대어 대우를 해주기에는 부족한 성적이기 때문. 일단 손아섭을 정리한 NC이기에 최원준을 합리적으로 묶을 방법을 계속 고려할 듯하다.


1일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 NC 다이노스의 경기. NC 최원준이 경기를 준비하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.01/



김민경 기자 rina1130@sportschosun.com

