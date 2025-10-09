[패장 인터뷰]이숭용 감독 "선수들 다 긴장 많이 했더라. 후반에 감 찾…

[패장 인터뷰]이숭용 감독 "선수들 다 긴장 많이 했더라. 후반에 감 찾았다"

최종수정 2025-10-09 17:47

9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 1차전. 패한 SSG 선수들이 아쉬워하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.09/

9일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 준PO 삼성-SSG의 1차전. SSG 이숭용 감독이 경기 전 인터뷰하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.9/

[인천=스포츠조선 나유리 기자]1차전 완패. 초반 실점이 너무 아쉽다. 이숭용 감독이 2차전 설욕을 다짐했다.

SSG 랜더스는 9일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 삼성 라이온즈와의 준플레이오프(5전3선승제) 1차전에서 2대5로 패했다.

SSG는 미치 화이트가 초반부터 흔들리며 실점했고, 투수들이 피홈런 3방에 무너졌다. 화이트가 1회초 선두타자 이재현에게 초구 솔로 홈런을 허용한데 이어, 매 이닝 위기 끝에 3회 김영웅에게 달아나는 투런 홈런을 얻어맞았다.

SSG가 무득점으로 끌려가던 4회초에는 박시후가 디아즈에게 1타점 적시 2루타, 김지찬에게 1타점 적시타를 얻어맞아 0-5로 점수 차가 더욱 벌어졌다.


9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 1차전. SSG 선발 화이트가 3회를 마치지 못한 채 마운드에서 내려오고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.09/
7회말 SSG도 고명준의 투런 홈런을 앞세워 반격에 나섰으나 거기까지였다. 8회말 만루 기회를 놓친 후 9회말에도 추가 득점 없이 패배를 확정했다. SSG는 10일 인천에서 열리는 2차전 선발 투수로 김건우를 예고했다.

다음은 1차전 종료 후 이숭용 감독의 일문일답.

-경기 총평은.

선수들이 긴장을 많이 한 것 같다. 화이트도 그렇고, (조)형우도 그렇고. 큰 경기가 처음이라 그런지 긴장한게 많이 보였다. 최원태 볼을 공략하지 못해서 졌다고 생각한다. 우려했던대로 경기 감각이 아직 올라오지 않았고, 그래도 후반에 감이 조금씩 오는 것 같다. 경기를 치를 수록 좋아질거라 생각한다.


-막판에도 주축 투수들 다 소진했는데.

던진지도 오래됐고, 이로운 조병현은 포스트시즌이 처음이다. 익숙해져야한다고 생각해서 등판했다.

-내일(2차전) 선발은 김건우인가.

건우가 나간다.


9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 1차전. 패한 SSG 선수들이 아쉬워하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.09/
-화이트 투구는 어떻게 봤나.

초반에 긴장을 많이 한 것 같다. 본인의 공을 못던져서 아쉬웠지만, 다음 등판때는 좋아지지 않을까.

-오늘 문승원을 기용했는데.

상황에 따라 (최)민준이도 준비하고 있고, 승원이도 있다. 내일 건우 투구에 따라서 상황을 보면서 운영할 생각이다.


9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 1차전. 7회말 1사 1루 SSG 고명준이 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.09/
-고명준이 PS 첫 홈런을 쳤다.

홈런을 치고 페이스가 조금씩 올라온다. (이)호성과도 만루에 승부를 하는거 보면 조금 더 좋아질거라고 생각한다. 명준이 뿐만 아니라 형우, 효승, 상현도 처음 출전이라 긴장을 많이 했을 것 같다. 경기를 치르다보면 좋아질거라고 본다. 처음이 힘들지 지나다보면 자양분이 돼서, 랜더스가 더 탄탄해질거라고 생각한다.


인천=나유리 기자 youll@sportschosun.com

