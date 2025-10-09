김종국, ♥아내와 파리 신혼여행 최초 공개 "가정 생기니까 관람차도 두려…

|
[스포츠조선 정안지 기자] "가정이 생기니까 관람차도 무섭다". 김종국이 결혼 후 달라진 마음을 솔직하게 털어놨다.
덤벨을 보고 반가워하던 그때 지인에게 전화가 걸려왔고, 유부남이라는 지인은 '운동하러 왔다'는 김종국의 말에 "잠을 안 자고 운동을 하는 거냐. 굉장히 지혜로운 방법이긴 하지만, 나중에 형수님이 어떤 활동을 하고자 할 때 형님 텐션이 굉장히 떨어지실거다"고 해 웃음을 안겼다.
김종국은 다음날에도 오전 6시부터 호텔 헬스장을 찾아 운동을 진행, 그때 "옛날부터 나한테 신혼여행 가면 운동할 거냐고 물어보더라. 나한테는 너무 당연한 이야기다"면서 "호텔은 다 운동하는 곳이 있지 않나. '신혼여행 가서 운동하면 싸움이 나냐, 안나냐'고 하는데 잘 때 나와서 하면 되는데"라고 해 웃음을 안겼다.
이어 김종국은 "사람이 가정이 생기니까 이런 게 두렵다. 혼자일 때는 난 두려운 적이 없었는데"라며 "남성호르몬 높으면 이런 거 안 무서워한다고 그랬는데"라고 말해 눈길을 끌었다.
