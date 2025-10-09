김종국, ♥아내와 파리 신혼여행 최초 공개 "가정 생기니까 관람차도 두려워" ('짐종국')

기사입력 2025-10-09 19:52


[스포츠조선 정안지 기자] "가정이 생기니까 관람차도 무섭다". 김종국이 결혼 후 달라진 마음을 솔직하게 털어놨다.

9일 유튜브 채널 '김종국 GYM JONG KOOK'에는 "호텔 조식 운동"이라며 영상이 게재됐다.

영상 속 김종국은 "프랑스 파리로 신혼여행 첫 날이다. 따로 시간이 없을 것 같아서 운동을 미리 혼자 다녀오려고 한다"면서 오전 6시부터 호텔 헬스장을 찾았다.

덤벨을 보고 반가워하던 그때 지인에게 전화가 걸려왔고, 유부남이라는 지인은 '운동하러 왔다'는 김종국의 말에 "잠을 안 자고 운동을 하는 거냐. 굉장히 지혜로운 방법이긴 하지만, 나중에 형수님이 어떤 활동을 하고자 할 때 형님 텐션이 굉장히 떨어지실거다"고 해 웃음을 안겼다.


김종국, ♥아내와 파리 신혼여행 최초 공개 "가정 생기니까 관람차도 두려…
이어 김종국은 '호텔은 어떠냐'는 질문에 "호텔 자체가 시설이 좋은 건 아니고 에펠탑 보여서 비싼 호텔 있지 않나. 더 놀라운 건 와서 예약했다"고 말해 놀라움을 안겼다. 잠시 후 김종국은 혼자 운동에 집중, 이후 아내 것까지 바나나와 물 2개를 챙겨 숙소로 향했다.

다음날 호텔을 옮겼다는 김종국은 호텔 룸 투어를 시작, 감성 가득한 호텔에 감탄을 쏟아냈다.

김종국은 다음날에도 오전 6시부터 호텔 헬스장을 찾아 운동을 진행, 그때 "옛날부터 나한테 신혼여행 가면 운동할 거냐고 물어보더라. 나한테는 너무 당연한 이야기다"면서 "호텔은 다 운동하는 곳이 있지 않나. '신혼여행 가서 운동하면 싸움이 나냐, 안나냐'고 하는데 잘 때 나와서 하면 되는데"라고 해 웃음을 안겼다.


김종국, ♥아내와 파리 신혼여행 최초 공개 "가정 생기니까 관람차도 두려…
다음날, 생트로페로 이동한 김종국은 룸 투어 후 외출에 나섰다. 김종국이 직접 운전해 도착한 곳은 관람차를 탈 수 있는 공원이었다. "관람차 내가 내 돈 주고 사 본 적은 처음"이라는 김종국은 아내와 함께 관람차에 탑승, "이거 좀 무섭다. 나 원래 이런 거 안 무서워하는데 너무 허접하다"고 해 웃음을 안겼다.


이어 김종국은 "사람이 가정이 생기니까 이런 게 두렵다. 혼자일 때는 난 두려운 적이 없었는데"라며 "남성호르몬 높으면 이런 거 안 무서워한다고 그랬는데"라고 말해 눈길을 끌었다.

