'46세' 이지혜, 실리프팅+입술 문신 고백 "노화 뚜렷해져서 시술 결정" ('관종언니')

기사입력 2025-10-09 19:13


[스포츠조선 정안지 기자] 이지혜가 실리프팅 시술 후기를 공개했다.

9일 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에는 "자칭 성형 전문가 45세 이지혜 실리프팅 시술 최초공개"라며 영상이 게재됐다.

이날 이지혜는 "46세쯤 되어보니 노화가 뚜렷해져서 꽤나 오랜 시간 고민 끝에 시술을 결정했다"면서 실리프팅 시술 과정을 과감히 공개했다.

그는 "SNS 하면서 풀샷보다 타이트한 얼굴을 올려야 하는 상황이 많아졌다. 시술 말고 성형은 끊었다"면서 "조명을 끄면 팔자주름이 선명하다. 짧게 효과를 낼 수 있는 게 실리프팅이더라"며 병원을 찾아 상담을 진행했다.

전문의는 실리프팅과 앞 부분 필러 채우기를 추천, 그러면서 "절대 나이처럼 안 보인다"고 했다. 이에 이지혜는 "어떻게 보면 욕심인데 사진 찍고 이런 작업을 하다 보니까 최대한 이 정도는 할 수 있는 거 아닌가 싶다"고 밝혔다.


시술 후 집에 돌아온 이지혜는 "아이들이 많이 안 놀라는 걸 보니까 큰 변화가 없었나"라며 첫째 딸 태리 양에게 자신의 얼굴 상태에 대해 물었다. 이에 "괜찮다"던 태리 양은 "아까는 좀 놀랐다. 엄마 아플 것 같아서"라고 말해 이지혜를 웃게 했다.

시술 다음날, 아내의 부은 얼굴을 본 남편은 "볼이 부었다. 귀여운 다람쥐 같다. 완전 예쁘다"며 웃었다. 그때 이지혜는 "뷰티데이 아직 끝나지 않았다.윗입술이 아랫 입술보다 얇은 게 콤플렉스였다"면서 입술 문신도 진행했다.

그는 "엄청 진하고 어색할까봐 안 한다고 했었는데 하길 잘했다는 생각이 든다"면서 "탈각이 진행되면 색깔이 다 빠진다고 하더라. 대만족"이라며 입술 문신 전과 후 비교 사진을 공개했다.


이후 시술 후 부기로 인한 불편함을 호소하며 부기와의 전쟁을 시작한 이지혜는 "7일차다. 부기가 많이 빠졌다. 또 리프팅된 느낌이 든다. 이제 먹는 것도, 돌아다니는 것도 괜찮다"며 "입술 문신은 탈각 끝났는데 너무 마음에 든다"며 입술을 클로즈업해 눈길을 끌었다.

시술 8일 차, 스케줄을 위해 메이크업을 한 채로 지인을 만난 이지혜는 "효과 있다. 아직 부기가 안 빠졌다. 여우처럼 보인다"는 지인의 말에 "누가 위에서 당기는 것 같다"면서 만족의 미소를 지었다.

이지혜는 "얼굴이 처진다고 고민하시는 분들 해결책으로는 추천한다. 입술 문신도 괜찮은 것 같다"면서 "실리프팅의 단점은 생각보다 기간이 길다. 일주일 동안 짜증났다. 첫째 날하고 둘째 날은 먹는 것도 힘들고 또 비싸다"며 찐 후기를 전했다. 그러면서 그는 "만약에 다시 하라고 해도 리프팅에 관심 많았어서 다시 할 것 같다"고 밝혔다.

anjee85@sportschosun.com

