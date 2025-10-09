'46세' 이지혜, 실리프팅+입술 문신 고백 "노화 뚜렷해져서 시술 결정…

|
[스포츠조선 정안지 기자] 이지혜가 실리프팅 시술 후기를 공개했다.
그는 "SNS 하면서 풀샷보다 타이트한 얼굴을 올려야 하는 상황이 많아졌다. 시술 말고 성형은 끊었다"면서 "조명을 끄면 팔자주름이 선명하다. 짧게 효과를 낼 수 있는 게 실리프팅이더라"며 병원을 찾아 상담을 진행했다.
전문의는 실리프팅과 앞 부분 필러 채우기를 추천, 그러면서 "절대 나이처럼 안 보인다"고 했다. 이에 이지혜는 "어떻게 보면 욕심인데 사진 찍고 이런 작업을 하다 보니까 최대한 이 정도는 할 수 있는 거 아닌가 싶다"고 밝혔다.
|
시술 다음날, 아내의 부은 얼굴을 본 남편은 "볼이 부었다. 귀여운 다람쥐 같다. 완전 예쁘다"며 웃었다. 그때 이지혜는 "뷰티데이 아직 끝나지 않았다.윗입술이 아랫 입술보다 얇은 게 콤플렉스였다"면서 입술 문신도 진행했다.
그는 "엄청 진하고 어색할까봐 안 한다고 했었는데 하길 잘했다는 생각이 든다"면서 "탈각이 진행되면 색깔이 다 빠진다고 하더라. 대만족"이라며 입술 문신 전과 후 비교 사진을 공개했다.
|
이후 시술 후 부기로 인한 불편함을 호소하며 부기와의 전쟁을 시작한 이지혜는 "7일차다. 부기가 많이 빠졌다. 또 리프팅된 느낌이 든다. 이제 먹는 것도, 돌아다니는 것도 괜찮다"며 "입술 문신은 탈각 끝났는데 너무 마음에 든다"며 입술을 클로즈업해 눈길을 끌었다.
시술 8일 차, 스케줄을 위해 메이크업을 한 채로 지인을 만난 이지혜는 "효과 있다. 아직 부기가 안 빠졌다. 여우처럼 보인다"는 지인의 말에 "누가 위에서 당기는 것 같다"면서 만족의 미소를 지었다.
이지혜는 "얼굴이 처진다고 고민하시는 분들 해결책으로는 추천한다. 입술 문신도 괜찮은 것 같다"면서 "실리프팅의 단점은 생각보다 기간이 길다. 일주일 동안 짜증났다. 첫째 날하고 둘째 날은 먹는 것도 힘들고 또 비싸다"며 찐 후기를 전했다. 그러면서 그는 "만약에 다시 하라고 해도 리프팅에 관심 많았어서 다시 할 것 같다"고 밝혔다.
