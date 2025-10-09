"올해 최고 피칭, 이렇게 잘 할 줄 몰랐다" 가을계륵→가을영웅으로… 사…

"올해 최고 피칭, 이렇게 잘 할 줄 몰랐다" 가을계륵→가을영웅으로… 사령탑이 꼽은 최고의 퍼포먼스?[준PO1]

기사입력 2025-10-09 18:12


9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 삼성과 SSG의 준PO 1차전. 삼성이 5대2로 승리했다. 박진만 감독이 승리투수 최원태와 하이파이브하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.9/

[인천=스포츠조선 정현석 기자]"올해 최고의 피칭이었다."

삼성 박진만 감독이 1차전을 승리로 이끈 최원태에게 박수를 보냈다.

삼성은 9일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와의 준플레이오프 1차전에서 5대2 승리를 거두며 1차전 승리팀 68.8%의 플레이오프 진출확률을 잡았다. 으뜸 공신은 선발 최원태였다.

선발 6이닝 2안타 1볼넷 8탈삼진 무실점의 눈부신 호투로 SSG 랜더스 타선을 잠재웠다. 최고 149㎞의 포심 투심과 체인지업 슬라이더 4구종을 균형 있게 섞어 아직 감을 잡지 못한 랜더스 타선을 무력화 하며 5-0 리드 속에 불펜에 마운드를 넘겼다.

박진만 감독은 "올해 최고의 피칭이었다. 우리가 정말 필요로 했던 선발 투수로서의 모습을 보여줬다, 이렇게 좋은 활약까지는 생각을 못했다"고 말했다.박 감독이 꼽은 최고의 퍼포먼스는 공격적인 피칭으로 볼넷으로 최소화한 점이다.

박 감독은 "특히 볼넷이 1개 밖에 없었다는 부분이 고무적이었다. 시즌 때 힘들어했던 모습을 훌훌 털어냈다"고 박수를 보냈다. 또한 "강민호 포수도 리드를 너무 잘해줬다"고 칭찬했다.
9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 삼성과 SSG의 준PO 1차전. 삼성이 5대2로 승리했다. MVP에 선정된 최원태가 포즈 취하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.9/

9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 1차전. 승리한 삼성 최원태, 강민호가 기뻐하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.09/

9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 1차전. 삼성 최원태가 숨을 고르고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.09/
박진만 감독은 와일드카드 2차전에 최원태를 미출전명단에 올렸다. 당시 이유에 대해 "최원태가 구위로 상대를 압박할 수 있는 선수이기는 하다. 하지만 지금 상태로는 자신감과 멘탈이 흔들리는 부분이 있어서, 오늘 게임은 쉽지 않을 것 같다고 판단했다"고 냉철하게 말했다.

그리고는 바로 준플레이오프 1차전 선발로 낙점해 기회를 줬다. 적절한 자극 속 기회부여가 오기를 자극했다.

박진만 감독은 "자극을 주려고 한 건 아니"라고 한발 빼며 "전 경기 선발 나갔을 때 초반 자신감 잃은 상태였는데, 올라갈 수록 자신감을 찾은 것 같아서 기대가 되고 큰 도움이 된다"고 앞으로의 활약에 기대감을 표했다.


정현석 기자 hschung@sportschosun.com



