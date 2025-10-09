"올해 최고 피칭, 이렇게 잘 할 줄 몰랐다" 가을계륵→가을영웅으로… 사…

|
[인천=스포츠조선 정현석 기자]"올해 최고의 피칭이었다."
선발 6이닝 2안타 1볼넷 8탈삼진 무실점의 눈부신 호투로 SSG 랜더스 타선을 잠재웠다. 최고 149㎞의 포심 투심과 체인지업 슬라이더 4구종을 균형 있게 섞어 아직 감을 잡지 못한 랜더스 타선을 무력화 하며 5-0 리드 속에 불펜에 마운드를 넘겼다.
박진만 감독은 "올해 최고의 피칭이었다. 우리가 정말 필요로 했던 선발 투수로서의 모습을 보여줬다, 이렇게 좋은 활약까지는 생각을 못했다"고 말했다.박 감독이 꼽은 최고의 퍼포먼스는 공격적인 피칭으로 볼넷으로 최소화한 점이다.
그리고는 바로 준플레이오프 1차전 선발로 낙점해 기회를 줬다. 적절한 자극 속 기회부여가 오기를 자극했다.
박진만 감독은 "자극을 주려고 한 건 아니"라고 한발 빼며 "전 경기 선발 나갔을 때 초반 자신감 잃은 상태였는데, 올라갈 수록 자신감을 찾은 것 같아서 기대가 되고 큰 도움이 된다"고 앞으로의 활약에 기대감을 표했다.
