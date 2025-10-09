한국시리즈 경험 19인과 PS 첫경험 11인, 이 숫자는 시리즈를 어떻게…

|
[인천=스포츠조선 나유리 기자]작년 한국시리즈를 경험했던 팀과 가을야구가 처음인 선수들이 다수인 팀. 이 숫자가 시리즈를 어떻게 바꿀까.
실제로 SSG에는 이번이 가을야구 첫 경험인 선수들이 많다. 공식적으로 포스트시즌 엔트리에 처음 등록된 선수가 무려 11명. 이중 외국인 투수 2명(앤더슨, 화이트)을 제외하면, 국내 선수들만 9명이다.
그런데 작년 한국시리즈 엔트리에 포함됐던 선수들 가운데 올해 준플레이오프 엔트리에 중복 포함된 선수들이 무려 19명이나 된다. 30명 중 19명. 과반수다.
하지만 정규 시즌을 3위로 마쳤고, 우승까지 도전할 수 있는 좋은 기회인만큼 내심 욕심이 나는 것도 사실이다. 그러기 위해서는 결국 포스트시즌을 처음 겪는 이 젊은 선수들이 과연 얼마만큼의 존재감을 보여주느냐가 남은 시리즈 관건이 될 전망이다.
플레이오프에서 한화 이글스를 만나게 될 팀은 어디일까. 유리한 고지를 점령한 삼성도, 반격을 준비하는 SSG도 경험과 패기 사이에서 균형을 잡아야 한다.
인천=나유리 기자 youll@sportschosun.com