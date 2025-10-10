[공식발표]'날씨 왜 이래?' 준PO 2차전 끝내 우천 순연…한화 PO 일정 밀리나

최종수정 2025-10-10 16:48

[공식발표]'날씨 왜 이래?' 준PO 2차전 끝내 우천 순연…한화 PO …
10일 인천SSG랜더스필드에서 열릴 예정인 SSG와 삼성의 준PO 2차전을 앞두고 비가 내리고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.10/

[인천=스포츠조선 나유리 기자]끝내 가을비가 심술을 부렸다. 준플레이오프 2차전이 비로 인해 다음날로 미뤄졌다.

10일 오후 6시30분부터 인천 SSG랜더스필드에서 SSG 랜더스와 삼성 라이온즈의 준플레이오프 2차전 맞대결이 펼쳐질 예정이었다.

전날(9일) 열린 두팀의 1차전 경기는 삼성의 5대2 승리로 끝이 났다. 선발 최원태의 6이닝 무실점 역투와 더불어 초반부터 터진 타선을 앞세워 1승을 먼저 잡았다. 역대 5전3선승제로 치러진 준플레이오프 시리즈에서 1차전 승리팀이 플레이오프에 진출한 사례는 16번 중 11번 68.8%의 확률이었다. 3전2승제까지 포함하면 34번 중 29번 확률 85.3%로 높아진다.

2차전 선발 투수로는 SSG 김건우, 삼성 헤르손 가라비토가 각각 예고된 상태였다.


[공식발표]'날씨 왜 이래?' 준PO 2차전 끝내 우천 순연…한화 PO …
10일 인천SSG랜더스필드에서 열릴 예정인 SSG와 삼성의 준PO 2차전을 앞두고 비가 내리고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.10/
하지만 전날부터 내린 비가 끝내 훼방을 놓았다. 그라운드 전체에 초대형 방수포를 깔았지만, 전날 밤부터 내린 비의 양이 상당했다. 오후가 들어서도 비가 완전히 그치지 않고, 빗줄기가 가늘어졌다 굵어지기를 반복했다.

경기 감독관은 여러 차례 그라운드에 나와 곳곳의 상태를 직접 살폈다. 경기 강행 의지를 가지고 최대한 신중하게 봤지만, 밤 늦게까지도 비 예보가 계속 있는 상황. 현실적으로 경기를 강행한다고 해도 그라운드 정비에만 2~3시간 이상이 소요되기 때문에 지연 시작이 불가피하고, 시작 하더라도 도중 중단되거나 정상 진행이 어려울 가능성도 존재했다.

KBO는 만약에 대비해 원정팀 박진만 감독의 인터뷰 시간도 예정보다 25분 가량 앞당기면서 일정을 조율했다. 그리고 오후 5시. 빗줄기가 다시 굵어지가 끝내 우천 순연이 확정됐다.


[공식발표]'날씨 왜 이래?' 준PO 2차전 끝내 우천 순연…한화 PO …
10일 인천SSG랜더스필드에서 열릴 예정인 SSG와 삼성의 준PO 2차전을 앞두고 비가 내리고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.10/
순연된 준플레이오프 2차전은 11일 오후 2시 랜더스필드에서 열린다.


관건은 추후 일정이다. 준플레이오프 시리즈가 하루씩 밀리면서, 대구에서 열릴 예정인 3,4차전 역시 기존 12~13일에서 13~14일로 뒤로 미뤄졌다.

정규 시즌 2위팀 한화 이글스가 기다리고 있는 플레이오프 일정도 변화가 생길 수 있다. KBO가 발표한 일정에 따르면, 대전에서 열리는 플레이오프 1차전은 17일 시작될 예정이었다.

만약 SSG와 삼성의 준플레이오프가 4차전 이내에 끝난다면, 플레이오프는 예정대로 17일에 시작된다. 하지만 두팀의 시리즈가 5차전까지 간다면, 플레이오프도 하루씩 미뤄져 17일이 아닌 18일부터 시작하게 된다.


인천=나유리 기자 youll@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이지혜, 입술 문신 후 '헤르페스' 걸렸다...초췌해진 얼굴에도 "결과는 만족"

2.

김준호♥김지민, 결혼 3달 만 축의금 1위 밝혔다.."연예인 아냐, 정이랑은 천만원"

3.

최승경, 갑질 피해 폭로..“고소하라니 끝장 보겠다”

4.

'45세' 이지혜, 실리프팅 후 얼굴 확 달라졌다...♥문재완 "진짜 예뻐졌다"

5.

이찬원 "부모님도 식당일 하셔"..모교 영남대 찾아 250인분 아침밥 도전(편스토랑)

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 엄청 그리울 듯" 우승→경질→복귀→또 경질? '패패무무패패패' 포스테코글루의 '이상한 세계'…1개월 만의 하차, 대안이 없네

2.

[브라질전]'토트넘 동료' 손흥민VS히샬리송 우정의 대결 성사 임박!…브라질 매체, 한국전 호드리고 포함 4-3-3 가동 예상

3.

[브라질전]KFA, 월드컵·올림픽 글로벌 기준 HBS 모델 도입 직접 운영…30여대 카메라 투입

4.

'에이스가 장염이라니' SSG, 가을 단비에 시간 버나…비 그칠 기미 없는 랜더스필드, 2차전 개시 불투명

5.

'류효승-안상현 빠지고, 김성욱-정준재 투입' 2차전 라인업 변화…변수는 우천 순연[인천 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 엄청 그리울 듯" 우승→경질→복귀→또 경질? '패패무무패패패' 포스테코글루의 '이상한 세계'…1개월 만의 하차, 대안이 없네

2.

[브라질전]'토트넘 동료' 손흥민VS히샬리송 우정의 대결 성사 임박!…브라질 매체, 한국전 호드리고 포함 4-3-3 가동 예상

3.

[브라질전]KFA, 월드컵·올림픽 글로벌 기준 HBS 모델 도입 직접 운영…30여대 카메라 투입

4.

'에이스가 장염이라니' SSG, 가을 단비에 시간 버나…비 그칠 기미 없는 랜더스필드, 2차전 개시 불투명

5.

'류효승-안상현 빠지고, 김성욱-정준재 투입' 2차전 라인업 변화…변수는 우천 순연[인천 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.