유일 1점대 클로저 이상無…완벽했던 PS 데뷔, "KS 마지막 장면에 내가 있었으면…"

기사입력 2025-10-11 03:33


유일 1점대 클로저 이상無…완벽했던 PS 데뷔, "KS 마지막 장면에 내…
30일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 SSG의 경기. 투구하고 있는 SSG 조병현. 고척=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.30/

[인천=스포츠조선 이종서 기자] "한국시리즈 우승을 제 손으로 잡는다면 정말 좋을 거 같아요."

조병현(23·SSG 랜더스)은 올 시즌 리그 최고의 마무리투수로 활약했다. 69경기에 등판한 그는 5승4패 30세이브 평균자책점 1.60의 성적으로 정규시즌을 마쳤다.

60이닝 이상 던진 투수 중 조병현이 1위다. 아울러 두 자릿수 세이브를 이상을 거둔 투수 중에서도 유일한 1점대 평균자책점을 자랑하고 있다.

첫 가을야구 데뷔전도 완벽했다. 9월30일 이후 첫 등판. 2-5로 지고 있던 9회초 마운드에 오른 그는 김영웅-박병호-강민호를 모두 뜬공으로 돌려세우며 깔끔하게 이닝을 정리했다. 총 투구수는 7개. 패스트볼 구속은 151㎞까지 나왔다.


유일 1점대 클로저 이상無…완벽했던 PS 데뷔, "KS 마지막 장면에 내…
23일 인천 SSG랜더스필드에서 KIA-SSG전. 9회초 마무리로 등판한 조병현. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.23/
가을 열기에 조병현도 설렌 마음을 전했다. 조병현은 "응원이 조금 달랐던 거 같다. 분위기도 더 좋고, 팬들의 응원 소리도 더 컸다. 선수들도 더 집중하는 모습이었다"라며 "시즌 때처럼 7회말 스트레칭을 하고 8회에 캐치볼에 들어갔다. 시즌이 조금 일찍 끝나기도 해서 점검 차 나가고 싶었는데, 마침 감독님께서 올려주셨다"고 말했다.

스스로도 만족스러웠던 투구. 조병현은 "생각보다 너무 좋았다. 제구도 괜찮아진 거 같고, 구속도 더 잘 나올 거 같았다"라며 "후회없이 하자는 생각이 강했다. 일단 쉬고 나와서 내 공에 힘이 있다고 생각해서 자신있게 하자고 했는데 결과가 좋았다. 타자들이 타이밍이 늦더라. 내 공에 힘이 있다고 생각했다"고 했다. 그는 이어 "첫 경기를 잘 풀어서 자신감도 붙었다. 언제 끝날지 모르겠지만, 최선을 다해서 던질 생각"이라고 덧붙였다.

올 시즌 SSG를 지탱한 가장 큰 힘은 불펜진이었다. 노경은(35홀드) 이로운(33홀드)이 KBO리그 최초 30홀드 듀오가 됐고, 조병현도 생애 첫 30세이브 고지를 밟았다.


유일 1점대 클로저 이상無…완벽했던 PS 데뷔, "KS 마지막 장면에 내…
27일 서울 잠실구장에서 열린 SSG-두산전. 9회말 마무리 조병현이 등판해 투구하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.27/
조병현은 "우리 투수가 정말 강하다보니까 내가 8회에 안 나와도 팀이 이길 수 있는 상황이 많이 만들어져서 좋다. 또 경헌호 코치님께서 단기전이기 때문에 전부 1회에 나와서 대기를 하라고 하셔서 이기는데 일단 포커스를 두고 있다"고 이야기했다.


마무리투수로 맞이한 첫 가을야구에 남다른 책임감도 이야기했다. 조병현은 "부담도 되긴 했지만, 주눅 들거나 하지 않고 자신있게 하려고 한다"라며 "도망다니지 않고 타자와 빠르게 승부하는 모습이 가장 좋은 거 같다"고 말했다.

동시에 정상을 향한 여정을 꿈꿨다. 팀이 3위를 결정했을 당시 마운드를 지키고 있던 그는 한국시리즈 우승도 일궈내고 싶다는 목표를 말했다. 조병현은 "3위를 결정했을 때도 너무 좋았는데, 만약에 한국시리즈 우승을 내 손으로 잡는다면 너무 좋을 거 같다"라며 "(팀 가을야구가) 가장 마지막에 끝났으면 좋겠는데 그 장면에 내가 있으면 더 좋겠다"고 각오를 다졌다.
인천=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com


유일 1점대 클로저 이상無…완벽했던 PS 데뷔, "KS 마지막 장면에 내…
30일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 SSG의 경기. SSG가 키움에 승리했다. 정규시즌 3위를 확정한 SSG 조병현, 이지영이 승리의 기쁨을 나누고 있다. 고척=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.30/


:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김태균 “연애 때 아내 차에 치여..책임진다며 결혼” 러브스토리 공개

2.

“30년 만에 연락 해서 300만원 빌려달라고” 김대범, 동창 금전 요구 공개 저격

3.

[SC이슈] "떨리는 마음에, 죄송"..최현욱, 어린이 팬 향한 '아찔 강속구' 시구 논란 사과

4.

구성환, 백반증 부위 점점 넓어져 심각.."털이 다 하얗게 돼" ('나혼산')

5.

이장우, ♥조혜원 꼭 끌어안고 찍은 웨딩 화보.."결혼합니다"

스포츠 많이본뉴스
1.

[현장에서]역사적인 날 고립된 '손톱' 손흥민, 슈팅 제로→63분만에 교체…벤치에서 수건으로 얼굴을 감쌌다

2.

[브라질전 속보]'괴물' 김민재마저 치명적 패스 미스! 49분만에 4골 헌납한 홍명보호(후반 10분)

3.

'5푼6리' 오타니 충격적인 타율→김혜성 홈 밟자 이렇게 기뻐할 수가..."언제든 폭발할 친구" 적장의 한마디

4.

[공식발표]'날씨 왜 이래?' 준PO 2차전 끝내 우천 순연…한화 PO 일정 밀리나

5.

"월클 7번 대충돌" 손흥민VS비니시우스 성사, 히샬리송은 벤치…축구강국 브라질 '한글 라인업' 공개[브라질전 현장라인업]

스포츠 많이본뉴스
1.

[현장에서]역사적인 날 고립된 '손톱' 손흥민, 슈팅 제로→63분만에 교체…벤치에서 수건으로 얼굴을 감쌌다

2.

[브라질전 속보]'괴물' 김민재마저 치명적 패스 미스! 49분만에 4골 헌납한 홍명보호(후반 10분)

3.

'5푼6리' 오타니 충격적인 타율→김혜성 홈 밟자 이렇게 기뻐할 수가..."언제든 폭발할 친구" 적장의 한마디

4.

[공식발표]'날씨 왜 이래?' 준PO 2차전 끝내 우천 순연…한화 PO 일정 밀리나

5.

"월클 7번 대충돌" 손흥민VS비니시우스 성사, 히샬리송은 벤치…축구강국 브라질 '한글 라인업' 공개[브라질전 현장라인업]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.