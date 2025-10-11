'비 그친 인천, 오늘 경기 한다' SSG 2차전 라인업, 2번 에레디아-3번 최정[인천 현장]

최종수정 2025-10-11 11:30

'비 그친 인천, 오늘 경기 한다' SSG 2차전 라인업, 2번 에레디아…
11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 2차전. SSG 이숭용 감독이 조형우와 대화를 나누고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.11/

[인천=스포츠조선 나유리 기자]SSG 랜더스가 준플레이오프 2차전 라인업을 공개했다.

SSG는 11일 인천 SSG랜더스필드에서 삼성 라이온즈와 준플레이오프 2차전 맞대결을 펼친다.

SSG는 1차전과 다른 라인업을 내놨다. 2대5로 패한 1차전에서 박성한-안상현으로 이어지는 '테이블세터'를 꾸렸던 SSG는 기예르모 에레디아의 타순을 2번으로 당겼다. 유격수 박성한과 좌익수 에레디아가 1,2번에 배치됐다.

1차전에서는 5번타자로 나섰던 최정이 3루수 겸 3번타자로 이름을 올렸고, 지명타자 한유섬과 1루수 고명준이 4,5번에 나란히 놓였다.

중견수 최지훈과 우익수 김성욱, 2루수 정준재, 포수 조형우가 6~9번 하위 타순에 배치됐다. 1차전 지명타자로 나섰던 류효승이 선발 명단에서 제외됐고, 김성욱이 투입됐다. 한유섬이 지명타자로 타격에 집중하는 대신, 외야 수비가 강한 김성욱이 우익수를 맡는다. 선발 2루수도 1차전 안상현 대신 정준재가 투입됐다.

선발 포수는 2경기 연속 조형우다. 조형우는 동갑내기 친구 김건우와 배터리 호흡을 맞춘다.

2021년 SK 와이번스 1차 지명으로 입단한 김건우는 올해 정규 시즌 35경기에서 5승4패 2홀드 평균자책점 3.82의 성적을 기록했다. 특히 후반기 대체 선발 등판때 좋은 모습을 보이면서 5선발 후보로 급부상했다.


인천=나유리 기자 youll@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

파이브 장해영, 암 투병 중 사망 '향년 45세' "천국서 못 다 이룬 꿈 이루길"

2.

이민우, ♥예비 신부의 6세 딸 "가족으로 인정 안 돼"…법적 현실에 충격

3.

장윤정, '120억家'·'장회장'인데...♥도경완 "너무 불쌍해" ('두집살림')

4.

지드래곤, 깡마른 줄만 알았는데..태평양 어깨 “섹시해”

5.

이상준, '대세' 이수지에 막말..."XX 넌 거기까지야"

스포츠 많이본뉴스
1.

'약한 비' 예보가 계속 있다.. 초유의 연이틀 취소? → 삼성-SSG 어디에 유리한가

2.

추석에 미국으로 날아간 씨름…현지인들 반응은 "베리 굿!"

3.

히딩크도 그랬다, '오대영'은 오히려 보약…그러나 반드시 잊지 말아야 할 한가지는

4.

스웨덴산 3614억 FW 듀오, 북중미에선 결국 못 보나…유럽예선 무승 부진 '본선행 난망'

5.

[브라질전 현장인터뷰]강호 브라질에 혀 내두른 '센추리 클럽' 이재성, "13명이 뛰어야 하나 싶을 정도로 강해"

스포츠 많이본뉴스
1.

'약한 비' 예보가 계속 있다.. 초유의 연이틀 취소? → 삼성-SSG 어디에 유리한가

2.

추석에 미국으로 날아간 씨름…현지인들 반응은 "베리 굿!"

3.

히딩크도 그랬다, '오대영'은 오히려 보약…그러나 반드시 잊지 말아야 할 한가지는

4.

스웨덴산 3614억 FW 듀오, 북중미에선 결국 못 보나…유럽예선 무승 부진 '본선행 난망'

5.

[브라질전 현장인터뷰]강호 브라질에 혀 내두른 '센추리 클럽' 이재성, "13명이 뛰어야 하나 싶을 정도로 강해"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.