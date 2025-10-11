'박진만 감독의 초강수 실패' 얼어붙은 후라도, 고개 떨군 강민호...뼈…

'박진만 감독의 초강수 실패' 얼어붙은 후라도, 고개 떨군 강민호...뼈아팠던 끝내기 홈런[인천 현장]

기사입력 2025-10-12 01:45


준PO 2차전 9회말 SSG 김성욱에게 끝내기 홈런을 허용한 삼성 후라도와 강민호가 아쉬워하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

[인천=스포츠조선 박재만 기자] 믿기 힘든 끝내기 홈런에 후라도는 얼어붙었고 포수 강민호는 고개를 떨궜다.

언제든 한 방을 칠 수 있는 능력을 갖춘 타자 김성욱과 승부에서 성급히 승부에 들어간 결과는 참혹했다.

삼성 박진만 감독이 깜짝 카드로 꺼내든 9회 후라도 등판. 아무도 예상하지 못했던 순간 끝내기 홈런을 맞은 후라도는 마운드 위에 그대로 얼어붙었다.


9회말 1사 SSG 김성욱의 끝내기 홈런 순간 삼성 후라도는 마운드 위에서 그대로 얼어붙었다.
이날 경기 초반 손목에 143km 직구를 맞고도 통증을 참고 끝까지 안방을 지키던 포수 강민호도 끝내기 홈런을 허용한 뒤 고개를 떨궜다. 9회초 SSG 마무리 조병현 상대 극적인 동점 적시타를 날리며 가을야구 첫 안타를 신고한 삼성 강민호는 포효했다.


9회초 마지막 타석에서 SSG 마무리 조병현 상대 삼성 강민호는 동점 적시타를 날린 뒤포효했다.
이어진 1사 1,2루 역전 찬스에서 홍형빈과 이재현이 삼진을 당하며 역전에 실패한 삼성 박진만 감독은 연장전까지 생각해 9회말 후라도 카드를 꺼내들었지만 결과는 실패였다.


11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 2차전. 9회초 강민호의 동점 적시타로 패배의 위기에서 다시 경기를 원점으로 돌린 삼성은 9회말 깜짝 카드였던 후라도가 김성욱에게 끝내기 홈런을 맞으며 잡을 수도 있던 경기를 눈앞에서 놓치고 말았다.


박진만 감독의 9회말 후라도 깜짝 카드는 실패였다.
경기 초반 삼성 타선은 SSG 선발 김건우 구위에 막혀 3회까지 단 1번도 1루 베이스를 밟지 못했다. 반대로 SSG는 2회말 고명준의 선취 솔로포와 3회말 2사 2루 최정이 달아나는 적시타로 생산하며 2대0으로 경기를 리드했다. 4회초 SSG 선발 김건우의 구위가 떨어지자 삼성 디아즈가 2타점 적시타를 생산하며 경기를 다시 원점으로 돌렸다.

SSG 이숭용 감독 선발 김건우 이후 필승조를 모두 가동했다. 이로운, 노경은, 김민이 실점 없이 마운드를 지키는 사이 5회 에레디아가 역전 적시타로 경기를 다시 뒤집었다. 3대2 1점 차 리드 상황에서 경기를 끝내기 위해 마운드에 오른 SSG 마무리 조병현 상대 무안타로 침묵하던 강민호가 동점 적시타를 날리며 패배 위기에서 팀을 구했다.


가을야구 첫 안타를 9회초 마지막 타석에서 동점타로 만들어낸 삼성 강민호.
이어진 9회초 1사 1,2루에서 홍현빈과 이재현이 삼진으로 물러나며 역전 찬스를 살리지 못한 삼성 박진만 감독은 연장전까지 생각해 후라도를 9회말 마운드에 올렸다.

가을야구 처음으로 9회 마운드에 오른 후라도는 선두타자 최지훈을 우익수 뜬공 처리하며 시작했다. 후라도가 9회말을 깔끔하게 정리할거라 생각했던 삼성 벤치. 이날 앞선 타석 3타수 무안타로 침묵하던 김성욱과 승부에서 희비가 갈리고 말았다.


9회말 마운드에 오른 후라도 삼성의 초강수였다.
마지막 타석에 들어선 김성욱은 후라도 초구 커브에 자신 있게 배트를 돌렸지만 결과는 파울이었다. 0B 1S 포수 강민호는 헛스윙을 유도하기 위해 하이패스트볼 사인을 낸 뒤 자리에서 살짝 일어났다. 사인을 받은 후라도는 미트를 향해 149km 직구를 던졌지만 포수 강민호가 원하던 하이패스트볼이 아니었다. 스트라이크존에 들어온 직구에 김성욱은 또 한 번 자신 있게 배트를 돌렸고 완벽한 타이밍에 걸린 타구는 맞는 순간 끝내기 홈런이라는 것을 양 팀 벤치 모두 알 수 있을 정도였다.


준PO 2차전 9회말 SSG 김성욱의 끝내기 홈런 순간 삼성 벤치는 파울이 되길 바랐다. 인천=정재근 기자

삼성 박진만 감독의 초강수 후라도 카드를 무너뜨린 SSG 김성욱의 끝내기 홈런.
연장전에 경기를 뒤집기 위해 9회말 후라도라는 초강수를 둔 박진만 감독의 선택은 기대와 180도 다른 결과로 이어졌다.

끝내기 홈런을 맞은 직후 후라도는 마운드 위에 그대로 얼어붙었다. 김성욱이 포효하며 베이스를 도는 순간에도 마운드에 있던 후라도는 굳은 표정으로 내려왔다. 통증을 참고 끝까지 안방을 지킨 포수 강민호도 실투 하나가 끝내기 홈런으로 이어지자 허무한 듯 고개를 떨구고 말았다.


통증을 참고 9회까지 안방을 지킨 강민호는 끝내기 홈런을 받아들이기 힘들었다.

잡을 수 있었던 경기를 놓친 삼성 후라도와 강민호는 아쉬워하며 경기장을 나섰다.

고개를 떨군 후라도와 강민호.

