'박진만 감독의 초강수 실패' 얼어붙은 후라도, 고개 떨군 강민호...뼈…

[인천=스포츠조선 박재만 기자] 믿기 힘든 끝내기 홈런에 후라도는 얼어붙었고 포수 강민호는 고개를 떨궜다.
언제든 한 방을 칠 수 있는 능력을 갖춘 타자 김성욱과 승부에서 성급히 승부에 들어간 결과는 참혹했다.
11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 2차전. 9회초 강민호의 동점 적시타로 패배의 위기에서 다시 경기를 원점으로 돌린 삼성은 9회말 깜짝 카드였던 후라도가 김성욱에게 끝내기 홈런을 맞으며 잡을 수도 있던 경기를 눈앞에서 놓치고 말았다.
SSG 이숭용 감독 선발 김건우 이후 필승조를 모두 가동했다. 이로운, 노경은, 김민이 실점 없이 마운드를 지키는 사이 5회 에레디아가 역전 적시타로 경기를 다시 뒤집었다. 3대2 1점 차 리드 상황에서 경기를 끝내기 위해 마운드에 오른 SSG 마무리 조병현 상대 무안타로 침묵하던 강민호가 동점 적시타를 날리며 패배 위기에서 팀을 구했다.
가을야구 처음으로 9회 마운드에 오른 후라도는 선두타자 최지훈을 우익수 뜬공 처리하며 시작했다. 후라도가 9회말을 깔끔하게 정리할거라 생각했던 삼성 벤치. 이날 앞선 타석 3타수 무안타로 침묵하던 김성욱과 승부에서 희비가 갈리고 말았다.
끝내기 홈런을 맞은 직후 후라도는 마운드 위에 그대로 얼어붙었다. 김성욱이 포효하며 베이스를 도는 순간에도 마운드에 있던 후라도는 굳은 표정으로 내려왔다. 통증을 참고 끝까지 안방을 지킨 포수 강민호도 실투 하나가 끝내기 홈런으로 이어지자 허무한 듯 고개를 떨구고 말았다.
