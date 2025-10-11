'8이닝 무실점' 점검 완료…'33승 합작' 한화 역대급 원투펀치 준비 …

|
[스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스가 '원투펀치' 점검을 마치고 플레이오프를 기다리고 있다.
한화는 정규시즌을 2위로 마치면서 플레이오프 직행 티켓을 따냈다. 시즌 막바지까지 1위 가능성을 살려두며 정규시즌 우승팀 LG 트윈스를 압박하는 저력을 보여줬다.
정규시즌 2위로 약 2주 정도 휴식을 얻게 된 한화는 지난 9일과 10일 연천 미라클과 연습 경기를 통해 실전 감각 유지에 나섰다. 9일 경기에서는 타선이 화끈하게 터지면서 16대0 승리한 가운데 10일에는 플레이오프 1,2선발이 차례로 올라왔다.
폰세에 가려지긴 했지만, 와이스 역시 1선발 못지 않은 활약을 펼쳤다. 30경기에 출전한 그는 178⅔이닝을 던지며 16승5패 평균자책점 2.87의 성적을 기록했다.
한화에서는 2006년 류현진(18승)-문동환(16승)에 이후 19년 만에 나온 15승 듀오다. 한화 외인 듀오로는 최초다.
7년 만에 가을야구 티켓을 따낸 한화는 1999년 이후 26년 만에 정상에 도전한다. 폰세와 와이스는 우승 여정에 강력한 무기가 될 전망이다.
2차전이 우천으로 10일에서 11일로 미뤄져 열렸다. 5차전까지 갈 경우 전체 일정이 하루씩 밀리면서 플레이오프는 18일에 열린다. 한화로서는 휴식일을 하루 더 얻게 된다. 4차전에서 끝날 경우 플레이오프는 17일에 그대로 열린다. 삼성과 SSG 중 승자 팀은 기존 일정보다 하루 적은 휴식로 플레이오프에 돌입하게 된다.
한화는 12일과 13일 국군체육부대(상무야구단)과 두 차례 연습경기로 최종 점검을 한다. 경기장을 개방해 관중도 받고, 응원단까지 운영하면서 포스트시즌 대비를 본격적으로 한다는 계획이다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com
