'장염 극복' 앤더슨 VS '푸른피 에이스' 원태인 격돌, 3차전 승리팀이 시리즈 가져간다[준PO]

기사입력 2025-10-12 10:40


'장염 극복' 앤더슨 VS '푸른피 에이스' 원태인 격돌, 3차전 승리팀…
삼성 원태인-SSG 앤더슨. 스포츠조선DB

[스포츠조선 나유리 기자]양팀의 핵심 선발 투수들이 3차전에서 맞붙는다. 이 경기를 이기는 팀이 사실상 시리즈를 가져갈 확률이 크다.

SSG 랜더스와 삼성 라이온즈는 13일 대구 삼성라이온즈파크에서 준플레이오프 3차전 맞대결을 펼친다.

두팀은 인천에서 열린 1,2차전에서 나란히 1승씩을 나눠가졌다. 1차전에서는 삼성이 선발 투수 최원태의 6이닝 무실점 완벽투와 이재현의 결승 홈런을 앞세워 5대2로 승리했고, 2차전에서는 SSG가 마지막 9회말에 터진 김성욱의 끝내기 솔로 홈런으로 상대 '에이스' 아리엘 후라도를 무너뜨리며 4대3으로 이겼다.


'장염 극복' 앤더슨 VS '푸른피 에이스' 원태인 격돌, 3차전 승리팀…
11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 2차전. 9회말 1사 SSG 김성욱의 끝내기 홈런으로 승리한 이숭용 감독이 기뻐하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.11/
이제 무대를 대구로 옮긴다. 두팀은 13일 3차전, 14일 4차전을 펼칠 예정이다. 3차전 선발 투수는 SSG 드류 앤더슨과 삼성 원태인이다.

SSG는 '에이스' 앤더슨이 마침내 출격한다. 당초 1차전 선발로 예상됐던 앤더슨은 포스트시즌을 앞두고 장염에 걸리면서 컨디션 난조를 겪었다. 식사를 제대로 하지 못해 체중이 3kg 정도 감소할 정도였다. 다행히 며칠전부터 정상 식사를 다시 시작했고, 운동도 다시 시작했다. 10일에는 불펜 피칭도 소화했다. 30구 정도 던지면서 여러 구종을 체크했고, 컨디션 점검까지 마쳤다. 다행히 이제 정상 컨디션이다.


'장염 극복' 앤더슨 VS '푸른피 에이스' 원태인 격돌, 3차전 승리팀…
29일 인천SSG랜더스필드에서 열린 롯데와 SSG의 경기, 4회초 투구를 무실점으로 마친 앤더슨이 더그아웃으로 향하고 있다. 인천=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.29/
2차전에서 변수가 많았던 신예 김건우의 깜짝 호투를 앞세워 승리 발판을 마련했던 SSG는 앤더슨을 내고 3차전을 반드시 잡겠다는 계산이다. 다만, 앤더슨이 어느정도 회복했으며 정규 시즌의 구위를 100% 보여줄 수 있느냐가 관건이다.

정규 시즌 30경기에서 12승7패 평균자책점 2.25를 기록했던 앤더슨은 삼성을 상대로는 2경기에서 1승무패 평균자책점 2.08로 호투했고, 대구 원정에서도 7이닝 1실점으로 좋았다.


'장염 극복' 앤더슨 VS '푸른피 에이스' 원태인 격돌, 3차전 승리팀…
11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 2차전. 패한 삼성 후라도, 강민호가 아쉬워하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.11/
반면 2차전을 아쉽게 놓친 삼성은 '푸른피의 에이스' 원태인이 출격한다. 2차전에 헤르손 가라비토가 등판했던 삼성은 당초 로테이션대로라면 3차전 후라도, 4차전 원태인이 예상됐다. 그러나 후라도가 2차전 9회말에 불펜 등판하면서, 두사람의 순서가 바뀌었다.


'장염 극복' 앤더슨 VS '푸른피 에이스' 원태인 격돌, 3차전 승리팀…
7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 NC와 삼성의 와일드카드 2차전. 삼성이 NC에 승리하며 준PO에 진출했다. 원태인과 하이파이브를 나누고 있는 삼성 박진만 감독. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.07/

삼성도 원태인의 활약이 중요하다. 아쉽게 내준 2차전을 설욕하고, 삼성에게 유리한 홈 경기 첫판을 이기면서 흐름을 바꿔야 한다.

원태인은 지난 7일 NC 다이노스와의 와일드카드 결정전 2차전에 등판해 6이닝 4안타 5탈삼진 1볼넷 1사구 무실점 호투로 승리하면서 팀의 승리도 이끌었다.

정규 시즌 성적은 27경기 12승4패 평균자책점 3.24. SSG를 상대로는 3경기에서 승리 없이 평균자책점 3.71을 기록했고, 대구 홈 경기에서는 11경기 5승1패 평균자책점 3.03으로 강한 편이었다.

시리즈 1승1패 상황에서 3차전 승리팀은 무조건 유리해진다. 양팀 모두 지금 낼 수 있는 가장 강한 선발 투수가 등판하는만큼, 3차전 결과가 플레이오프 진출팀을 결정지을 확률이 크다.


나유리 기자 youll@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

조혜련, '30년 인연' 홍진희 손절 "매니저도 자처했는데…너무 자기중심적" ('동치미')

2.

'싱글맘과 결혼' 이민우, 딸은 가족으로 인정 못받았다 "꼭 입양해야" ('살림남')[종합]

3.

'장영란♥' 한창, 400평 병원 판 후 속상한 심경 "적자에 허우적대지 않았다"

4.

권상우♥손태영 子 룩희, 진짜 잘생겼네…180cm 넘는 훈남 "축구선수 안 시켜"

5.

“시상식 때도 정정했는데” 다이앤 키튼, 79세로 별세

스포츠 많이본뉴스
1.

"홍명보호, 오대영 고마워" 한국전 본 브라질 전설들, '안첼로티 효과→달라진 경기력'에 극찬, 또 극찬

2.

"흥민이 형 나도 미국 갈까?" 혹시 물어봤을까...쏘니와 웃고 장난치던 히샬리송, 韓 상대 승리 후 또 MLS 이적설 점화

3.

1명도 쉽지 않은데... LG가 20년만에 신인 3명을 한국시리즈에 올릴까. 핵심 불펜, 대타 요원, 내년 유망주. 가능성은[SC 포커스]

4.

'실패'로 빛바랜 '가을 승부수'? 천만의 말씀… 잃을 게 없었던 박진만의 후라도 승부수[준PO2]

5.

"대한민국 주장, 사우디 안 간다" 손흥민의 길 따라가나...맨유의 심장, 호날두 옆자리 대놓고 거절 "난 떠날 생각 전혀 없었어"

스포츠 많이본뉴스
1.

"홍명보호, 오대영 고마워" 한국전 본 브라질 전설들, '안첼로티 효과→달라진 경기력'에 극찬, 또 극찬

2.

"흥민이 형 나도 미국 갈까?" 혹시 물어봤을까...쏘니와 웃고 장난치던 히샬리송, 韓 상대 승리 후 또 MLS 이적설 점화

3.

1명도 쉽지 않은데... LG가 20년만에 신인 3명을 한국시리즈에 올릴까. 핵심 불펜, 대타 요원, 내년 유망주. 가능성은[SC 포커스]

4.

'실패'로 빛바랜 '가을 승부수'? 천만의 말씀… 잃을 게 없었던 박진만의 후라도 승부수[준PO2]

5.

"대한민국 주장, 사우디 안 간다" 손흥민의 길 따라가나...맨유의 심장, 호날두 옆자리 대놓고 거절 "난 떠날 생각 전혀 없었어"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.