[오피셜]퓨처스 폭격 한동희 깜짝 발탁. 동주-서현-우주 한화 강속구 트…

[오피셜]퓨처스 폭격 한동희 깜짝 발탁. 동주-서현-우주 한화 강속구 트리오도 승선. 11월 일본 만날 대표팀 35명 발표

기사입력 2025-10-12 11:29


1일 고척스카이돔에서 열린 2025 KBO 퓨처스리그 챔피언결정전 상무와 KT의 경기, 3회말 득점 찬스가 무산되자 아쉬워하는 상무 한동희의 모습. 고척=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.01/

14일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 키움 히어로즈의 경기. 한화 문동주가 역투하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.14/

1일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KT-KIA전. 3회초 2사 1, 2루 안현민이 1타점 적시타를 친 후 환호하고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.1/

[스포츠조선 권인하 기자]11월 일본, 체코 대표팀과 상대할 한국야구대표팀 35명의 명단이 발표됐다.

KBO는 12일 전력강화위원회가 확정한 K-BASEBEALL SERIES 대표팀 명단을 확정, 발표했다. K-BASEBEALL SERIES는 11월 8일~9일 고척스카이돔에서 체코 대표팀과 2경기를 치르고 11월 15일~16일엔 일본 도쿄돔에서 일본 대표팀과의 2경기를 치른다.

35명의 대표팀 명단에서 투수가 절반이 넘는 18명이 뽑혔다. 우투수는 한화의 강속구 삼총사인 문동주 김서현 정우주가 모두 뽑혔고, 원태인(삼성) 곽빈(두산) 등 선발 투수가 이름을 올리는 등 총 12명이 선발됐고, 좌투수엔 손주영(LG)과 김건우(SSG) 배찬승(삼성) 등 6명이 이름을 올렸다.

포수는 베테랑 최재훈(한화)과 박동원(LG)에 조형우(SSG)가 포함돼 3명이 발탁.

내야수는 송성문(키움) 노시환(한화) 김영웅(삼성) 문보경 신민재(이상 LG) 박성한(SSG) 김주원(NC) 등 포지션별 강자들이 뽑혔다. 여기에 상무에서 4할 타율에 홈런왕과 타점왕에 오른 한동희도 뽑혔다.


20일 부산 사직야구장에서 열린 키움과 롯데의 경기, 6회초 2사 3루 키움 송성문이 1타점 적시타를 치고 기뻐하고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.20/

11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 2차전. 4회초 1사 2,3루 삼성 디아즈 적시타 때 득점한 구자욱이 환호하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.11/

30일 대전한화생명볼파크에서 열린 롯데와 한화의 경기, 연장 10회초 한화 김서현이 역투하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.30/
외야수에는 '괴물타자' 안현민(KT)에 구자욱 김성윤(이상 삼성) 박해민 문성주(이상 LG) 문현빈(한화) 등 6명이 뽑혔다.

구단별로는 정규리그 우승팀인 LG가 7명으로 가장 많이 뽑혔고, 2위에 오른 한화가 6명으로 두번째로 많은 국가대표를 배출했다. SSG와 삼성이 5명씩 발탁됐고, 두산과 KT가 3명씩, NC가 2명 뽑혔다. KIA는 성영탁, 롯데는 최준용, 키움은 송성문, 상무는 한동희 등 1명씩만 나간다. 올시즌 신인은 김영우(LG)와 정우주 배찬승 등 3명이 뽑혔다.

KBO는 "내년 3월에 열리는 WBC를 앞두고 대표팀에 승선할 선수들의 옥석을 가릴 수 있는 중요한 무대인 만큼 선수들의 정규시즌 성적, 국제대회 경험 및 WBC를 포함한 향후 국제대회를 대비한 선수들의 성장 가능성 등을 종합적으로 고려했다"면서 "대표팀은 이번 K-BASEBEALL SERIES를 통해 내년 WBC에서 동일조(C조)에 편성된 체코와 일본의 전력을 탐색할 수 있을 것으로 기대하고 있다"라고 밝혔다.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com


◇K-BASEBEALL SERIES 대표팀 명단

우투수(12명)=성영탁(KIA) 원태인(삼성) 김영우(LG) 곽빈 김택연(이상 두산) 박영현(KT) 조병현 이로운(이상 SSG) 최준용(롯데) 문동주 김서현 정우주(이상 한화)

좌투수(6명)=배찬승(삼성) 손주영(LG) 최승용(두산) 오원석(KT) 김건우(SSG) 김영규(NC)

포수(3명)=박동원(LG) 조형우(SSG) 최재훈(한화)

내야수(8명)=노시환(한화) 한동희(상무) 김영웅(삼성) 문보경 신민재(이상 LG) 박성한(SSG) 김주원(NC) 송성문(키움)

외야수(6명)=안현민(KT) 구자욱 김성윤(이상 삼성) 박해민 문성주(이상 LG) 문현빈(한화)

