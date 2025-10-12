정우주 선발→불펜 최종 점검 돌입…한화, 상무 연습 경기 '손아섭-하주석 테이블세터'

기사입력 2025-10-12 17:03


정우주 선발→불펜 최종 점검 돌입…한화, 상무 연습 경기 '손아섭-하주석…
30일 대전한화생명볼파크에서 열린 롯데와 한화의 경기, 한화 김경문 감독이 취재진과 이야기를 하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.30/

정우주 선발→불펜 최종 점검 돌입…한화, 상무 연습 경기 '손아섭-하주석…
29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG-한화전. 3회까지 무실점으로 호투한 정우주의 자신감 넘치는 표정. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.29/

[대전=스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스가 플레이오프를 앞두고 또 한 번 실전 점검에 나선다.

한화는 12일 대전한화생명볼파크에서 국군체육부대(상무)와 연습경기를 한다. 관중석을 개방했고, 응원단까지 운영하면서 본격적으로 가을야구 대비에 나선다.

정규시즌을 2위로 마친 한화는 플레이오프 직행 티켓을 따냈다. 오는 17일 대전에서 삼성 라이온즈와 SSG 랜더스 중 준플레이오프 승자와 1차전 경기를 한다.

지난 9일과 10일에는 연천 미라클과 두 차례 연습경기를 했다. 10일에는 코디 폰세와 라이언 와이스가 등판해 점검을 마쳤다.

이날 경기에서는 불펜 투수들이 모두 등판해 점검을 할 예정. 정우주가 선발로 나와 먼저 1이닝을 소화한다. 류현진 문동주 등 선발투수는 13일 연습경기에 출전한다는 계획이다.

라인업에도 변화를 줬다. 손아섭(지명타자)-하주석(유격수)-문현빈(좌익수)-노시환(3루수)-채은성(1루수)-루이스 리베라토(중견수)-이도윤(2루수)-김태연(우익수)-최재훈(포수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.


정우주 선발→불펜 최종 점검 돌입…한화, 상무 연습 경기 '손아섭-하주석…
10일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와 한화 이글스의 경기. 한화 김경문 감독이 득점한 손아섭을 반기고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.10/
기존 손아섭과 리베라토가 테이블세터로 나섰다면 하주석이 2번타자로 나왔다. 김경문 한화 감독은 "주전 선수들은 3타석 정도를 소화할 예정"이라며 "선수가 필요할 경우에는 한 타석 정도 더 나올 수 있다"고 설명했다.

상무도 주전급 선수들이 대거 출전해 맞붙는다. 이날 상무는 류승민(우익수)-이재원(지명타자)-한동희(3루수)-윤준호(포수)-전의산(1루수)-박한결(좌익수)-정은원(2루수)-이승원(유격수)-김현준(중견수) 순으로 선발 타선을 짰다. 선발 투수는 김동주가 나온다.

김 감독은 "상무가 지금 쉬는 기간인데도 이렇게 와서 파트너로 경기를 해주니 고마운 마음이 크다"라며 "아무래도 각 팀에 돌아가면 1군에서 주전 선수로 뛸 선수가 많아서 그런지 무게감이 다르다"고 기대했다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박하선, 수백만원 샤넬백 모래 위에 '툭'..관리 1도 안 하는 여유

2.

이효리, 요가원 새벽 출근 끄덕없다..♥이상순에 한달에 한번 '든든한 내조'

3.

박찬욱 "손예진, 눈빛 하나로 감정 표현..이병헌 캐스팅은 20년전 약속때문"(인생이영화)

4.

'선미 댄서 출신' 차현승, 백혈병 투병 근황 “피부 벗겨지고 수치 안 올라”

5.

곽튜브, ♥임신한 아내와 본식 사진 공개 "좋은 남편·아빠 되겠다"

스포츠 많이본뉴스
1.

삼성 정말 이재현 실책 탓에 졌나 → '국민유격수' 박진만 감독은 왜 이재현을 옹호했을까

2.

"꿀잠 주무세요" 센스 가득 부모님 선물…후배 앞 위풍당당, 한화 신인 첫발 내디뎠다

3.

두산 제 12대 감독, 면접 후보 최대 4명 → 13일 본격 스타트. 오래 안 걸린다

4.

'언제부터 관심 가졌다고?' 獨언론, 또 카스트로프 주목...'브라질전 출전, 하지만 꿈은 악몽이 됐다'

5.

"큰 착각을 했다. 벽을 느꼈다." '우승 세터'의 일본 충격, 그리고 도전. "누구나 인정하는 '최고'가 되겠다"

스포츠 많이본뉴스
1.

삼성 정말 이재현 실책 탓에 졌나 → '국민유격수' 박진만 감독은 왜 이재현을 옹호했을까

2.

"꿀잠 주무세요" 센스 가득 부모님 선물…후배 앞 위풍당당, 한화 신인 첫발 내디뎠다

3.

두산 제 12대 감독, 면접 후보 최대 4명 → 13일 본격 스타트. 오래 안 걸린다

4.

'언제부터 관심 가졌다고?' 獨언론, 또 카스트로프 주목...'브라질전 출전, 하지만 꿈은 악몽이 됐다'

5.

"큰 착각을 했다. 벽을 느꼈다." '우승 세터'의 일본 충격, 그리고 도전. "누구나 인정하는 '최고'가 되겠다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.