1회초 5점 뽑고 연장 11회 끝내기 패…하극상 꿈꾸던 요미우리 허무하게 끝난 가을야구[민창기의 일본야구

최종수정 2025-10-12 21:33

1회초 5점 뽑고 연장 11회 끝내기 패…하극상 꿈꾸던 요미우리 허무하게…
요코하마가 요미우리에 2연승을 거두고 2년 연속 CS 파이널 스테이지에 진출했다. 사진캡처=요코하마 베이스타즈 SNS

1회초 5점 뽑고 연장 11회 끝내기 패…하극상 꿈꾸던 요미우리 허무하게…
요코하마는 1회초 5점을 내주고 1회말 5점을 뽑아 동점을 만들었다. 연장 11회초 1점을 내줬으나 11회말 끝내기로 이겼다. 사진캡처=요코하마 베이스타즈 SNS

1회초 5점 뽑고 연장 11회 끝내기 패…하극상 꿈꾸던 요미우리 허무하게…
미우라 감독이 경기 전 훈련을 지켜보고 있다. 미우라 감독은 이번 시즌이 끝나면 팀을 떠난다. 사진캡처=요코하마 베이스타즈 SNS

1회초 5점 뽑고 연장 11회 끝내기 패…하극상 꿈꾸던 요미우리 허무하게…
지난해 리그 1위를 한 요미우리는 파이널 스테이지에서 3위 요코하마에 패했다. 사진캡처=요미우리 자이언츠 SNS

지기 어려운 경기를 보란듯이 놓쳤다. 1회초 5점을 먼저 뽑고도, 연장 11회초 균형을 깨고도 역전패했다. 하극상을 노리던 요미우리 자이언츠가 허무하게 시즌을 마감했다. 요코하마 베이스타즈와 센트럴리그 클라이맥스시리즈(CS) 퍼스트 스테이지(2선승제)에서 2연패로 무너졌다. 지난해 리그 1위를 하고 파이널 스테이지(4선승제·리그 1위 1승 어드밴티지)에서 3위 요코하마에 잡혔는데, 올해도 완패했다.

12일 요코하마스타디움에서 벌어진 2차전. 1차전에서 패한 요미우리는 배수진을 쳤다. 벼랑 끝에서 방망이로 희망을 살렸다. 1회초 화끈하게 터졌다. 11명의 타자가 홈런 2개를 포함해 6안타를 몰아쳐 5점을 냈다.

1번 사사키 슌스케. 1회초 선두타자 홈런을 치고, 타자일순해 맞은 두 번째 타석에서 안타를 추가했다. 6번 나카야마 라이토가 2사 1,3루에서 3점 홈런을 쏘아 올렸다. 요코하마 선발 안드레 잭슨을 난타했다.

기선제압 성공. 분위기를 타고 가야 하는데 곧바로 흐름을 놓쳤다. 1회말 요코하마 타선이 불을 뿜었다. 홈런 2개로 요미우리 선발 도고 쇼세이를 무너트렸다. 3번 사노 게이타가 2점 홈런을 터트리고, 7번 이시카미 다이키가 동점 3점포를 가동했다, 5-5. 잭슨은 1이닝을 던지고 내려갔고, 도고는 3회를 마치고 교체됐다.

선발투수가 조기 강판하고 팽팽한 승부가 이어졌다. 양 팀이 불펜을 풀가동해 총력전을 펼쳤다. 5-5로 맞선 연장 11회초, 균형이 깨졌다. 1사
1회초 5점 뽑고 연장 11회 끝내기 패…하극상 꿈꾸던 요미우리 허무하게…
퍼시픽리그 2위 니혼햄이 3위 오릭스를 2연승으로 누르고 파이널 스테이지에 올랐다. 사진캡처=니혼햄 파이터스 SNS
만루에서 사사키가 적시타를 쳤다. 6-5 요미우리 리드. 그러나 요미우리는 계속된 1사 만루 기회를 살리지 못했다. 추가 득점 실패가 역전패의 빌미가 됐다.

연장 11회말 2사후 드라마가 시작됐다. 7번 이시카미가 내야안타로 나가 2루 도루에 성공했다. 8번 하야시 다케마가 동점타를 때렸다. 대타 와타라이 료키가 우전안타로 2사 1,3루 끝내기 찬스를 만들었다. 이어 1번 에비나 다쓰오가 해결했다. 유격수와 3루간을 빠져나가는 적시타로 피 말리는 승부에 마침표를 찍었다.

아베 신노스케 요미우리 감독은 물끄러미 그라운드를 바라봤고, 미우라 다이스케 요미우리 감독은 입가에 살짝 미소를 머금고 그라운드로 나왔다. 미우라 감독은 앞서 이번 시즌이 끝나면 사퇴하겠다고 발표한 바 있다.

요코하마는 시즌 막판까지 요미우리와 치열하게 싸워 2위를 따냈다. 정규시즌에선 9승1무15패로 요미우리에 크게 밀렸는데, 포스트시즌은 또 달랐다. 요코하마는 지난해 3위로 가을야구를 시작해 재팬시리즈 정상에 올랐다. 올해도 가을야구 DNA가 시퍼렇게 살아있었다. 이제 1위 한신 타이거즈와 벌이는 파이널 스테이지로 간다.


1회초 5점 뽑고 연장 11회 끝내기 패…하극상 꿈꾸던 요미우리 허무하게…
니혼햄은 12일 열린 2차전에서 5대4 역전승을 거뒀다. 8회 3번 레이예스가 2타점 역전타를 터트렸다. 사진캡처=니혼햄 파이터스 SNS

한편, 퍼시픽리그에선 2위 니혼햄 파이터스가 3위 오릭스 버팔로즈를 2연승으로 눌렀다. 15일부터 1위 소프트뱅크 호크스와 파이널 스테이지를 시작한다.

가을이 깊어간다.


민창기 기자 huelva@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이병헌·신동엽·태양, "하루에 천만원 번다" 배재훈 셰프 미친 손맛에 반했다

2.

송혜교, 2년간 꽁꽁 숨기더니…‘다 이루어질지니’ 비하인드샷 직접 공개

3.

김우빈 "비인두암 고통, 상상 초월…통증도 기억 안나" (요정재형)

4.

잘생겼던 황희태 굴욕..."누구세요?" 30kg 찌더니 박명수도 못 알아봤다

5.

44세 장나라 ‘동안 끝판왕’ 비결 공개…“매일 노화방지 영양제”

스포츠 많이본뉴스
1.

정우주 선발→불펜 최종 점검 돌입…한화, 상무 연습 경기 '손아섭-하주석 테이블세터'

2.

한화 PO 준비, 그런데 롯데 팬들 가슴이 뛴다?…퓨처스 홈런왕 대포 터졌다

3.

[KBL 리뷰] 서울 삼성, 정관장에 진땀승 5할 승률 복귀…80-83으로 패한 정관장, 단독1위 도약 실패

4.

배준호, 어깨 부상으로 U-22 대표팀 소집 해제...소속팀 복귀[오피셜]

5.

'선두' 잡는 '천적' 또 통했다! 성남, 올 시즌 인천 상대 '유일 무패' 기록 유지...'베니시오 퇴장' 열세에도 2-2 무승부[K리그2 현장리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

정우주 선발→불펜 최종 점검 돌입…한화, 상무 연습 경기 '손아섭-하주석 테이블세터'

2.

한화 PO 준비, 그런데 롯데 팬들 가슴이 뛴다?…퓨처스 홈런왕 대포 터졌다

3.

[KBL 리뷰] 서울 삼성, 정관장에 진땀승 5할 승률 복귀…80-83으로 패한 정관장, 단독1위 도약 실패

4.

배준호, 어깨 부상으로 U-22 대표팀 소집 해제...소속팀 복귀[오피셜]

5.

'선두' 잡는 '천적' 또 통했다! 성남, 올 시즌 인천 상대 '유일 무패' 기록 유지...'베니시오 퇴장' 열세에도 2-2 무승부[K리그2 현장리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.