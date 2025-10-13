류현진-문동주 PO 점검, 하루 밀렸다…13일 상무전 우천 취소→14일 …

|
[대전=스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스의 연습경기가 우천으로 하루 밀렸다.
지난 9일과 10일 독립야구단 연천 미라클과 두 차례 연습경기를 했고, 12일과 13일 상무전을 잡았다.
12일 상무전에서는 '불펜데이'로 진행해 정우주를 시작으로 주현상 조동욱 박상원 황준서 엄상백 김종수 김범수 한승혁 김서현이 차례로 등판해 점검을 마쳤다.
그러나 가을비에 계획에 차질이 생겼다. 13일 대전 지역에 종일 비 예보가 있었고, 오후 12시30분 무렵부터는 빗줄기가 굵어졌다. 강행했다가는 자칫 부상으로도 이어질 수 있는 상황. 한화는 상무 측에 양해를 구하며 경기를 하루 미루게 됐다.
한화는 12일과 13일 모두 유관중 경기로 진행해 포스트시즌 분위기를 느끼도록 할 예정이었다. 12일 경기에는 1만명이 훌쩍 넘는 관중이 오면서 응원가를 부르는 등 포스트시즌 열기를 불어넣었다. 13일 경기 또한 유관중 및 응원단 운영을 할 계획이었지만, 취소되면서 14일에는 무관중 경기로 진행하기로 결정했다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com