류현진-문동주 PO 점검, 하루 밀렸다…13일 상무전 우천 취소→14일 무관중 진행

기사입력 2025-10-13 13:35


비 내리는 13일 대전 한화생명볼파크. 대전=이종서 기자

[대전=스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스의 연습경기가 우천으로 하루 밀렸다.

한화는 13일 대전 한화생명볼파크에서 국군체육부대(이하 상무)와 연습경기를 치를 예정이었지만, 비로 인해 취소됐다.

정규시즌을 2위로 마치며 플레이오프 직행 티켓을 따낸 한화는 총 4차례의 연습경기를 잡았다.

지난 9일과 10일 독립야구단 연천 미라클과 두 차례 연습경기를 했고, 12일과 13일 상무전을 잡았다.

12일 상무전에서는 '불펜데이'로 진행해 정우주를 시작으로 주현상 조동욱 박상원 황준서 엄상백 김종수 김범수 한승혁 김서현이 차례로 등판해 점검을 마쳤다.


29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG-한화전. 3회까지 무실점으로 호투한 정우주의 자신감 넘치는 표정. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.29/
13일에는 선발투수 류현진과 문동주가 차례로 등판해 최종 점검을 한다는 계획이다. 지난 10일 연천 미라클전에서 한화는 코디 폰세와 라이언 와이스가 각각 4이닝을 던지면서 플레이오프 대비를 마쳤다.

그러나 가을비에 계획에 차질이 생겼다. 13일 대전 지역에 종일 비 예보가 있었고, 오후 12시30분 무렵부터는 빗줄기가 굵어졌다. 강행했다가는 자칫 부상으로도 이어질 수 있는 상황. 한화는 상무 측에 양해를 구하며 경기를 하루 미루게 됐다.

한화는 12일과 13일 모두 유관중 경기로 진행해 포스트시즌 분위기를 느끼도록 할 예정이었다. 12일 경기에는 1만명이 훌쩍 넘는 관중이 오면서 응원가를 부르는 등 포스트시즌 열기를 불어넣었다. 13일 경기 또한 유관중 및 응원단 운영을 할 계획이었지만, 취소되면서 14일에는 무관중 경기로 진행하기로 결정했다.


29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG-한화전. 9회초 등판한 마무리 김서현이 투구하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.29/
14일 경기는 9이닝에 추가로 2이닝 정도 더 진행할 예정이다. 김경문 한화 감독은 "류현진과 문동주가 모두 나가고 불펜 점검을 위해서 2이닝 정도를 추가로 해서 불펜 투수도 추가로 던지게 할 예정"이라고 설명했다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

