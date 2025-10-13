"대구서 끝낸다" 박진만 감독의 자신감, '앤더슨+최강 불펜' 공략법 있다 "타선도 아직 정상 아니다"[준PO3]

기사입력 2025-10-13 16:32


"대구서 끝낸다" 박진만 감독의 자신감, '앤더슨+최강 불펜' 공략법 있…
13일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 SSG의 준PO 3차전. 삼성 박진만 감독이 인터뷰를 하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.13/

[대구=스포츠조선 정현석 기자]"목표대로 왔다. 대구에서 끝내겠다"

인천 5차전은 없다. 삼성 박진만 감독이 배수의 진을 치고 3,4차전에 나선다.

박 감독은 13일 대구 라이온즈파크에서 열리는 SSG와의 준플레이오프 3차전을 앞두고 "(4차전 선발) 후라도도 구위가 나쁘지 않다"며 "인천서는 1승1패가 목표였다. 대구에 오면 원투 펀치가 나간다는 생각으로 시리즈 전 계획을 짰다. 3,4차전에서 끝냈으면 좋겠다"고 각오를 다졌다. 'Fly Higher'를 모토로 출발한 가을야구. 더 높은 곳으로 오르기 위해서는 4차전에서 끝내야 한다. 그래야 큰 내상 없이 이틀 휴식 후 2위 한화 이글스를 플레이오프에서 만날 수 있다.
11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 2차전. 삼성 김지찬이 득점 후 환호하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.11/
관건은 1승1패 시 100% 승률이 걸린 3차전 승리.

리그 최고 선발 SSG 앤더슨을 흔들어야 한다. 그래서 기동력 타선을 준비했다.

김지찬(중견수) 김성윤(우익수) 구자욱(지명타자) 디아즈(1루수) 김영웅(3루수) 이재현(유격수) 김태훈(좌익수) 강민호(포수) 류지혁(2루수)의 뛰는 야구가 가능한 좌타자 위주의 라인업을 짰다. 오른손 타자는 이재현 강민호 둘 뿐이다. 박진만 감독은 "기동력 살리려 라인업 짰다. 좌타자를 많이 배치한 상황"이라고 설명했다.
29일 인천SSG랜더스필드에서 열린 롯데와 SSG의 경기, 6회초 2사 1루 롯데 전준우가 SSG 앤더슨에게 삼진을 당한 후 흥분한 앤더슨의 반응에 의아해하고 있다. 인천=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.29/
앤더슨은 올시즌 30도루를 허용해 규정이닝을 채운 투수 중 가장 많은 도루를 허용했다. 2차례 도루저지로 도루허용률이 93.8%에 달한다. 승부욕이 강해 상황에 따라 흥분하는 경향도 있다. 삼성은 이런 앤더슨의 약점을 세밀하게 파고들 전망이다.

박 감독은 "앤더슨은 리그 최고의 선발 투수나 다름 없기 때문에, 몸상태가 제일 중요할 거 같다. 투구 수 많아지면 구위가 떨어지기를 바라야 할 것 같다"며 "끈질기게 투구 수를 길게 가져갈 수 있도록 하는 것이 승패에 영향이 있지 않을까 싶다"고 전망했다.

1,2차전에서 SSG이 자랑하는 불펜진에 고전했던 삼성은 세번 실패는 없다며 복수를 벼르고 있다. 박 감독은 "강한 건 예상했고, 선발투수를 내린 뒤 불펜 공략이 포인트가 될 것"이라며 "2경기 모두 상대했던 투수들이고, 어느 정도 눈에 익혔을 거라 생각한다. 볼 배합 등 파악을 마쳤으니, 이기기 위해서는 SSG 불펜을 무너 뜨려야 한다. 상황에 맞게 대처하리라 기대한다"고 말했다.
11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 2차전. 9회말 1사 SSG 김성욱에게 끝내기 홈런을 허용한 삼성 후라도가 아쉬워하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.11/
3차전은 선발 투수 투입 등의 변칙은 없을 전망.

선발 원태인에 대해 "최소 6이닝은 던져줬으면 하는 바람"이라고 밝힌 박진만 감독은 "후라도 불펜 투입은 비로 연기되면서 날짜가 여유가 있었기에 가능했다. 젊은 불펜과 김태훈 김재윤 선수도 좋은 상태다. 불펜 투수들에게 믿고 맡겨야 할 상황"이라고 설명했다.


상대타선의 컨디션도 언급했다. "2차전에 점수를 내주는 상황은 모두 빗맞은 안타로 줬다. 아직 SSG 타선이 정상적으로 완벽에 가깝다고 생각하기 어렵다. 우리 투수들이 상대 타선이 못 올라오도록 막아줄 것"이라고 믿음을 표했다.


정현석 기자 hschung@sportschosun.com



