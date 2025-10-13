"대구서 끝낸다" 박진만 감독의 자신감, '앤더슨+최강 불펜' 공략법 있…

|
[대구=스포츠조선 정현석 기자]"목표대로 왔다. 대구에서 끝내겠다"
리그 최고 선발 SSG 앤더슨을 흔들어야 한다. 그래서 기동력 타선을 준비했다.
김지찬(중견수) 김성윤(우익수) 구자욱(지명타자) 디아즈(1루수) 김영웅(3루수) 이재현(유격수) 김태훈(좌익수) 강민호(포수) 류지혁(2루수)의 뛰는 야구가 가능한 좌타자 위주의 라인업을 짰다. 오른손 타자는 이재현 강민호 둘 뿐이다. 박진만 감독은 "기동력 살리려 라인업 짰다. 좌타자를 많이 배치한 상황"이라고 설명했다.
1,2차전에서 SSG이 자랑하는 불펜진에 고전했던 삼성은 세번 실패는 없다며 복수를 벼르고 있다. 박 감독은 "강한 건 예상했고, 선발투수를 내린 뒤 불펜 공략이 포인트가 될 것"이라며 "2경기 모두 상대했던 투수들이고, 어느 정도 눈에 익혔을 거라 생각한다. 볼 배합 등 파악을 마쳤으니, 이기기 위해서는 SSG 불펜을 무너 뜨려야 한다. 상황에 맞게 대처하리라 기대한다"고 말했다.
선발 원태인에 대해 "최소 6이닝은 던져줬으면 하는 바람"이라고 밝힌 박진만 감독은 "후라도 불펜 투입은 비로 연기되면서 날짜가 여유가 있었기에 가능했다. 젊은 불펜과 김태훈 김재윤 선수도 좋은 상태다. 불펜 투수들에게 믿고 맡겨야 할 상황"이라고 설명했다.
상대타선의 컨디션도 언급했다. "2차전에 점수를 내주는 상황은 모두 빗맞은 안타로 줬다. 아직 SSG 타선이 정상적으로 완벽에 가깝다고 생각하기 어렵다. 우리 투수들이 상대 타선이 못 올라오도록 막아줄 것"이라고 믿음을 표했다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com