"좀 움직여야죠" 이종욱의 공언, 김지찬 만나 현실화...'3이닝만 강판…

[대구=스포츠조선 정현석 기자]13일 대구 라이온즈파크에서 열린 SSG와의 준플레이오프 3차전.
30개의 도루 허용으로 규정투구를 채운 투수 중 최다다. 도루허용률이 93.8%에 달한다.
삼성은 그 틈을 파고들기 위한 라인업을 들고 나왔다.
미리 계획한 발야구 작전은 0-0이던 3회 현실이 됐다.
1사 후 강민호의 볼넷, 류지혁의 우전안타로 1사 1,2루. 김지찬의 투수 땅볼로 2사 1,3루가 됐다. 1루주자 김지찬의 발을 의식한 앤더슨이 평소와 다른 퀵모션을 하는 등 신경이 쓰이는 듯한 모습.
김성윤이 앤더슨의 변화구를 친 타구가 빗맞은 땅볼이 되면서 앤더슨의 글러브를 스쳐 2루수 쪽을 향했다. 발 빠른 김성윤의 주력을 의식한 안상현이 러닝스로로 1루에 뿌린 공이 악송구. 3루주자 득점은 당연지사. 문제는 1루주자가 최고의 준족 김지찬이었다는 점이었다.
원히트원에러가 순식간에 투런이 되는 순간.
넋이 빠진 앤더슨은 이어진 2사 2루에서 구자욱에게 중월 적시 2루타를 허용하며 1점을 더 내주고 말았다. 3-0 삼성의 리드.
철옹성 같은 앤더슨을 무너뜨리는 단초는 역시 삼성이 자랑하는 발야구였다. 삼성의 계획이 멋지게 현실이 되는 순간이었다. SSG는 4회초 2사 2루에서 최지훈의 적시타로 1-3 추격을 시작했다.
삼성의 발야구에 호되게 당한 앤더슨은 3회까지 49구만에 3안타 1볼넷으로 3실점(2자책)한 뒤 4회부터 전영준에게 마운드를 넘겼다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com