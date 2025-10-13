'0.067' 믿을 수 없었던 부진, 'PS 역대 新'과 함께 부활했다 "대구에서 끝낼게요"

기사입력 2025-10-14 04:30


'0.067' 믿을 수 없었던 부진, 'PS 역대 新'과 함께 부활했다 …
13일 대구 라이온즈파크에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 3차전. 3회말 2사 1루 구자욱이 1타점 2루타를 치고 있다. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.13/

[대구=스포츠조선 김민경 기자] 믿을 수 없었던 부진, 믿을 수 없는 끈질긴 승부와 함께 부활을 알렸다. 삼성 라이온즈 주장 구자욱이 돌아왔다.

구자욱은 13일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 '2025 신한 SOL뱅크 KBO 포스트시즌' SSG 랜더스와 준플레이오프 3차전에 3번 지명타자로 선발 출전해 4타수 2안타 1타점을 기록하며 5대3 승리에 기여했다. 모처럼 구자욱다운 타격 내용이었고, 삼성은 시리즈 2승1패를 기록하며 플레이오프 진출까지 단 1승을 남겨뒀다.

포스트시즌 들어 구자욱의 타격 컨디션은 그리 좋지 않았다. NC 다이노스와 와일드카드 결정전 2경기, 그리고 SSG와 준플레이오프 2차전까지 15타수 1안타에 그쳤다. 타율은 0.067. 믿기지 않는 부진이었다.

구자욱은 3회말 SSG 에이스 드류 앤더슨을 사실상 강판시키는 한 방을 날렸다. 2사 1, 3루에서 김성윤이 2루수 앞 내야안타로 타점을 올린 상황. SSG 2루수 안상현이 급하게 1루로 송구하다 실책을 저질렀고, 그사이 1루주자였던 김지찬이 홈까지 내달려 2-0 리드를 잡았다.

구자욱은 계속된 2사 2루 기회에서 앤더슨을 더 몰아붙일 필요가 있었다. 구자욱은 중견수 오른쪽 적시 2루타를 날리면서 3-0으로 거리를 벌렸다.

4-1로 앞선 5회말. 구자욱은 SSG 불펜 이로운의 진을 다 빼놨다. 1사 2루에서 결국 헛스윙 삼진으로 물러났는데, 이로운이 공을 무려 17개나 던지게 했다.


'0.067' 믿을 수 없었던 부진, 'PS 역대 新'과 함께 부활했다 …
13일 대구 라이온즈파크에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 3차전. 5회말 2사 SSG 이로운이 구자욱을 상대로 17구까지 가는 승부를 벌이고 있다. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.13/

'0.067' 믿을 수 없었던 부진, 'PS 역대 新'과 함께 부활했다 …
13일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 SSG의 준PO 3차전. 5회말 1사 2루 삼성 구자욱이 SSG 이로운과 17구 승부 끝 삼진을 당하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.13/
17구는 준플레이오프는 물론이고 포스트시즌을 통틀어 한 타자 상대 최다 투구수 신기록이다.

종전 포스트시즌 신기록은 2003년 10월 18일 SK 와이번스 제춘모가 수원에서 열린 현대 유니콘스와 한국시리즈 2차전에서 이택근에게 던진 15구였다.


종전 준플레이오프 신기록은 1997년 10월 9일 전주에서 열린 삼성과 쌍방울 레이더스의 3차전에 나왔다. 삼성 투수 박충식이 쌍방울 타자 김기태에게 공 14개를 던졌다.

구자욱은 "공이 잘 안 나가길래 꼭 살아 나가고 싶었는데, 아쉽게도 못 살아서 나갔다. 결과를 냈어야 했는데 삼진이라 아쉬웠다. 다른 기록을 세우고 싶은데 삼진을 당하고 기록을 세웠다. 내일(14일)은 이로운 선수가 안 나왔으면 좋겠다"며 허탈하게 웃었다.

끈질기게 이로운에 맞선 것과 관련해서는 "안타를 치고 싶었는데 그렇게(끈질기게) 보였다면 다행이다. 사실 지금 팀 분위기가 좋기 때문에 못 하는 사람들도 아무 신경 쓰지 말고 그냥 이겼으니까 다 괜찮다고 생각한다"고 힘줘 말했다.

구자욱이 힘을 다 빼놓은 덕분일까. 이로운은 다음 타자 르윈 디아즈를 자동고의4구로 거르고, 2사 1, 2루에서 김영웅을 상대했다. 김영웅은 우익수 오른쪽 적시 2루타를 때려 5-1로 거리를 벌렸다.

구자욱은 7회말 SSG 불펜 김택형에게 중전 안타를 뺏으면서 멀티히트를 완성했다.

구자욱은 최근 타격감과 관련해 "타격감이 좋긴 한데, 계속 결과가 안 나와서 아쉽긴 했지만, 그래도 이겼으면 아무 문제 없다고 생각한다"고 덤덤하게 말했다.

박진만 삼성 감독은 3차전에 앞서 "대구에서 끝내겠다"고 선언했고, 이날 승리로 플레이오프 진출 확률 100%를 잡았다.

구자욱은 "다 같은 마음이라고 생각한다. 우리들뿐만 아니라 팬분들도 다 같은 마음일 것 같다. 대구에서 끝내도록 해 보겠다"고 각오를 다졌다.


'0.067' 믿을 수 없었던 부진, 'PS 역대 新'과 함께 부활했다 …
13일 대구 라이온즈파크에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 3차전. 7회초 2사까지 1실점으로 호투한 원태인이 마운드를 내려와 구자욱과 하이파이브하고 있다. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.13/

대구=김민경기자 rina1130@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이상순, ♥이효리랑 결혼이 죄? "사랑해서 결혼했는데"

2.

'강원래♥' 김송, 쌍둥이 동생 해외 사기·호화생활 폭로 "망나니 황제" ('물어보살')[종합]

3.

'56세' 김완선, 무리한 탈색 후 후유증 고백 "며칠간 너무 아파"

4.

LG 임찬규, '손나은 동생'과 연내 결혼설 정식 부인 "올해는 아니야"[공식]

5.

정웅인, 매니저 배신에 전 재산 잃었다 "사채업자에 무릎 꿇어" ('4인용식탁')

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 빠진 LA FC, 결국 서부 우승 놓쳤다

2.

연습 경기도 '만원 관중', 백전노장도 감동한 응원 화력…"좋은 결과로 보답해야 하지 않겠나"

3.

'진짜 제2의 켈리다.' 오스틴 아내 출산 코앞인데 한국 남기로. "한국시리즈 어떤 의미인지 잘 안다"[이천 인터뷰]

4.

원태인 또 우천중단 호투, 발야구 승부수 적중, 삼성 한화 만날 100% 확률 품었다[준PO3리뷰]

5.

손바닥 부러진 상태로 홈런 → 감독 눈물, 사라진 국대 안방마님 수술한다

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 빠진 LA FC, 결국 서부 우승 놓쳤다

2.

연습 경기도 '만원 관중', 백전노장도 감동한 응원 화력…"좋은 결과로 보답해야 하지 않겠나"

3.

'진짜 제2의 켈리다.' 오스틴 아내 출산 코앞인데 한국 남기로. "한국시리즈 어떤 의미인지 잘 안다"[이천 인터뷰]

4.

원태인 또 우천중단 호투, 발야구 승부수 적중, 삼성 한화 만날 100% 확률 품었다[준PO3리뷰]

5.

손바닥 부러진 상태로 홈런 → 감독 눈물, 사라진 국대 안방마님 수술한다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.