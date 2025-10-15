폰세냐, 디아즈냐. LG가 만나게될 '극과극' 상대. PS 첫 만남의 한화보다는 6번째 삼성이 더 좋은데...[SC 포커스]

기사입력 2025-10-15 03:40


폰세냐, 디아즈냐. LG가 만나게될 '극과극' 상대. PS 첫 만남의 한…
한화 김경문 감독, LG 염경엽 감독, 삼성 박진만 감독. 스포츠조선DB

폰세냐, 디아즈냐. LG가 만나게될 '극과극' 상대. PS 첫 만남의 한…
1일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 SSG와 한화의 경기. 선발 투구하고 있는 한화 폰세. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.01/

폰세냐, 디아즈냐. LG가 만나게될 '극과극' 상대. PS 첫 만남의 한…
14일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 SSG의 준PO 4차전. 8회말 2사 1루 삼성 디아즈가 역전 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.14/

[스포츠조선 권인하 기자]정규리그 우승팀 LG 트윈스의 한국시리즈 상대팀 후보가 2위 한화 이글스와 4위 삼성 라이온즈로 압축됐다.

삼성라이온즈가 SSG 랜더스와의 준플레이오프에서3,4차전을 연달아 승리하며 3승1패로 플레이오프 진출을 확정지었다. 한화와 삼성의 플레이오프는 17일 한화의 홈구장인 대전 한화생명볼파크에서 1차전을 시작으로 5전 3선승제로 치러진다. 단일시즌으로 치러진 5전 3선승제의 플레이오프에서 1차전 승리팀의 한국시리즈 진출확률은 74.2%(31번 중 23번)다.

극과극의 팀이다. 한화와 삼성의 팀 컬러가 완전히 반대다. 한화가 마운드의 팀이라면 삼성은 타격의 팀이다.

한화는 17승의 폰세와 16승의 와이스가 리드하는 외국인 원투펀치가 막강하다. 여기에 11승의 문동주와 9승의 류현진의 국내 선발진 역시 믿음직하다. 선발 뒤에 나오는 박상원 김범수 정우주 한승혁 김서현 등의 필승조도 상대 타선을 무력화시킨다. 한화는 올시즌 평균자책점 3.55로 전체 1위에 올랐다.

마운드에 비해 타선이 약했다. 올해 타율 2할6푼6리로 전체 4위였다. 경기당 4.8득점으로 4위.

삼성은 팀타율 2할7푼1리로 2위, 경기당 5.4득점으로 2위를 기록했다. 161홈런이 1위였고, 장타율(0.427)과 OPS(0.780)도 1위다. 역대 4번째이자 외국인 최초로 50홈런을 쳤고, 역대 한시즌 최다타점 신기록인 158타점을 기록한 디아즈가 핵심 타자다. 준PO 4차전서 2-2 동점이던 8회말 결승 투런포를 때리며 팀을 플레이오프에 올려놓은 주인공이다.

마운드는 타격에 비해 약했다. 평균자책점 4.12로 5위에 머물렀다. 선발이 3.88로 4위였는데 불펜은 4.48로 6위였다.

그래도 필승조만 나오는 포스트시즌은 달랐다. SSG 타선을 4경기 동안 11점만 내주면서 안정적인 모습을 보였다.


한화와 삼성은 정규리그에서 8승8패로 동률을 보였다. 와일드카드 결정전과 준PO 등 포스트시즌에서이미 6경기를 치른 삼성 선수들이 체력적으로 어려움을 겪을 수 있다. 한화는 지난 3일 시즌 최종전을 치른 뒤 13일을 쉬고 플레이오프 1차전에 나선다.


폰세냐, 디아즈냐. LG가 만나게될 '극과극' 상대. PS 첫 만남의 한…
1일 잠실구장에서 정규리그 우승을 확정 지은 LG 트윈스 차명석 단장, 염경엽 감독, 김인석 대표이사가 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.01/

폰세냐, 디아즈냐. LG가 만나게될 '극과극' 상대. PS 첫 만남의 한…
30일 대전한화생명볼파크에서 열린 롯데와 한화의 경기, 한화가 연장 10회말 터진 리베라토의 끝내기 안타로 1대0의 승리를 거뒀다. 경기가 끝난 후 캡틴 채은성과 선수단이 팬들에게 감사인사를 하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.30/

폰세냐, 디아즈냐. LG가 만나게될 '극과극' 상대. PS 첫 만남의 한…
14일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 SSG의 준PO 4차전. SSG를 잡고 플레이오프에 진출한 삼성 선수들이 기뻐하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.14/
역대 단일시즌 5전 3선승제의 플레이오프에서 2위팀이 17번, 준PO 승리팀이 14번 한국시리즈에 진출했다. 2위 팀의 진출확률이 54.8%로 조금 높다. 와일드카드 결정전이 시작된 2015년 이후에도 2위팀이 9번, 준PO 승리팀이 4번으로 2위팀의 진출확률이 55.6%였다.

LG는 여러모로 삼성이 한국시리즈에 오는게 더 낫다. 삼성이 체력을 많이 소모하고 올라오기 때문. 정규리그에선 한화에 8승1무7패, 삼성엔 9승7패로 우세하긴 했으나 크게 앞서지는 못했다.

한화가 올라오면 LG와 한화가 포스트시즌에서 처음으로 만나게 된다. 이제껏 한번도 두 팀이 포스트시즌에서 싸운 적이 없었다.

삼성과는 인연이 많았다. 총 5번 만나 LG가 세번, 삼성이 두번 이겼다. 1990년 한국시리즈에서 첫 만남이 성사됐는데 정규리그 우승을 차지한 LG가 3위 빙그레를 2연승, 2위 해태를 3연승으로 눌렀던 4위 삼성을 4연승으로 제치고 첫 우승을 차지했었다.

93년 플레이오프에서는 삼성이 복수에 성공했다. 2위로 플레이오프에 직행한 삼성은 준PO에서 OB 베어스를 2승1패로 이긴 4위 LG 트윈스를 3승2패로 제치고 한국시리즈에 진출했다. 1997년엔 반대로 2위 LG가 준PO 승리팀인 4위 삼성을 3승2패로 눌렀다.

이듬해에 또 플레이오프에서 만났는데 LG가 업셋을 했다. 3위로 4위 OB를 2연승으로 제치고 2위 삼성과 만난 LG는 1,2차전을 먼저 잡아 유리한 고지를 점령한 뒤 3차전을 졌지만 4차전을 이기고 한국시리즈에 올랐다.

그리고 한동안 만나지 못했던 두 팀은 26년 뒤인 지난해 플레이오프에서 5번째 만남을 가졌다. 2위 삼성이 준PO에서 5차전까지 치른 3위 LG를 3승1패로 누르고 한국시리즈에 올랐다.

2025년 한국시리즈는 LG와 한화의 첫 포스트시즌 대결이 펼쳐질까. LG와 삼성의 포스트시즌 6번째이자 한국시리즈 두번째 대결이 될까.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

MBC, 故 오요안나에 뒤늦은 사과…내일(15일) 유족과 기자회견[SC이슈]

2.

'결혼' 김나영, 약지에 큼직한 '다이아 반지' 포착..♥마이큐에 선물받았나

3.

'86세' 전원주, 아들에 역정 "연간 700만원 헬스장? 내돈으로 가는 것"

4.

서동주, 故 서세원 떠올리며 "닮은 점 많아, 미워하지 않기로"[SC이슈]

5.

김동완, 저격 논란에 입 열었다 "절 미워하세요? 모두 가상의 인물"

스포츠 많이본뉴스
1.

"한국전 복사+붙여넣기" 브라질 1.5군에 뻥뻥 뚫리는 일본, '엔리케-마르티넬리 연속골' 전반 0-2로 와르르→참사 예약[A매치 전반리뷰]

2.

[A매치 리뷰]"오대영은 없었다" 日, 후반에만 3골 '0-2→3-2' 기적의 뒤집기로 브라질에 역사상 첫 승! 홍명보호와 비교 불가피

3.

클린스만보다 더 최악...신태용 '파격 경질' 후임 클라위베르트, 월드컵 탈락 후 집으로 도망→항의 시위 폭발

4.

"그친구 재계약할 것 같아요?" 2년 연속 '안타왕'인데 재계약 미정…타팀도 주목하는 레이예스 '딜레마' [SC포커스]

5.

'45분이면 충분' 美친 탈압박→파라과이 수비 농락, '에이스' 이강인은 이강인이었다

스포츠 많이본뉴스
1.

"한국전 복사+붙여넣기" 브라질 1.5군에 뻥뻥 뚫리는 일본, '엔리케-마르티넬리 연속골' 전반 0-2로 와르르→참사 예약[A매치 전반리뷰]

2.

[A매치 리뷰]"오대영은 없었다" 日, 후반에만 3골 '0-2→3-2' 기적의 뒤집기로 브라질에 역사상 첫 승! 홍명보호와 비교 불가피

3.

클린스만보다 더 최악...신태용 '파격 경질' 후임 클라위베르트, 월드컵 탈락 후 집으로 도망→항의 시위 폭발

4.

"그친구 재계약할 것 같아요?" 2년 연속 '안타왕'인데 재계약 미정…타팀도 주목하는 레이예스 '딜레마' [SC포커스]

5.

'45분이면 충분' 美친 탈압박→파라과이 수비 농락, '에이스' 이강인은 이강인이었다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.