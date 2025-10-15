끝판왕 떠난자리 '철벽' 자물쇠 채웠다…'4G 모두 등판 → 출루 0' 확 달라진 김재윤의 완벽투 [SC포커스]

최종수정 2025-10-15 12:31

14일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 SSG의 준PO 4차전. 삼성 김재윤이 역투하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.14/

13일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 SSG의 준PO 3차전. 승리한 삼성 강민호, 김재윤이 기뻐하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.13/

[스포츠조선 김영록 기자] 팀 홈런 1위의 타선은 기대했던 대로 압도적인 폭발력을 뽐냈다. 하지만 당초 열세로 평가됐던 불펜의 활약도 눈부셨다.

삼성 라이온즈는 대구에서 열린 SSG 랜더스와의 준플레이오프 3~4차전을 싹쓸이하며 시리즈 전적 3승1패로 플레이오프에 진출했다.

디아즈와 이재현을 위시한 막강한 타선도 빛났지만, 최원태의 깜짝 호투를 비롯해 마운드 역시 든든하게 그 뒤를 받쳤다.

특히 마무리 김재윤의 존재감이 남달랐다. 김재윤은 이번 준플레이오프 4경기에 모두 등판, 4이닝을 책임지며 SSG에 단 한명의 출루도 허용하지 않았다.

평균자책점은 당연히 0. 총 12개의 아웃카운트 중 절반인 6개가 삼진이었다. 언더독답지 않았던 삼성의 안정감은 뒷문을 확실하게 잠근 마무리 김재윤의 힘이 컸다.

2023년 겨울 4년 58억원에 FA 계약을 맺고 삼성에 합류했다. 삼성으로선 '역대 최악'으로 평가되는 2023년의 불펜을 보강하기 위한 과감한 투자였다.

이적 첫해는 적잖은 마음고생을 겪었다. 오승환의 노쇠화에 직면한 삼성 불펜은 김재윤-임창민의 합류에도 고전을 면치 못했다.


14일 대구 라이온즈파크에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 4차전. 삼성이 5대2로 승리하며 시리즈 전적 3승 1패로 플레이오프에 진출했다. 김재윤과 강민호가 감격스럽게 포옹하고 있다. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.14/
김재윤은 65경기 66이닝을 소화하며 4승8패 11세이브 25홀드, 평균자책점 4.09를 기록했다. 말 그대로 '대체불가'의 무게감을 뽐냈지만, 58억에 걸맞는 안정감은 아쉬웠다. KT 위즈 시절의 강렬한 직구를 찾을 수 없었고, 블론 5회를 비롯한 부진이 컸다. 13개의 피홈런은 데뷔 이래 단일 시즌 최다였다.


그래도 후반기 들어 오승환 대신 마무리를 맡은 이후 활약상은 나쁘지 않았다. 후반기에만 10세이브를 기록하며 삼성의 뒷문을 든든히 지켰고, 그 결과 삼성은 정규시즌 2위를 차지하며 2015년 이후 9년만의 한국시리즈 진출을 이뤄냈다.

올해는 기록이 더 나빠졌다. 63경기 57⅔이닝 동안 4승7패 13세이브3홀드, 평균자책점이 4.99에 달한다. 정규시즌만 보면 말 그대로 커리어로우 시즌이었다.


11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 2차전. 삼성 김재윤이 숨을 고르고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.11/
전반기에는 부진을 면치 못했다. 평균자책점 6.75로 흑역사를 갱신했다. 하지만 8월을 터닝포인트로 확 달라졌다. 후반기에는 평균자책점 2.81의 철벽이 부활, '여름성'의 대반전을 이끈 주역이 됐다. 직구 역시 전성기 시절의 면모를 되찾았다는 평가. 이번 준플레이오프에서는 은퇴식을 치른 '끝판왕' 오승환을 연상시키는 압도적인 면모로 팬들을 기쁘게 했다.

김재윤의 올시즌 한화전 성적은 8경기(7이닝) 1패2세이브, 평균자책점 9.00이다. 하지만 김재윤이 플레이오프에서도 달라진 모습을 이어간다면, 삼성도 2년 연속 한국시리즈 진출을 향한 희망을 밝힐 수 있다.


김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

