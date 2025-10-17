'준우승만 4번' 김경문 감독의 목표는 PO 통과가 아니다...한화, 셧아웃 압승을 노려야 한다

기사입력 2025-10-17 13:55


'준우승만 4번' 김경문 감독의 목표는 PO 통과가 아니다...한화, 셧…
30일 대전한화생명볼파크에서 열린 롯데와 한화의 경기, 한화 김경문 감독이 취재진과 이야기를 하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.30/

[스포츠조선 김용 기자] 플레이오프 통과가 목표가 아니라면...

한화 이글스와 삼성 라이온즈의 플레이오프가 17일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 1차전을 시작으로 대망의 막을 올린다.

한화팬들은 설렌다. 물론 정규시즌 우승을 차지하지 못한 건 아쉬움이지만, 2018년 이후 처음 가을의 맛을 본다는 자체만으로 기적과 같은 일이다. 그것도 플레이오프 직행으로 말이다.

김경문 감독 역시 마찬가지다. 지난해 난파선이 돼가던 팀을 맡아 선수단 파악을 마쳤고, 올해 한화를 강팀으로 변모시켰다. 김 감독의 마지막 가을야구도 2017년이다. 모처럼 만에 치르는 포스트시즌 경기다.


'준우승만 4번' 김경문 감독의 목표는 PO 통과가 아니다...한화, 셧…
29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG-한화전. 한화가 7대3으로 승리한 가운데 김경문 감독이 선수들을 맞이하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.29/
하지만 김 감독의 시선은 플레이오프에 머물지 않는다. 김 감독과 한화의 목표는 명확하다. 한국시리즈 진출이 아닌, 한국시리즈 우승이다.

김 감독은 '명장' 칭호를 얻었지만 유일한 아쉬움이 한국시리즈 우승 반지가 없다는 것이다. 4번의 도전, 전부 실패였다. 김 감독도 꼭 그 한을 풀고 싶어한다.

정규시즌 우승을 차지했다면 더 없이 좋았겠지만, 2위도 좋은 기회다. 2위라고 우승하지 말라는 법은 없다. 가장 최근 2018년 SK 와이번스가 최강 전력이라던 두산 베어스 업셋에 성공했었다.

그러기 위해서는 전제 조건이 따른다. 플레이오프에서 체력 소모를 최소화 해야한다는 것. 다시 말해 시작부터 압도적인 경기력으로 셧아웃을 노려야 한다는 의미다. 최소한 3승1패로 올라가야 그나마 한국시리즈에서 LG 트윈스와 대등한 싸움을 기대해볼 수 있다.


'준우승만 4번' 김경문 감독의 목표는 PO 통과가 아니다...한화, 셧…
27일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 KBO리그 한화와 LG의 경기. 선수들의 훈련을 지켜보고 있는 한화 김경문 감독. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.27/

LG는 투-타 전력 균형이 매우 좋은 강팀이다. 100% 컨디션으로 싸워도 승리를 장담할 수 없다. 그런 가운데 삼성과 5차전까지 혈투를 치르고, 선수들이 지친 가운데 올라가면 한국시리즈 중반부터 힘을 쓰지 못할 확률이 높다. 포스트시즌 경기는 선수들이 한 경기를 치르고 느끼는 피로도가, 정규시즌 경기의 몇 배라고 한다. 특히 매 경기 타이트하게 진행되는 분위기이기에, 필승조들이 쉴 새 없이 공을 던져야 하는 것도 걸리는 부분이다.

그렇기에 홈에서 열리는 1, 2차전이 매우 중요하다. 폰세를 필두로 가장 강한 선발 두 명으로 완전히 숨통을 끊어버리는 게 필수다. 특히 삼성은 1, 2차전 원태인과 후라도를 내지 못하기에 한화는 최소 1승1패가 아닌, 무조건 2승을 노리고 시리즈에 임해야 할 것이다.

플레이오프를 빨리 끝내고, 2~4일을 쉬고 한국시리즈에 나서면 오히려 경기 감각 측면에서는 올라가는 팀이 나을 수 있다. 선발 로테이션도 정상적으로 돌릴 수 있음은 물론이다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

“엄정화, 정재형과 뜬금 결혼발표” 염원에도 열애설 안 터져..“베프 재형 요정”

2.

김재덕 실종됐나..장수원 “연락 안 돼. 착하고 좋은 형인데”

3.

클라라, 결혼 6년 만에 파경.."사무엘 황과 8월 협의 이혼" [공식]

4.

'51세' 김병철 "동료 배우들도 유부남으로 오해" 고충 토로 ('미우새')

5.

'죽고 싶지만 떡볶이는 먹고싶어' 백세희 작가 사망..5명에 장기기증

스포츠 많이본뉴스
1.

오타니 3루타에 '대마신' 세이브! 김혜성 결장.. 日열도 대축제 → 다저스 월드시리즈 97.6%

2.

이강인, 올해 아시아 최고 선수 등극. AFC 어워즈 올해의 국제선수상 영광

3.

'세상에 이럴 수가!' 韓 축구 경사 났네. PSG 이강인 AFC 올해의 국제선수상 수상 쾌거. 라이벌 쿠보 꺾었다

4.

한국시리즈 MVP, FA 50억 대박 거포의 조용한 은퇴 선언..."든든한 1루수로 기억됐으면"

5.

"손흥민 대체 불가" 'A매치 끝' LA FC 복귀하자 미소찾은 체룬돌로 감독…MLS, '동부-서부' 메시와 라이벌 구도 집중 부각

스포츠 많이본뉴스
1.

오타니 3루타에 '대마신' 세이브! 김혜성 결장.. 日열도 대축제 → 다저스 월드시리즈 97.6%

2.

이강인, 올해 아시아 최고 선수 등극. AFC 어워즈 올해의 국제선수상 영광

3.

'세상에 이럴 수가!' 韓 축구 경사 났네. PSG 이강인 AFC 올해의 국제선수상 수상 쾌거. 라이벌 쿠보 꺾었다

4.

한국시리즈 MVP, FA 50억 대박 거포의 조용한 은퇴 선언..."든든한 1루수로 기억됐으면"

5.

"손흥민 대체 불가" 'A매치 끝' LA FC 복귀하자 미소찾은 체룬돌로 감독…MLS, '동부-서부' 메시와 라이벌 구도 집중 부각

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.