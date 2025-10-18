폰세, 2회 충격의 3실점...안타 맞을 수는 있지만, 큰 경기 이런 플…

|
[대전=스포츠조선 김용 기자] 안타는 맞아도 되는데, 이런 실책은 나오면 안 되는데...
하지만 폰세도 사람이기에 안타는 맞을 수 있다. 문제는 3번째 실점이었다.
폰세는 선두 디아즈에게 중전안타, 김영웅에게 우익선상 2루타를 맞았다. 무사 2, 3루 위기. 여기서 이재현에게 우중간을 가르는 2루타를 다시 한 번 얻어맞았다.
우익수 김태연이 애매한 방향과 강도로 내야에 송구를 했다. 이 공을 유격수 심우준이 잡지 못했다. 공이 데굴데굴 구르는 사이, 재치있는 이재현이 3루까지 뛰었다.
이게 치명타였다. 2사면 모를까, 무사였기에 주자가 2루에 있나 3루에 있나는 하늘과 땅 차이. 희생플라이로 손쉽게 추가 점수를 내줄 수 있었다.
폰세는 김태훈을 삼진으로 잡았지만, 결국 강민호에게 희생플라이를 내주며 3번째 실점을 하고 말았다.
0-2로 막을 수도 있었던 상황이, 0-3으로 됐으니 한화 입장에서는 아쉬울 수밖에 없었다. 그나마 다행인 건, 2회말 방망이가 폭발해 경기를 뒤집았다는 점이다. 그래도 우승에 도전하는 팀이라면 이런 안일한 플레이가 나와서는 안 된다.
대전=김용 기자 awesome@sportschosun.com