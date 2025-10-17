"저희가 비를 몰고 다니네요"…폭우 쏟아지는 대전, PO 1차전 열릴 수 있나.

17일 대전한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 1차전. 경기를 앞두고 그라운드에 비가 내려 방수포가 설치되고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.17/

17일 대전한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 1차전. 경기를 앞두고 그라운드에 비가 내려 방수포가 설치되고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.17/

[대전=스포츠조선 이종서 기자] 플레이오프 1차전이 열릴 수 있을까.

삼성 라이온즈와 한화 이글스는 17일 대전 한화생명볼파크에서 준플레이오프 1차전을 치른다.

경기 개시를 약 1시간 가량을 앞둔 가운데 대전에는 폭우가 쏟아지기 시작했다. 시시각각 비 예보가 바뀌었고, 결국 경기 개시를 앞두고 비가 쏟아지기 시작했다.

그라운드에는 대형 방수포가 깔렸지만, 물폭탄에 그라운드가 빠르게 젖어 들어갔다.

이미 준플레이오프 2차전이 비로 취소된 경험을 한 박진만 삼성 감독은 "우리가 비를 몰고다니는 거 같다"고 씁쓸한 미소를 짓기도 했다.

이날 경기가 취소될 경우 1차전은 18일에 열린다.

이날 한화는 손아섭(지명타자)-루이스 리베라토(중견수)-문현빈(좌익수)-노시환(3루수)-채은성(1루수)-하주석(2루수)-김태연(우익수)-최재훈(포수)-심우준(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

삼성은 김지찬(중견수)-김성윤(우익수)-구자욱(지명타자)-르윈 디아즈(1루수)-김영웅(3루수)-이재현(유격수)-김태훈(좌익수)-강민호(포수)-류지혁(2루수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.


한화 선발투수는 코디 폰세. 폰세는 올 시즌 29경기에 출전해 17승1패 평균자책점 1.89를 기록했다.

삼성을 상대로는 1경기 나와 6이닝 6안타 1볼넷 8탈삼진 무실점의 성적을 남겼다.

삼성 선발 투수는 헤르손 가라비토. 올 시즌 15경기에서 4승4패 평균자책점 2.64의 성적을 남겼다. 한화를 상대로는 2경기 등판해 11이닝을 던져 10개의 삼진을 잡으며 무실점을 기록했다.

한편, 역대 플레이오프에서 1차전 승리팀이 한국시리즈에 진출할 확률은 76.5%(34회중 26회)를 기록했다.

