'완강한 거부' 슈어저니까 통하는거지, 45세 감독과 41세 투수의 대치…

[스포츠조선 노재형 기자]토론토 블루제이스가 시리즈 승부를 원점으로 돌렸다.
이날 토론토 승리의 일등공신은 41세의 백전노장 맥스 슈어저였다.
슈어저는 5⅔이닝 동안 3안타와 4볼넷을 내주고 2실점으로 막어내는 역투를 펼치며 승리투수가 됐다.
그런데 이때 슈나이더 감독이 마운드를 향했다. 투수 교체를 할 마음이었다. 리바스가 3B1S에서 슈어저의 5구째 93.2마일 가운데 낮은 직구를 끌어당긴 타구는 발사각 19도, 타구속도 104.8마일의 날카로운 정타였다. 우익수 해리슨 베이더가 우중간으로 달려가 글러브를 위로 뻗어 겨우 잡아냈다.
그때까지 슈어저의 투구수는 70개. 하지만 슈나이더 감독이 다가오자 슈어저는 두 눈을 동그랗게 뜨고 "절대 안된다"고 소리쳤다. 공을 내줄 생각이 없어 보였다. 슈나이더 감독은 몇 마디만 건네고 마운드를 황급히 내려갔다.
슈어저는 다음 타자 랜디 아로자레나를 헛스윙 삼진으로 돌려세우고 포효했다. 볼카운트 1B2S에서 4구째 바깥쪽으로 벗어나는 78.6마일 커브에 아로자레나의 방망이가 헛돌았다.
슈어저는 6회에도 마운드에 올라 칼 롤리를 우익수 뜬공, 훌리오 로드리게스를 헛스윙 삼진을 잡은 뒤 호르헤 폴랑코를 볼넷으로 내보냈다. 이때 투구수는 87개. 슈나이더 감독이 더그아웃을 박차고 나오면서 3루심에 투수교체 사인을 보낸 뒤 마운드로 다가오자 이제는 어쩔 수 없는 상황이 됐다. 슈어저는 순순히 공을 건네고 천천히 더그아웃으로 발걸음을 올렸다. 동료들이 일제히 하이파이브로 맞아줬다.
이어 그는 "(경기)기록이 있고, 예측치가 있고, 전략이 있다. 그리고 사람도 있다. 난 사람을 믿는다"며 "감독으로서 가장 빛나는 순간의 하나로 기억할 수 있을 것"이라고도 했다.
MLB.com은 5회 슈어저가 슈나이더 감독과 대치한 상황에 대해 '두 사람이 각자의 최고 모습으로 마주했다. 41세인 슈어저는 투수로는 원로급이다. 자기 주장이 강한 그는 그의 방식대로 마운드를 지키고 싶어했다. 45세인 슈나이더는 감독 치고는 젊다. 그러나 그 순간 자기 자신이 어떤 마음을 먹고 사자를 어떻게 내려봐야 하는지를 알게 됐다'고 했다.
이날 ALCS 4차전은 슈어저의 포스트시즌 통산 26번째이자, 정규시즌을 포함한 메이저리그 통산으론 500번째 선발등판 게임이었다.
슈어저는 "포스트시즌은 우리가 뛰는 이유다. 한 시즌 중 가장 중요한 무대인 것이다. 반드시 이겨야 하는 게임 중 하나다. 1년 내내 열심히 뛴다. 모든 희생을 감수한다. 이 순간을 위해 모든 걸 쏟아붓는다"고 했다. 야구를 바라보는 그의 고집과 진지함이다.
슈어저가 1회말 칼 롤리에게 던진 96.5마일 직구는 뉴욕 메츠 시절인 2023년 6월 25일 필라델피아 필리스전 이후 그가 던진 가장 빠른 공이다. 3회에는 1루주자 리바스를 견제로 잡아냈다. 슈어저의 견제 아웃은 2016년 이후 9년 만이자 포스트시즌서 처음 나온 것.
슈어저의 포스트시즌 승리는 워싱턴 내셔널스 시절인 2019년 10월 23일 휴스턴 애스트로스와의 월드시리즈 1차전(5이닝 5안타 2실점) 이후 6년 만이다. 41세 이상의 나이에 포스트시즌 경기에서 승리를 따낸 것은 로저 클레멘스, 케니 로저스, 데니스 마르티네스에 이어 슈어저가 역대 4번째다.
